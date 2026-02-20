Live Radio
Home » Sports » Magical Kenya Open presented…

Magical Kenya Open presented by absa Par Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 11:22 AM

Friday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Second Round

Casey Jarvis, South Africa 62-65—127 -13
Frederic Lacroix, France 65-62—127 -13
Angel Ayora Fanegas, Spain 64-65—129 -11
Hennie Du Plessis, South Africa 68-61—129 -11
Ricardo Gouveia, Portugal 64-65—129 -11
Davis Bryant, United States 67-63—130 -10
Francesco Laporta, Italy 66-64—130 -10
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 63-68—131 -9
David Law, Scotland 63-68—131 -9
Thriston Lawrence, South Africa 65-66—131 -9
Niklas Lemke, Sweden 62-69—131 -9
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-64—131 -9
Tapio Pulkkanen, Finland 66-65—131 -9
Antoine Rozner, France 65-66—131 -9
Ryan Van Velzen, South Africa 66-65—131 -9
Cameron Adam, Scotland 69-63—132 -8
Gregorio De Leo, Italy 68-64—132 -8
Oihan Guillamoundeguy, France 65-67—132 -8
Nathan Kimsey, England 66-66—132 -8
Mikael Lindberg, Sweden 64-68—132 -8
Mark Power, Ireland 67-65—132 -8
Maximilian Steinlechner, Austria 66-66—132 -8
Adri Arnaus, Spain 67-66—133 -7
Manuel Elvira, Spain 67-66—133 -7
Justin Harding, South Africa 66-67—133 -7
Joakim Lagergren, Sweden 64-69—133 -7
Daniel Rodrigues, Portugal 66-67—133 -7
Veer Ahlawat, India 67-67—134 -6
Alejandro Del Rey, Spain 72-62—134 -6
Wenyi Ding, China 68-66—134 -6
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 67-67—134 -6
Jordan Gumberg, United States 66-68—134 -6
Matthew Jordan, England 68-66—134 -6
Sadom Kaewkanjana, Thailand 66-68—134 -6
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-67—134 -6
Romain Langasque, France 68-66—134 -6
Jason Scrivener, Australia 65-69—134 -6
Sebastian Soderberg, Sweden 66-68—134 -6
Daniel Van Tonder, South Africa 68-66—134 -6
Bernd Wiesberger, Austria 67-67—134 -6
Jeff Winther, Denmark 70-64—134 -6
Fred Biondi, Brazil 66-69—135 -5
Aaron Cockerill, Canada 66-69—135 -5
Alex Fitzpatrick, England 66-69—135 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-67—135 -5
Angel Hidalgo, Spain 69-66—135 -5
Scott Jamieson, Scotland 68-67—135 -5
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 66-69—135 -5
Alexander Levy, France 66-69—135 -5
David Micheluzzi, Australia 69-66—135 -5
James Morrison, England 67-68—135 -5
Yurav Premlall, South Africa 69-66—135 -5
David Ravetto, France 69-66—135 -5
Mike Toorop, Netherlands 67-68—135 -5
Matthew Baldwin, England 66-70—136 -4
Jorge Campillo, Spain 69-67—136 -4
Joe Dean, England 69-67—136 -4
Andres Gallegos, Argentina 68-68—136 -4
Andreas Halvorsen, Norway 66-70—136 -4
Ryggs Johnston, United States 64-72—136 -4
Tobias Jonsson, Sweden 66-70—136 -4
Zander Lombard, South Africa 68-68—136 -4
Lukas Nemecz, Austria 68-68—136 -4
Benjamin Schmidt, England 69-67—136 -4
Jack Senior, England 70-66—136 -4
Shubhankar Sharma, India 71-65—136 -4
Marcel Siem, Germany 70-66—136 -4
Richard Sterne, South Africa 70-66—136 -4
Euan Walker, Scotland 69-67—136 -4

Missed Cut

Albin Bergstrom, Sweden 68-69—137 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-67—137 -3
Filippo Celli, Italy 70-67—137 -3
MJ Daffue, South Africa 71-66—137 -3
Ewen Ferguson, Scotland 72-65—137 -3
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-69—137 -3
Marcus Kinhult, Sweden 70-67—137 -3
Pablo Larrazabal, Spain 68-69—137 -3
Guido Migliozzi, Italy 70-67—137 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 65-72—137 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 71-66—137 -3
Clement Sordet, France 72-65—137 -3
Callum Tarren, England 69-68—137 -3
Jack Yule, England 69-68—137 -3
Dan Bradbury, England 68-70—138 -2
Jack Buchanan, Australia 69-69—138 -2
Jens Dantorp, Sweden 67-71—138 -2
Joel Girrbach, Switzerland 72-66—138 -2
John Lejirma, Kenya 71-67—138 -2
Edwin Mudanyi, Kenya 70-68—138 -2
Celestin Nsazuwera, Rwanda 69-69—138 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 70-69—139 -1
Michael Hollick, South Africa 70-69—139 -1
Hunter Logan, United States 70-69—139 -1
Joost Luiten, Netherlands 67-72—139 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-70—139 -1
Yannik Paul, Germany 70-69—139 -1
JC Ritchie, South Africa 71-68—139 -1
Freddy Schott, Germany 68-71—139 -1
Quim Vidal, Spain 68-71—139 -1
Jastas Madoya Asena, Kenya 71-69—140 E
Joshua Berry, England 67-73—140 E
Clement Charmasson, France 72-68—140 E
Calum Hill, Scotland 67-73—140 E
Rikuya Hoshino, Japan 75-65—140 E
Maximilian Kieffer, Germany 70-70—140 E
Stefano Mazzoli, Italy 70-70—140 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-70—140 E
Anthony Quayle, Australia 72-68—140 E
Yuvraj Sandhu, India 69-71—140 E
Hugo Townsend, Sweden 68-72—140 E
Tom Vaillant, France 74-66—140 E
Daniel Young, Scotland 70-70—140 E
Yanhan Zhou, China 70-70—140 E
Todd Clements, England 70-71—141 +1
Matteo Manassero, Italy 67-74—141 +1
Jovan Rebula, South Africa 71-70—141 +1
Marcel Schneider, Germany 69-72—141 +1
Darius Van Driel, Netherlands 68-73—141 +1
Quentin Debove, France 70-72—142 +2
Dan Erickson, United States 76-66—142 +2
Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 72-70—142 +2
Greg Snow, Kenya 73-69—142 +2
Connor Syme, Scotland 71-71—142 +2
Jonathan Broomhead, South Africa 71-72—143 +3
Renato Paratore, Italy 70-73—143 +3
Robin Williams, South Africa 74-69—143 +3
Connor McKinney, Australia 79-65—144 +4
Samuel Njoroge, Kenya 73-71—144 +4
Adam Blomme, Sweden 74-71—145 +5
Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 72-73—145 +5
Mutahi Kibugu, Kenya 71-74—145 +5
Felix Mory, France 73-72—145 +5
Ryan Peake, Australia 76-69—145 +5
CJ Wangai, Kenya 73-72—145 +5
Daniel Kiragu, Kenya 78-68—146 +6
Junaid Manji, Kenya 75-71—146 +6
David Wakhu, Kenya 73-73—146 +6
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-76—147 +7
Michael Karanga, Kenya 77-72—149 +9
Daniel Nduva, Kenya 73-76—149 +9
Mike Kisia, Kenya 77-73—150 +10
Francis Epe, Nigeria 74-78—152 +12
Shashwat Harish, India 74-78—152 +12
Mohit Mediratta, Kenya 76-79—155 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up