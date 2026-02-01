NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (22-0) beat Arizona State 87-74. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 2 UConn (21-1) beat Creighton 85-58. Next: vs. Xavier, Tuesday.
No. 3 Michigan (20-1) did not play. Next: vs. Penn State, Thursday.
No. 4 Duke (20-1) beat Virginia Tech 72-58. Next: vs. Boston College, Tuesday.
No. 5 Nebraska (20-1) did not play. Next: vs. No. 9 Illinois, Sunday.
No. 6 Gonzaga (22-1) beat Saint Mary’s 73-65. Next: at Portland, Wednesday.
No. 7 Michigan State (19-3) did not play. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 8 Iowa State (19-2) did not play. Next: at Kansas State, Sunday.
No. 9 Illinois (18-3) did not play. Next: at No. 5 Nebraska, Sunday.
No. 10 Houston (19-2) beat Cincinnati 76-54. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 11 Texas Tech (16-5) lost to UCF 88-80. Next: vs. No. 14 Kansas, Monday.
No. 12 Purdue (17-4) did not play. Next: at Maryland, Sunday.
No. 13 BYU (17-4) lost to No. 14 Kansas 90-82. Next: at Oklahoma State, Wednesday.
No. 14 Kansas (16-5) beat No. 13 BYU 90-82. Next: at No. 11 Texas Tech, Monday.
No. 15 Arkansas (16-6) lost to Kentucky 85-77. Next: at Mississippi State, Saturday.
No. 16 North Carolina (17-4) beat Georgia Tech 91-75. Next: vs. Syracuse, Monday.
No. 17 Virginia (18-3) beat Boston College 73-66. Next: vs. Pittsburgh, Tuesday.
No. 18 Vanderbilt (19-3) beat Ole Miss 71-68. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 19 Florida (15-6) did not play. Next: vs. No. 23 Alabama, Sunday.
No. 20 Louisville (15-6) beat SMU 88-74. Next: vs. Notre Dame, Wednesday.
No. 21 Saint Louis (21-1) did not play. Next: at Davidson, Tuesday.
No. 22 Clemson (18-4) beat Pittsburgh 63-52. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 23 Alabama (14-6) did not play. Next: at No. 19 Florida, Sunday.
No. 24 Miami (OH) (22-0) beat Northern Illinois 85-61. Next: at Buffalo, Tuesday.
No. 25 St. John’s (16-5) did not play. Next: at DePaul, Tuesday.
