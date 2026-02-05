NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 Arizona (22-0) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 2 Michigan (21-1) beat Penn State 110-69. Next: at Ohio State, Sunday.
No. 3 UConn (22-1) did not play. Next: at No. 22 St. John’s, Friday.
No. 4 Duke (21-1) did not play. Next: at No. 14 North Carolina, Saturday.
No. 5 Illinois (20-3) did not play. Next: at No. 10 Michigan State, Saturday.
No. 6 Gonzaga (22-2) did not play. Next: at Oregon State, Saturday.
No. 7 Iowa State (20-2) did not play. Next: vs. Baylor, Saturday.
No. 8 Houston (20-2) did not play. Next: at No. 16 BYU, Saturday.
No. 9 Nebraska (20-2) did not play. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 10 Michigan State (19-4) did not play. Next: vs. No. 5 Illinois, Saturday.
No. 11 Kansas (17-5) did not play. Next: vs. Utah, Saturday.
No. 12 Purdue (18-4) did not play. Next: vs. Oregon, Saturday.
No. 13 Texas Tech (16-6) did not play. Next: at West Virginia, Sunday.
No. 14 North Carolina (18-4) did not play. Next: vs. No. 4 Duke, Saturday.
No. 15 Vanderbilt (19-3) did not play. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 16 BYU (17-5) did not play. Next: vs. No. 8 Houston, Saturday.
No. 17 Florida (16-6) did not play. Next: at Texas A&M, Saturday.
No. 18 Virginia (19-3) did not play. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 19 Saint Louis (22-1) did not play. Next: vs. La Salle, Saturday.
No. 20 Clemson (19-4) did not play. Next: at California, Saturday.
No. 21 Arkansas (16-6) did not play. Next: at Mississippi State, Saturday.
No. 22 St. John’s (17-5) did not play. Next: vs. No. 3 UConn, Friday.
No. 23 Miami (OH) (23-0) did not play. Next: at Marshall, Saturday.
No. 24 Louisville (16-6) did not play. Next: at Wake Forest, Saturday.
No. 25 Tennessee (16-6) did not play. Next: at Kentucky, Saturday.
