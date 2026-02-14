Latvia 4, Germany 3
First Period_1. Germany, Lukas Reichel (Dominik Kahun, Lukas Kalble), 2:06. 2. Latvia, Dans Locmelis (Zemgus Girgensons, Renars Krastenbergs), 15:48. 3. Germany, Lukas Kalble (Frederik Tiffels), 16:56. Penalties_Kristians Rubins, Latvia (hooking), 2:26. Jonas Muller, Germany (slashing), 15:16.
Second Period_4. Latvia, Dans Locmelis (Rudolfs Balcers, Uvis Janis Balinskis), 28:02. Penalties_Wojciech Stachowiak, Germany (holding), 21:09. Jonas Muller, Germany (holding), 26:21. Tobias Rieder, Germany (tripping), 27:01. Kristaps Roberts Zile, Latvia (hooking), 31:09.
Third Period_5. Latvia, Eduards Tralmaks (Zemgus Girgensons, Janis Jaks), 48:32. 6. Latvia, Renars Krastenbergs (Kaspars Daugavins, Alberts Smits), 51:37. 7. Germany, Tim Stutzle (Leon Draisaitl, John Peterka), 57:41. Penalties_Roberts Mamcics, Latvia (cross-checking), 46:16.
Shots on Goal_Germany 7-13-9_29. Latvia 11-7-4_22,
Goalies_Germany, Philipp Grubauer, Maximilian Franzreb. Latvia, Arturs Silovs, Elvis Merzlikins.
Referees_Gord Dwyer, Canada. Sean MacFarlane, United States. Scott Cherrey, Canada. Onni Hautamaki, Finaland.
_____
