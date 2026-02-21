NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Michigan (25-2) lost to No. 3 Duke 68-63. Next: vs. Minnesota, Tuesday.
No. 2 Houston (23-4) lost to No. 4 Arizona 73-66. Next: at No. 8 Kansas, Monday.
No. 3 Duke (25-2) beat No. 1 Michigan 68-63. Next: at Notre Dame, Tuesday.
No. 4 Arizona (25-2) beat No. 2 Houston 73-66. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 5 UConn (25-3) beat Villanova 73-63. Next: vs. No. 17 St. John’s, Wednesday.
No. 6 Iowa State (23-3) at No. 23 BYU. Next: at Utah, Tuesday.
No. 7 Purdue (22-5) did not play. Next: vs. No. 15 Michigan State, Thursday.
No. 8 Kansas (20-7) lost to Cincinnati 84-68. Next: vs. No. 2 Houston, Monday.
No. 9 Nebraska (23-4) beat Penn State 87-64. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 10 Illinois (22-6) lost to UCLA 95-94, OT. Next: vs. No. 1 Michigan, Friday.
No. 11 Gonzaga (26-2) vs. Pacific. Next: vs. Portland, Wednesday.
No. 12 Florida (21-6) beat Ole Miss 94-75. Next: at Texas, Wednesday.
No. 13 Texas Tech (20-7) beat Kansas State 100-72. Next: vs. Cincinnati, Tuesday.
No. 14 Virginia (24-3) beat Miami (FL) 86-83. Next: vs. North Carolina State, Tuesday.
No. 15 Michigan State (21-5) did not play. Next: vs. Ohio State, Sunday.
No. 16 North Carolina (21-6) beat Syracuse 77-64. Next: vs. No. 21 Louisville, Monday.
No. 17 St. John’s (22-5) beat Creighton 81-52. Next: at No. 5 UConn, Wednesday.
No. 18 Saint Louis (25-2) did not play. Next: at Dayton, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (21-6) lost to Tennessee 69-65. Next: vs. Georgia, Wednesday.
No. 20 Arkansas (20-7) beat Missouri 94-86. Next: vs. Texas A&M, Wednesday.
No. 21 Louisville (20-7) beat Georgia Tech 87-70. Next: at No. 16 North Carolina, Monday.
No. 22 Miami (OH) (27-0) did not play. Next: at Eastern Michigan, Tuesday.
No. 23 BYU (19-7) vs. No. 6 Iowa State. Next: vs. UCF, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (18-8) did not play. Next: vs. Iowa, Sunday.
No. 25 Alabama (20-7) beat LSU 90-83. Next: vs. Mississippi State, Wednesday.
