NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (23-2) lost to No. 9 Kansas 82-78; lost to No. 16 Texas Tech 78-75, OT.
No. 2 Michigan (24-1) beat Northwestern 87-75; beat UCLA 86-56.
No. 3 Houston (23-2) beat Utah 66-52; beat Kansas State 78-64.
No. 4 Duke (23-2) beat Pittsburgh 70-54; beat No. 20 Clemson 67-54.
No. 5 Iowa State (22-3) lost to TCU 62-55; beat No. 9 Kansas 74-56.
No. 6 UConn (24-2) beat Butler 80-70; beat Georgetown 79-75.
No. 7 Nebraska (22-3) lost to No. 13 Purdue 80-77, OT; beat Northwestern 68-49.
No. 8 Illinois (21-5) lost to Wisconsin 92-90, OT; beat Indiana 71-51.
No. 9 Kansas (19-6) beat No. 1 Arizona 82-78; lost to No. 5 Iowa State 74-56.
No. 10 Michigan State (20-5) lost to Wisconsin 92-71.
No. 11 North Carolina (20-5) lost to Miami (FL) 75-66; beat Pittsburgh 79-65.
No. 12 Gonzaga (25-2) beat Washington State 83-53; beat Santa Clara 94-86.
No. 13 Purdue (21-4) beat No. 7 Nebraska 80-77, OT; beat Iowa 78-57.
No. 14 Florida (19-6) beat Georgia 86-66; beat No. 25 Kentucky 92-83.
No. 15 Virginia (22-3) beat Florida State 61-58; beat Ohio State 70-66.
No. 16 Texas Tech (19-6) beat Colorado 78-44; beat No. 1 Arizona 78-75, OT.
No. 17 St. John’s (20-5) beat Xavier 87-82, OT; beat Providence 79-69.
No. 18 Saint Louis (24-1) beat Loyola Chicago 86-59.
No. 19 Vanderbilt (21-4) beat Auburn 84-76; beat Texas A&M 82-69.
No. 20 Clemson (20-6) lost to Virginia Tech 76-66; lost to No. 4 Duke 67-54.
No. 21 Arkansas (19-6) beat LSU 91-62; beat Auburn 88-75.
No. 22 BYU (19-6) beat Baylor 99-94; beat Colorado 90-86, OT.
No. 23 Miami (OH) (25-0) beat Ohio 90-74.
No. 24 Louisville (19-6) beat North Carolina State 118-77; beat Baylor 82-71.
No. 25 Kentucky (17-8) lost to No. 14 Florida 92-83.
