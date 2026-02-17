NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 1 Michigan (24-1) at No. 7 Purdue (21-4), 6:30 p.m.
No. 9 Nebraska (22-3) at Iowa (18-7), 9 p.m.
No. 12 Florida (19-6) vs. South Carolina (11-14), 7 p.m.
No. 13 Texas Tech (19-6) at Arizona State (13-12), 11 p.m.
No. 15 Michigan State (20-5) vs. UCLA (17-8), 8:30 p.m.
No. 16 North Carolina (20-5) at North Carolina State (18-8), 7 p.m.
No. 18 Saint Louis (24-1) at Rhode Island (14-11), 7 p.m.
No. 21 Louisville (19-6) at SMU (17-8), 7 p.m.
No. 22 Miami (OH) (25-0) at UMass (15-11), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (18-7) at Ohio State (16-9), 8:30 p.m.
Wednesday’s Games
No. 4 Arizona (23-2) vs. No. 23 BYU (19-6), 9 p.m.
No. 5 UConn (24-2) vs. Creighton (13-13), 7 p.m.
No. 8 Kansas (19-6) at Oklahoma State (16-9), 9 p.m.
No. 10 Illinois (21-5) at USC (18-7), 10 p.m.
No. 11 Gonzaga (25-2) at San Francisco (15-13), 11 p.m.
No. 14 Virginia (22-3) at Georgia Tech (11-15), 9 p.m.
No. 17 St. John’s (20-5) at Marquette (9-17), 9 p.m.
No. 19 Vanderbilt (21-4) at Missouri (17-8), 9 p.m.
No. 20 Arkansas (19-6) at No. 25 Alabama (18-7), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 7 Purdue (21-4) vs. Indiana (17-9), 8 p.m.
No. 18 Saint Louis (24-1) vs. VCU (20-6), 7 p.m.
No. 22 Miami (OH) (25-0) vs. Bowling Green (16-10), 8:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Michigan (24-1) vs. No. 3 Duke (24-2) at Washington, 6:30 p.m.
No. 2 Houston (23-3) vs. No. 4 Arizona (23-2), 3 p.m.
No. 5 UConn (24-2) at Villanova (20-5), 5:30 p.m.
No. 6 Iowa State (23-3) at No. 23 BYU (19-6), 10:30 p.m.
No. 8 Kansas (19-6) vs. Cincinnati (14-12), 1 p.m.
No. 9 Nebraska (22-3) vs. Penn State (11-15), 2 p.m.
No. 10 Illinois (21-5) at UCLA (17-8), 8 p.m.
No. 11 Gonzaga (25-2) vs. Pacific (17-11), 9 p.m.
No. 12 Florida (19-6) at Ole Miss (11-14), Noon
No. 13 Texas Tech (19-6) vs. Kansas State (10-15), 2:30 p.m.
No. 14 Virginia (22-3) vs. Miami (FL) (20-5), 2 p.m.
No. 16 North Carolina (20-5) at Syracuse (15-12), 1 p.m.
No. 17 St. John’s (20-5) vs. Creighton (13-13), Noon
No. 19 Vanderbilt (21-4) vs. Tennessee (18-7), 2 p.m.
No. 20 Arkansas (19-6) vs. Missouri (17-8), 4 p.m.
No. 21 Louisville (19-6) vs. Georgia Tech (11-15), 2:15 p.m.
No. 25 Alabama (18-7) at LSU (14-11), 6 p.m.
Sunday’s Games
No. 15 Michigan State (20-5) vs. Ohio State (16-9), 1 p.m.
No. 24 Wisconsin (18-7) vs. Iowa (18-7), 4 p.m.
