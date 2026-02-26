Live Radio
Investec South African Open Championship Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 12:20 PM

Thursday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

First Round

Dean Burmester, South Africa 33-32—65
Joe Dean, England 34-31—65
Alejandro Del Rey, Spain 30-35—65
Oliver Lindell, Finland 34-31—65
Nathan Kimsey, England 33-33—66
Francesco Laporta, Italy 33-33—66
Herman Loubser, South Africa 35-31—66
Johannes Veerman, United States 34-32—66
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-32—67
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-32—67
Xander Basson, South Africa 33-34—67
Dylan Frittelli, South Africa 32-35—67
Rikuya Hoshino, Japan 33-34—67
Casey Jarvis, South Africa 34-33—67
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67
Haydn Porteous, South Africa 33-34—67
Ewen Ferguson, Scotland 36-32—68
Alex Fitzpatrick, England 33-35—68
Matthew Jordan, England 34-34—68
Thriston Lawrence, South Africa 34-34—68
Antoine Rozner, France 34-34—68
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-33—68
Altin Van Der Merwe, South Africa 35-33—68
Ryan Van Velzen, South Africa 34-34—68
Bernd Wiesberger, Austria 35-33—68
Robin Williams, South Africa 33-35—68
Jeff Winther, Denmark 34-34—68
Louis Albertse, South Africa 36-33—69
Sam Bairstow, England 34-35—69
Dan Bradbury, England 34-35—69
Jack Buchanan, South Africa 34-35—69
Wenyi Ding, China 34-35—69
Branden Grace, South Africa 35-34—69
Julien Guerrier, France 34-35—69
Michael Hollick, South Africa 38-31—69
Frederic Lacroix, France 36-33—69
Warwick Purchase, South Africa 37-32—69
Freddy Schott, Germany 34-35—69
Jason Scrivener, Australia 37-32—69
Brandon Stone, South Africa 36-33—69
MJ Viljoen, South Africa 35-34—69
Marcus Armitage, England 34-36—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70
Todd Clements, England 36-34—70
Ugo Coussaud, France 34-36—70
Daniel Cronje, South Africa 36-34—70
Gregorio De Leo, Italy 36-34—70
Hennie Du Plessis, South Africa 33-37—70
Darren Fichardt, South Africa 35-35—70
Justin Harding, South Africa 35-35—70
Calum Hill, Scotland 36-34—70
Allen John, Germany 35-35—70
Dian Kruger, South Africa 35-35—70
Romain Langasque, France 35-35—70
Matteo Manassero, Italy 34-36—70
Malcolm Mitchell, South Africa 35-35—70
Karabo Mokoena, South Africa 33-37—70
Wilco Nienaber, South Africa 38-32—70
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70
Shaun Norris, South Africa 37-33—70
Hennie Otto, South Africa 36-34—70
Eddie Pepperell, England 36-34—70
Lyle Rowe, South Africa 34-36—70
Samuel Simpson, South Africa 34-36—70
Tyran Snyders, South Africa 36-34—70
Maximilian Steinlechner, Austria 35-35—70
Tristen Strydom, South Africa 36-34—70
Ockie Strydom, South Africa 33-37—70
Toto Thimba Jr., South Africa 35-35—70
Kieron Van Wyk, South Africa 36-34—70
Charl Barnard, South Africa 35-36—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-34—71
Luis Carrera, Mexico 37-34—71
Bryce Easton, South Africa 37-34—71
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-34—71
Deon Germishuys, South Africa 35-36—71
Jean Hugo, South Africa 38-33—71
Kota Kaneko, Japan 35-36—71
Ruan Korb, South Africa 36-35—71
Joost Luiten, Netherlands 34-37—71
David Ravetto, France 35-36—71
Patrick Reed, United States 34-37—71
JC Ritchie, South Africa 34-37—71
Benjamin Schmidt, England 35-36—71
Judd Sundelson, South Africa 37-34—71
Darius Van Driel, Netherlands 34-37—71
Pierre Viallaneix, France 35-36—71
Justin Walters, South Africa 33-38—71
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72
Luke Brown, South Africa 35-37—72
Jorge Campillo, Spain 37-35—72
Jens Dantorp, Sweden 37-35—72
Keenan Davidse, South Africa 36-36—72
Joel Girrbach, Switzerland 36-36—72
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72
Yuto Katsuragawa, Japan 36-36—72
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-36—72
Logan Leisher, South Africa 36-36—72
Dylan Mostert, South Africa 37-35—72
Jovan Rebula, South Africa 36-36—72
Brandon Robinson-Thompson, England 35-37—72
Daniel Rodrigues, Portugal 37-35—72
JJ Senekal, South Africa 37-35—72
Connor Syme, Scotland 37-35—72
Daniel Van Tonder, South Africa 35-37—72
Kieran Vincent, Zimbabwe 37-35—72
Martin Vorster, South Africa 38-34—72
Austin Bautista, Australia 35-38—73
Oliver Bekker, South Africa 36-37—73
Jonathan Broomhead, South Africa 36-37—73
Robson Chinhoi, Zimbabwe 38-35—73
Martin Couvra, France 35-38—73
MJ Daffue, South Africa 37-36—73
Tristin Galant, South Africa 35-38—73
Ricardo Gouveia, Portugal 38-35—73
Luke Jerling, South Africa 38-35—73
Marcus Kinhult, Sweden 37-36—73
Joakim Lagergren, Sweden 37-36—73
Pablo Larrazabal, Spain 35-38—73
Thanda Mavundla, South Africa 35-38—73
Dylan Naidoo, South Africa 36-37—73
Yurav Premlall, South Africa 39-34—73
Marcel Siem, Germany 36-37—73
Andy Sullivan, England 37-36—73
Keelan Van Wyk, South Africa 38-35—73
Jacques Blaauw, South Africa 36-38—74
Davis Bryant, United States 36-38—74
Ernie Els, South Africa 35-39—74
Manuel Elvira, Spain 38-36—74
Stephen Ferreira, Portugal 35-39—74
Ryggs Johnston, United States 37-37—74
Pieter Moolman, South Africa 37-37—74
Richie Ramsay, Scotland 37-37—74
Richard Sterne, South Africa 38-36—74
Cameron Adam, Scotland 34-41—75
Jaco Ahlers, South Africa 39-36—75
Heinrich Bruiners, South Africa 38-37—75
Angel Hidalgo, Spain 37-38—75
Rupert Kaminski, South Africa 35-40—75
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-40—75
Sebastian Soderberg, Sweden 38-37—75
Jordan Duminy, South Africa 40-36—76
Rhys Enoch, Wales 38-38—76
Jeong-Weon Ko, France 37-39—76
Franklin Manchest, South Africa 37-39—76
Matthew Rossouw, South Africa 38-38—76
Nick Bachem, Germany 37-40—77
Merrick Bremner, South Africa 37-40—77
Will Enefer, England 39-38—77
Jordan Gumberg, United States 41-36—77
Nikhil Rama, South Africa 38-39—77
Jamie Rutherford, England 38-39—77
Charl Schwartzel, South Africa 36-41—77
Marcel Schneider, Germany 35-43—78
Neil Schietekat, South Africa 37-42—79
George Coetzee, South Africa WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

