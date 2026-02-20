Live Radio
Magical Kenya Open presented by absa Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 11:22 AM

Friday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Second Round

Casey Jarvis, South Africa 62-65—127
Frederic Lacroix, France 65-62—127
Angel Ayora Fanegas, Spain 64-65—129
Hennie Du Plessis, South Africa 68-61—129
Ricardo Gouveia, Portugal 64-65—129
Davis Bryant, United States 67-63—130
Francesco Laporta, Italy 66-64—130
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 63-68—131
David Law, Scotland 63-68—131
Thriston Lawrence, South Africa 65-66—131
Niklas Lemke, Sweden 62-69—131
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-64—131
Tapio Pulkkanen, Finland 66-65—131
Antoine Rozner, France 65-66—131
Ryan Van Velzen, South Africa 66-65—131
Cameron Adam, Scotland 69-63—132
Gregorio De Leo, Italy 68-64—132
Oihan Guillamoundeguy, France 65-67—132
Nathan Kimsey, England 66-66—132
Mikael Lindberg, Sweden 64-68—132
Mark Power, Ireland 67-65—132
Maximilian Steinlechner, Austria 66-66—132
Adri Arnaus, Spain 67-66—133
Manuel Elvira, Spain 67-66—133
Justin Harding, South Africa 66-67—133
Joakim Lagergren, Sweden 64-69—133
Daniel Rodrigues, Portugal 66-67—133
Veer Ahlawat, India 67-67—134
Alejandro Del Rey, Spain 72-62—134
Wenyi Ding, China 68-66—134
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 67-67—134
Jordan Gumberg, United States 66-68—134
Matthew Jordan, England 68-66—134
Sadom Kaewkanjana, Thailand 66-68—134
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-67—134
Romain Langasque, France 68-66—134
Jason Scrivener, Australia 65-69—134
Sebastian Soderberg, Sweden 66-68—134
Daniel Van Tonder, South Africa 68-66—134
Bernd Wiesberger, Austria 67-67—134
Jeff Winther, Denmark 70-64—134
Fred Biondi, Brazil 66-69—135
Aaron Cockerill, Canada 66-69—135
Alex Fitzpatrick, England 66-69—135
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-67—135
Angel Hidalgo, Spain 69-66—135
Scott Jamieson, Scotland 68-67—135
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 66-69—135
Alexander Levy, France 66-69—135
David Micheluzzi, Australia 69-66—135
James Morrison, England 67-68—135
Yurav Premlall, South Africa 69-66—135
David Ravetto, France 69-66—135
Mike Toorop, Netherlands 67-68—135
Matthew Baldwin, England 66-70—136
Jorge Campillo, Spain 69-67—136
Joe Dean, England 69-67—136
Andres Gallegos, Argentina 68-68—136
Andreas Halvorsen, Norway 66-70—136
Ryggs Johnston, United States 64-72—136
Tobias Jonsson, Sweden 66-70—136
Zander Lombard, South Africa 68-68—136
Lukas Nemecz, Austria 68-68—136
Benjamin Schmidt, England 69-67—136
Jack Senior, England 70-66—136
Shubhankar Sharma, India 71-65—136
Marcel Siem, Germany 70-66—136
Richard Sterne, South Africa 70-66—136
Euan Walker, Scotland 69-67—136

Missed Cut

Albin Bergstrom, Sweden 68-69—137
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-67—137
Filippo Celli, Italy 70-67—137
MJ Daffue, South Africa 71-66—137
Ewen Ferguson, Scotland 72-65—137
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-69—137
Marcus Kinhult, Sweden 70-67—137
Pablo Larrazabal, Spain 68-69—137
Guido Migliozzi, Italy 70-67—137
Rocco Repetto Taylor, Spain 65-72—137
Brandon Robinson-Thompson, England 71-66—137
Clement Sordet, France 72-65—137
Callum Tarren, England 69-68—137
Jack Yule, England 69-68—137
Dan Bradbury, England 68-70—138
Jack Buchanan, Australia 69-69—138
Jens Dantorp, Sweden 67-71—138
Joel Girrbach, Switzerland 72-66—138
John Lejirma, Kenya 71-67—138
Edwin Mudanyi, Kenya 70-68—138
Celestin Nsazuwera, Rwanda 69-69—138
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-69—139
Michael Hollick, South Africa 70-69—139
Hunter Logan, United States 70-69—139
Joost Luiten, Netherlands 67-72—139
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-70—139
Yannik Paul, Germany 70-69—139
JC Ritchie, South Africa 71-68—139
Freddy Schott, Germany 68-71—139
Quim Vidal, Spain 68-71—139
Jastas Madoya Asena, Kenya 71-69—140
Joshua Berry, England 67-73—140
Clement Charmasson, France 72-68—140
Calum Hill, Scotland 67-73—140
Rikuya Hoshino, Japan 75-65—140
Maximilian Kieffer, Germany 70-70—140
Stefano Mazzoli, Italy 70-70—140
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-70—140
Anthony Quayle, Australia 72-68—140
Yuvraj Sandhu, India 69-71—140
Hugo Townsend, Sweden 68-72—140
Tom Vaillant, France 74-66—140
Daniel Young, Scotland 70-70—140
Yanhan Zhou, China 70-70—140
Todd Clements, England 70-71—141
Matteo Manassero, Italy 67-74—141
Jovan Rebula, South Africa 71-70—141
Marcel Schneider, Germany 69-72—141
Darius Van Driel, Netherlands 68-73—141
Quentin Debove, France 70-72—142
Dan Erickson, United States 76-66—142
Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 72-70—142
Greg Snow, Kenya 73-69—142
Connor Syme, Scotland 71-71—142
Jonathan Broomhead, South Africa 71-72—143
Renato Paratore, Italy 70-73—143
Robin Williams, South Africa 74-69—143
Connor McKinney, Australia 79-65—144
Samuel Njoroge, Kenya 73-71—144
Adam Blomme, Sweden 74-71—145
Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 72-73—145
Mutahi Kibugu, Kenya 71-74—145
Felix Mory, France 73-72—145
Ryan Peake, Australia 76-69—145
CJ Wangai, Kenya 73-72—145
Daniel Kiragu, Kenya 78-68—146
Junaid Manji, Kenya 75-71—146
David Wakhu, Kenya 73-73—146
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-76—147
Michael Karanga, Kenya 77-72—149
Daniel Nduva, Kenya 73-76—149
Mike Kisia, Kenya 77-73—150
Francis Epe, Nigeria 74-78—152
Shashwat Harish, India 74-78—152
Mohit Mediratta, Kenya 76-79—155

