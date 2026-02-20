Magical Kenya Open presented by absa Scores

Friday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $2.7 million Yardage: 7,056; Par: 70 Second Round Casey Jarvis, South Africa…
Friday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Second Round
|Casey Jarvis, South Africa
|62-65—127
|Frederic Lacroix, France
|65-62—127
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|64-65—129
|Hennie Du Plessis, South Africa
|68-61—129
|Ricardo Gouveia, Portugal
|64-65—129
|Davis Bryant, United States
|67-63—130
|Francesco Laporta, Italy
|66-64—130
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|63-68—131
|David Law, Scotland
|63-68—131
|Thriston Lawrence, South Africa
|65-66—131
|Niklas Lemke, Sweden
|62-69—131
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-64—131
|Tapio Pulkkanen, Finland
|66-65—131
|Antoine Rozner, France
|65-66—131
|Ryan Van Velzen, South Africa
|66-65—131
|Cameron Adam, Scotland
|69-63—132
|Gregorio De Leo, Italy
|68-64—132
|Oihan Guillamoundeguy, France
|65-67—132
|Nathan Kimsey, England
|66-66—132
|Mikael Lindberg, Sweden
|64-68—132
|Mark Power, Ireland
|67-65—132
|Maximilian Steinlechner, Austria
|66-66—132
|Adri Arnaus, Spain
|67-66—133
|Manuel Elvira, Spain
|67-66—133
|Justin Harding, South Africa
|66-67—133
|Joakim Lagergren, Sweden
|64-69—133
|Daniel Rodrigues, Portugal
|66-67—133
|Veer Ahlawat, India
|67-67—134
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-62—134
|Wenyi Ding, China
|68-66—134
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|67-67—134
|Jordan Gumberg, United States
|66-68—134
|Matthew Jordan, England
|68-66—134
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|66-68—134
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|67-67—134
|Romain Langasque, France
|68-66—134
|Jason Scrivener, Australia
|65-69—134
|Sebastian Soderberg, Sweden
|66-68—134
|Daniel Van Tonder, South Africa
|68-66—134
|Bernd Wiesberger, Austria
|67-67—134
|Jeff Winther, Denmark
|70-64—134
|Fred Biondi, Brazil
|66-69—135
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69—135
|Alex Fitzpatrick, England
|66-69—135
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-67—135
|Angel Hidalgo, Spain
|69-66—135
|Scott Jamieson, Scotland
|68-67—135
|Njoroge Njonge Kibugu, Kenya
|66-69—135
|Alexander Levy, France
|66-69—135
|David Micheluzzi, Australia
|69-66—135
|James Morrison, England
|67-68—135
|Yurav Premlall, South Africa
|69-66—135
|David Ravetto, France
|69-66—135
|Mike Toorop, Netherlands
|67-68—135
|Matthew Baldwin, England
|66-70—136
|Jorge Campillo, Spain
|69-67—136
|Joe Dean, England
|69-67—136
|Andres Gallegos, Argentina
|68-68—136
|Andreas Halvorsen, Norway
|66-70—136
|Ryggs Johnston, United States
|64-72—136
|Tobias Jonsson, Sweden
|66-70—136
|Zander Lombard, South Africa
|68-68—136
|Lukas Nemecz, Austria
|68-68—136
|Benjamin Schmidt, England
|69-67—136
|Jack Senior, England
|70-66—136
|Shubhankar Sharma, India
|71-65—136
|Marcel Siem, Germany
|70-66—136
|Richard Sterne, South Africa
|70-66—136
|Euan Walker, Scotland
|69-67—136
Missed Cut
|Albin Bergstrom, Sweden
|68-69—137
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|70-67—137
|Filippo Celli, Italy
|70-67—137
|MJ Daffue, South Africa
|71-66—137
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-65—137
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-69—137
|Marcus Kinhult, Sweden
|70-67—137
|Pablo Larrazabal, Spain
|68-69—137
|Guido Migliozzi, Italy
|70-67—137
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|65-72—137
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-66—137
|Clement Sordet, France
|72-65—137
|Callum Tarren, England
|69-68—137
|Jack Yule, England
|69-68—137
|Dan Bradbury, England
|68-70—138
|Jack Buchanan, Australia
|69-69—138
|Jens Dantorp, Sweden
|67-71—138
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-66—138
|John Lejirma, Kenya
|71-67—138
|Edwin Mudanyi, Kenya
|70-68—138
|Celestin Nsazuwera, Rwanda
|69-69—138
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|70-69—139
|Michael Hollick, South Africa
|70-69—139
|Hunter Logan, United States
|70-69—139
|Joost Luiten, Netherlands
|67-72—139
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69-70—139
|Yannik Paul, Germany
|70-69—139
|JC Ritchie, South Africa
|71-68—139
|Freddy Schott, Germany
|68-71—139
|Quim Vidal, Spain
|68-71—139
|Jastas Madoya Asena, Kenya
|71-69—140
|Joshua Berry, England
|67-73—140
|Clement Charmasson, France
|72-68—140
|Calum Hill, Scotland
|67-73—140
|Rikuya Hoshino, Japan
|75-65—140
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-70—140
|Stefano Mazzoli, Italy
|70-70—140
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-70—140
|Anthony Quayle, Australia
|72-68—140
|Yuvraj Sandhu, India
|69-71—140
|Hugo Townsend, Sweden
|68-72—140
|Tom Vaillant, France
|74-66—140
|Daniel Young, Scotland
|70-70—140
|Yanhan Zhou, China
|70-70—140
|Todd Clements, England
|70-71—141
|Matteo Manassero, Italy
|67-74—141
|Jovan Rebula, South Africa
|71-70—141
|Marcel Schneider, Germany
|69-72—141
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-73—141
|Quentin Debove, France
|70-72—142
|Dan Erickson, United States
|76-66—142
|Jaydeep Singh Sandhu, Kenya
|72-70—142
|Greg Snow, Kenya
|73-69—142
|Connor Syme, Scotland
|71-71—142
|Jonathan Broomhead, South Africa
|71-72—143
|Renato Paratore, Italy
|70-73—143
|Robin Williams, South Africa
|74-69—143
|Connor McKinney, Australia
|79-65—144
|Samuel Njoroge, Kenya
|73-71—144
|Adam Blomme, Sweden
|74-71—145
|Dismas Indiza Anyonyi, Kenya
|72-73—145
|Mutahi Kibugu, Kenya
|71-74—145
|Felix Mory, France
|73-72—145
|Ryan Peake, Australia
|76-69—145
|CJ Wangai, Kenya
|73-72—145
|Daniel Kiragu, Kenya
|78-68—146
|Junaid Manji, Kenya
|75-71—146
|David Wakhu, Kenya
|73-73—146
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-76—147
|Michael Karanga, Kenya
|77-72—149
|Daniel Nduva, Kenya
|73-76—149
|Mike Kisia, Kenya
|77-73—150
|Francis Epe, Nigeria
|74-78—152
|Shashwat Harish, India
|74-78—152
|Mohit Mediratta, Kenya
|76-79—155
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.