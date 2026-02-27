Investec South African Open Championship Scores

Friday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
Second Round
|Francesco Laporta, Italy
|66-64—130
|Nathan Kimsey, England
|66-65—131
|Dean Burmester, South Africa
|65-67—132
|Joe Dean, England
|65-68—133
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-63—133
|Herman Loubser, South Africa
|66-67—133
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67-67—134
|Alejandro Del Rey, Spain
|65-69—134
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-67—134
|Branden Grace, South Africa
|69-66—135
|Casey Jarvis, South Africa
|67-68—135
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|67-68—135
|Wilco Nienaber, South Africa
|70-66—136
|Haydn Porteous, South Africa
|67-69—136
|Antoine Rozner, France
|68-68—136
|Johannes Veerman, United States
|66-70—136
|Pierre Viallaneix, France
|71-65—136
|Justin Walters, South Africa
|71-65—136
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-70—137
|Xander Basson, South Africa
|67-70—137
|Calum Hill, Scotland
|70-67—137
|Kota Kaneko, Japan
|71-66—137
|Oliver Lindell, Finland
|65-72—137
|Malcolm Mitchell, South Africa
|70-67—137
|Eddie Pepperell, England
|70-67—137
|Ockie Strydom, South Africa
|70-67—137
|MJ Viljoen, South Africa
|69-68—137
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-69—137
|Jeff Winther, Denmark
|68-69—137
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-68—138
|Todd Clements, England
|70-68—138
|Keenan Davidse, South Africa
|72-66—138
|Julien Guerrier, France
|69-69—138
|Matthew Jordan, England
|68-70—138
|Dian Kruger, South Africa
|70-68—138
|Romain Langasque, France
|70-68—138
|Hennie Otto, South Africa
|70-68—138
|Brandon Stone, South Africa
|69-69—138
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|68-70—138
|Robin Williams, South Africa
|68-70—138
|Louis Albertse, South Africa
|69-70—139
|Sam Bairstow, England
|69-70—139
|Darren Fichardt, South Africa
|70-69—139
|Alex Fitzpatrick, England
|68-71—139
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-69—139
|JC Ritchie, South Africa
|71-68—139
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-67—139
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-71—139
|Jason Scrivener, Australia
|69-70—139
|Kieron Van Wyk, South Africa
|70-69—139
|Marcus Armitage, England
|70-70—140
|Charl Barnard, South Africa
|71-69—140
|Ugo Coussaud, France
|70-70—140
|Martin Couvra, France
|73-67—140
|Wenyi Ding, China
|69-71—140
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-72—140
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-69—140
|Dylan Frittelli, South Africa
|67-73—140
|Frederic Lacroix, France
|69-71—140
|Shaun Norris, South Africa
|70-70—140
|David Ravetto, France
|71-69—140
|Patrick Reed, United States
|71-69—140
|Tyran Snyders, South Africa
|70-70—140
|Andy Sullivan, England
|73-67—140
|Darius Van Driel, Netherlands
|71-69—140
|Daniel Van Tonder, South Africa
|72-68—140
|Jens Dantorp, Sweden
|72-69—141
|Manuel Elvira, Spain
|74-67—141
|Justin Harding, South Africa
|70-71—141
|Scott Jamieson, Scotland
|72-69—141
|Ryggs Johnston, United States
|74-67—141
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-68—141
|Logan Leisher, South Africa
|72-69—141
|Matteo Manassero, Italy
|70-71—141
|Karabo Mokoena, South Africa
|70-71—141
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|75-66—141
|Freddy Schott, Germany
|69-72—141
|Samuel Simpson, South Africa
|70-71—141
|Austin Bautista, Australia
|73-69—142
|Dan Bradbury, England
|69-73—142
|Davis Bryant, United States
|74-68—142
|Jack Buchanan, South Africa
|69-73—142
|Jorge Campillo, Spain
|72-70—142
|Luis Carrera, Mexico
|71-71—142
|Bryce Easton, South Africa
|71-71—142
|Ricardo Gouveia, Portugal
|73-69—142
|Ruan Korb, South Africa
|71-71—142
|Thriston Lawrence, South Africa
|68-74—142
|Lyle Rowe, South Africa
|70-72—142
|Maximilian Steinlechner, Austria
|70-72—142
|Connor Syme, Scotland
|72-70—142
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|72-70—142
|Bjorn Akesson, Sweden
|72-71—143
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-72—143
|Gregorio De Leo, Italy
|70-73—143
|Deon Germishuys, South Africa
|71-72—143
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|72-71—143
|Thanda Mavundla, South Africa
|73-70—143
|Dylan Mostert, South Africa
|72-71—143
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-70—143
|Warwick Purchase, South Africa
|69-74—143
|Richie Ramsay, Scotland
|74-69—143
|Benjamin Schmidt, England
|71-72—143
|Ryan Van Velzen, South Africa
|68-75—143
|Daniel Cronje, South Africa
|70-74—144
|Michael Hollick, South Africa
|69-75—144
|Allen John, Germany
|70-74—144
|Jeong-Weon Ko, France
|76-68—144
|Joost Luiten, Netherlands
|71-73—144
|Jamie Rutherford, England
|77-67—144
|Marcel Schneider, Germany
|78-66—144
|Richard Sterne, South Africa
|74-70—144
|Luke Brown, South Africa
|72-73—145
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|73-72—145
|Will Enefer, England
|77-68—145
|Rhys Enoch, Wales
|76-69—145
|Jean Hugo, South Africa
|71-74—145
|Joakim Lagergren, Sweden
|73-72—145
|Pieter Moolman, South Africa
|74-71—145
|Charl Schwartzel, South Africa
|77-68—145
|Toto Thimba Jr., South Africa
|70-75—145
|Cameron Adam, Scotland
|75-71—146
|Jacques Blaauw, South Africa
|74-72—146
|MJ Daffue, South Africa
|73-73—146
|Ernie Els, South Africa
|74-72—146
|Jordan Gumberg, United States
|77-69—146
|Luke Jerling, South Africa
|73-73—146
|Pablo Larrazabal, Spain
|73-73—146
|Yurav Premlall, South Africa
|73-73—146
|Jovan Rebula, South Africa
|72-74—146
|JJ Senekal, South Africa
|72-74—146
|Tristen Strydom, South Africa
|70-76—146
|Jaco Ahlers, South Africa
|75-72—147
|Oliver Bekker, South Africa
|73-74—147
|Jonathan Broomhead, South Africa
|73-74—147
|Stephen Ferreira, Portugal
|74-73—147
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-75—147
|Angel Hidalgo, Spain
|75-72—147
|Yuto Katsuragawa, Japan
|72-75—147
|Marcel Siem, Germany
|73-74—147
|Judd Sundelson, South Africa
|71-76—147
|Heinrich Bruiners, South Africa
|75-73—148
|Tristin Galant, South Africa
|73-75—148
|Franklin Manchest, South Africa
|76-72—148
|Brandon Robinson-Thompson, England
|72-76—148
|Sebastian Soderberg, Sweden
|75-73—148
|Keelan Van Wyk, South Africa
|73-75—148
|Merrick Bremner, South Africa
|77-72—149
|Rupert Kaminski, South Africa
|75-74—149
|Nikhil Rama, South Africa
|77-72—149
|Martin Vorster, South Africa
|72-77—149
|Nick Bachem, Germany
|77-74—151
|Jordan Duminy, South Africa
|76-75—151
|Matthew Rossouw, South Africa
|76-76—152
|Neil Schietekat, South Africa
|79-77—156
|George Coetzee, South Africa
|WD-WD
