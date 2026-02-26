Investec South African Open Championship Scores

Thursday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
First Round
|Dean Burmester, South Africa
|33-32—65
|Joe Dean, England
|34-31—65
|Alejandro Del Rey, Spain
|30-35—65
|Oliver Lindell, Finland
|34-31—65
|Nathan Kimsey, England
|33-33—66
|Francesco Laporta, Italy
|33-33—66
|Herman Loubser, South Africa
|35-31—66
|Johannes Veerman, United States
|34-32—66
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-32—67
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-32—67
|Xander Basson, South Africa
|33-34—67
|Dylan Frittelli, South Africa
|32-35—67
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-34—67
|Casey Jarvis, South Africa
|34-33—67
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-34—67
|Haydn Porteous, South Africa
|33-34—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-32—68
|Alex Fitzpatrick, England
|33-35—68
|Matthew Jordan, England
|34-34—68
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-34—68
|Antoine Rozner, France
|34-34—68
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-33—68
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|35-33—68
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-34—68
|Bernd Wiesberger, Austria
|35-33—68
|Robin Williams, South Africa
|33-35—68
|Jeff Winther, Denmark
|34-34—68
|Louis Albertse, South Africa
|36-33—69
|Sam Bairstow, England
|34-35—69
|Dan Bradbury, England
|34-35—69
|Jack Buchanan, South Africa
|34-35—69
|Wenyi Ding, China
|34-35—69
|Branden Grace, South Africa
|35-34—69
|Julien Guerrier, France
|34-35—69
|Michael Hollick, South Africa
|38-31—69
|Frederic Lacroix, France
|36-33—69
|Warwick Purchase, South Africa
|37-32—69
|Freddy Schott, Germany
|34-35—69
|Jason Scrivener, Australia
|37-32—69
|Brandon Stone, South Africa
|36-33—69
|MJ Viljoen, South Africa
|35-34—69
|Marcus Armitage, England
|34-36—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-35—70
|Todd Clements, England
|36-34—70
|Ugo Coussaud, France
|34-36—70
|Daniel Cronje, South Africa
|36-34—70
|Gregorio De Leo, Italy
|36-34—70
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-37—70
|Darren Fichardt, South Africa
|35-35—70
|Justin Harding, South Africa
|35-35—70
|Calum Hill, Scotland
|36-34—70
|Allen John, Germany
|35-35—70
|Dian Kruger, South Africa
|35-35—70
|Romain Langasque, France
|35-35—70
|Matteo Manassero, Italy
|34-36—70
|Malcolm Mitchell, South Africa
|35-35—70
|Karabo Mokoena, South Africa
|33-37—70
|Wilco Nienaber, South Africa
|38-32—70
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-35—70
|Shaun Norris, South Africa
|37-33—70
|Hennie Otto, South Africa
|36-34—70
|Eddie Pepperell, England
|36-34—70
|Lyle Rowe, South Africa
|34-36—70
|Samuel Simpson, South Africa
|34-36—70
|Tyran Snyders, South Africa
|36-34—70
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-35—70
|Tristen Strydom, South Africa
|36-34—70
|Ockie Strydom, South Africa
|33-37—70
|Toto Thimba Jr., South Africa
|35-35—70
|Kieron Van Wyk, South Africa
|36-34—70
|Charl Barnard, South Africa
|35-36—71
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|37-34—71
|Luis Carrera, Mexico
|37-34—71
|Bryce Easton, South Africa
|37-34—71
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-34—71
|Deon Germishuys, South Africa
|35-36—71
|Jean Hugo, South Africa
|38-33—71
|Kota Kaneko, Japan
|35-36—71
|Ruan Korb, South Africa
|36-35—71
|Joost Luiten, Netherlands
|34-37—71
|David Ravetto, France
|35-36—71
|Patrick Reed, United States
|34-37—71
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|Benjamin Schmidt, England
|35-36—71
|Judd Sundelson, South Africa
|37-34—71
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-37—71
|Pierre Viallaneix, France
|35-36—71
|Justin Walters, South Africa
|33-38—71
|Bjorn Akesson, Sweden
|37-35—72
|Luke Brown, South Africa
|35-37—72
|Jorge Campillo, Spain
|37-35—72
|Jens Dantorp, Sweden
|37-35—72
|Keenan Davidse, South Africa
|36-36—72
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-36—72
|Scott Jamieson, Scotland
|36-36—72
|Yuto Katsuragawa, Japan
|36-36—72
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|36-36—72
|Logan Leisher, South Africa
|36-36—72
|Dylan Mostert, South Africa
|37-35—72
|Jovan Rebula, South Africa
|36-36—72
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-37—72
|Daniel Rodrigues, Portugal
|37-35—72
|JJ Senekal, South Africa
|37-35—72
|Connor Syme, Scotland
|37-35—72
|Daniel Van Tonder, South Africa
|35-37—72
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|37-35—72
|Martin Vorster, South Africa
|38-34—72
|Austin Bautista, Australia
|35-38—73
|Oliver Bekker, South Africa
|36-37—73
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-37—73
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|38-35—73
|Martin Couvra, France
|35-38—73
|MJ Daffue, South Africa
|37-36—73
|Tristin Galant, South Africa
|35-38—73
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-35—73
|Luke Jerling, South Africa
|38-35—73
|Marcus Kinhult, Sweden
|37-36—73
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-36—73
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-38—73
|Thanda Mavundla, South Africa
|35-38—73
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-37—73
|Yurav Premlall, South Africa
|39-34—73
|Marcel Siem, Germany
|36-37—73
|Andy Sullivan, England
|37-36—73
|Keelan Van Wyk, South Africa
|38-35—73
|Jacques Blaauw, South Africa
|36-38—74
|Davis Bryant, United States
|36-38—74
|Ernie Els, South Africa
|35-39—74
|Manuel Elvira, Spain
|38-36—74
|Stephen Ferreira, Portugal
|35-39—74
|Ryggs Johnston, United States
|37-37—74
|Pieter Moolman, South Africa
|37-37—74
|Richie Ramsay, Scotland
|37-37—74
|Richard Sterne, South Africa
|38-36—74
|Cameron Adam, Scotland
|34-41—75
|Jaco Ahlers, South Africa
|39-36—75
|Heinrich Bruiners, South Africa
|38-37—75
|Angel Hidalgo, Spain
|37-38—75
|Rupert Kaminski, South Africa
|35-40—75
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-40—75
|Sebastian Soderberg, Sweden
|38-37—75
|Jordan Duminy, South Africa
|40-36—76
|Rhys Enoch, Wales
|38-38—76
|Jeong-Weon Ko, France
|37-39—76
|Franklin Manchest, South Africa
|37-39—76
|Matthew Rossouw, South Africa
|38-38—76
|Nick Bachem, Germany
|37-40—77
|Merrick Bremner, South Africa
|37-40—77
|Will Enefer, England
|39-38—77
|Jordan Gumberg, United States
|41-36—77
|Nikhil Rama, South Africa
|38-39—77
|Jamie Rutherford, England
|38-39—77
|Charl Schwartzel, South Africa
|36-41—77
|Marcel Schneider, Germany
|35-43—78
|Neil Schietekat, South Africa
|37-42—79
|George Coetzee, South Africa
|WD
