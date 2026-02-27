Live Radio
Investec South African Open Championship Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 12:11 PM

Friday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

Second Round

Francesco Laporta, Italy 66-64—130
Nathan Kimsey, England 66-65—131
Dean Burmester, South Africa 65-67—132
Joe Dean, England 65-68—133
Hennie Du Plessis, South Africa 70-63—133
Herman Loubser, South Africa 66-67—133
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-67—134
Alejandro Del Rey, Spain 65-69—134
Rikuya Hoshino, Japan 67-67—134
Branden Grace, South Africa 69-66—135
Casey Jarvis, South Africa 67-68—135
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-68—135
Wilco Nienaber, South Africa 70-66—136
Haydn Porteous, South Africa 67-69—136
Antoine Rozner, France 68-68—136
Johannes Veerman, United States 66-70—136
Pierre Viallaneix, France 71-65—136
Justin Walters, South Africa 71-65—136
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-70—137
Xander Basson, South Africa 67-70—137
Calum Hill, Scotland 70-67—137
Kota Kaneko, Japan 71-66—137
Oliver Lindell, Finland 65-72—137
Malcolm Mitchell, South Africa 70-67—137
Eddie Pepperell, England 70-67—137
Ockie Strydom, South Africa 70-67—137
MJ Viljoen, South Africa 69-68—137
Bernd Wiesberger, Austria 68-69—137
Jeff Winther, Denmark 68-69—137
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-68—138
Todd Clements, England 70-68—138
Keenan Davidse, South Africa 72-66—138
Julien Guerrier, France 69-69—138
Matthew Jordan, England 68-70—138
Dian Kruger, South Africa 70-68—138
Romain Langasque, France 70-68—138
Hennie Otto, South Africa 70-68—138
Brandon Stone, South Africa 69-69—138
Altin Van Der Merwe, South Africa 68-70—138
Robin Williams, South Africa 68-70—138
Louis Albertse, South Africa 69-70—139
Sam Bairstow, England 69-70—139
Darren Fichardt, South Africa 70-69—139
Alex Fitzpatrick, England 68-71—139
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-69—139
JC Ritchie, South Africa 71-68—139
Daniel Rodrigues, Portugal 72-67—139
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71—139
Jason Scrivener, Australia 69-70—139
Kieron Van Wyk, South Africa 70-69—139
Marcus Armitage, England 70-70—140
Charl Barnard, South Africa 71-69—140
Ugo Coussaud, France 70-70—140
Martin Couvra, France 73-67—140
Wenyi Ding, China 69-71—140
Ewen Ferguson, Scotland 68-72—140
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-69—140
Dylan Frittelli, South Africa 67-73—140
Frederic Lacroix, France 69-71—140
Shaun Norris, South Africa 70-70—140
David Ravetto, France 71-69—140
Patrick Reed, United States 71-69—140
Tyran Snyders, South Africa 70-70—140
Andy Sullivan, England 73-67—140
Darius Van Driel, Netherlands 71-69—140
Daniel Van Tonder, South Africa 72-68—140
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141
Manuel Elvira, Spain 74-67—141
Justin Harding, South Africa 70-71—141
Scott Jamieson, Scotland 72-69—141
Ryggs Johnston, United States 74-67—141
Marcus Kinhult, Sweden 73-68—141
Logan Leisher, South Africa 72-69—141
Matteo Manassero, Italy 70-71—141
Karabo Mokoena, South Africa 70-71—141
Jacob Skov Olesen, Denmark 75-66—141
Freddy Schott, Germany 69-72—141
Samuel Simpson, South Africa 70-71—141
Austin Bautista, Australia 73-69—142
Dan Bradbury, England 69-73—142
Davis Bryant, United States 74-68—142
Jack Buchanan, South Africa 69-73—142
Jorge Campillo, Spain 72-70—142
Luis Carrera, Mexico 71-71—142
Bryce Easton, South Africa 71-71—142
Ricardo Gouveia, Portugal 73-69—142
Ruan Korb, South Africa 71-71—142
Thriston Lawrence, South Africa 68-74—142
Lyle Rowe, South Africa 70-72—142
Maximilian Steinlechner, Austria 70-72—142
Connor Syme, Scotland 72-70—142
Kieran Vincent, Zimbabwe 72-70—142
Bjorn Akesson, Sweden 72-71—143
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143
Gregorio De Leo, Italy 70-73—143
Deon Germishuys, South Africa 71-72—143
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-71—143
Thanda Mavundla, South Africa 73-70—143
Dylan Mostert, South Africa 72-71—143
Dylan Naidoo, South Africa 73-70—143
Warwick Purchase, South Africa 69-74—143
Richie Ramsay, Scotland 74-69—143
Benjamin Schmidt, England 71-72—143
Ryan Van Velzen, South Africa 68-75—143
Daniel Cronje, South Africa 70-74—144
Michael Hollick, South Africa 69-75—144
Allen John, Germany 70-74—144
Jeong-Weon Ko, France 76-68—144
Joost Luiten, Netherlands 71-73—144
Jamie Rutherford, England 77-67—144
Marcel Schneider, Germany 78-66—144
Richard Sterne, South Africa 74-70—144
Luke Brown, South Africa 72-73—145
Robson Chinhoi, Zimbabwe 73-72—145
Will Enefer, England 77-68—145
Rhys Enoch, Wales 76-69—145
Jean Hugo, South Africa 71-74—145
Joakim Lagergren, Sweden 73-72—145
Pieter Moolman, South Africa 74-71—145
Charl Schwartzel, South Africa 77-68—145
Toto Thimba Jr., South Africa 70-75—145
Cameron Adam, Scotland 75-71—146
Jacques Blaauw, South Africa 74-72—146
MJ Daffue, South Africa 73-73—146
Ernie Els, South Africa 74-72—146
Jordan Gumberg, United States 77-69—146
Luke Jerling, South Africa 73-73—146
Pablo Larrazabal, Spain 73-73—146
Yurav Premlall, South Africa 73-73—146
Jovan Rebula, South Africa 72-74—146
JJ Senekal, South Africa 72-74—146
Tristen Strydom, South Africa 70-76—146
Jaco Ahlers, South Africa 75-72—147
Oliver Bekker, South Africa 73-74—147
Jonathan Broomhead, South Africa 73-74—147
Stephen Ferreira, Portugal 74-73—147
Joel Girrbach, Switzerland 72-75—147
Angel Hidalgo, Spain 75-72—147
Yuto Katsuragawa, Japan 72-75—147
Marcel Siem, Germany 73-74—147
Judd Sundelson, South Africa 71-76—147
Heinrich Bruiners, South Africa 75-73—148
Tristin Galant, South Africa 73-75—148
Franklin Manchest, South Africa 76-72—148
Brandon Robinson-Thompson, England 72-76—148
Sebastian Soderberg, Sweden 75-73—148
Keelan Van Wyk, South Africa 73-75—148
Merrick Bremner, South Africa 77-72—149
Rupert Kaminski, South Africa 75-74—149
Nikhil Rama, South Africa 77-72—149
Martin Vorster, South Africa 72-77—149
Nick Bachem, Germany 77-74—151
Jordan Duminy, South Africa 76-75—151
Matthew Rossouw, South Africa 76-76—152
Neil Schietekat, South Africa 79-77—156
George Coetzee, South Africa WD-WD

