Investec South African Open Championship Par Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 12:20 PM

Thursday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

First Round

Dean Burmester, South Africa 33-32—65 -5
Joe Dean, England 34-31—65 -5
Alejandro Del Rey, Spain 30-35—65 -5
Oliver Lindell, Finland 34-31—65 -5
Nathan Kimsey, England 33-33—66 -4
Francesco Laporta, Italy 33-33—66 -4
Herman Loubser, South Africa 35-31—66 -4
Johannes Veerman, United States 34-32—66 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-32—67 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-32—67 -3
Xander Basson, South Africa 33-34—67 -3
Dylan Frittelli, South Africa 32-35—67 -3
Rikuya Hoshino, Japan 33-34—67 -3
Casey Jarvis, South Africa 34-33—67 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67 -3
Haydn Porteous, South Africa 33-34—67 -3
Ewen Ferguson, Scotland 36-32—68 -2
Alex Fitzpatrick, England 33-35—68 -2
Matthew Jordan, England 34-34—68 -2
Thriston Lawrence, South Africa 34-34—68 -2
Antoine Rozner, France 34-34—68 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-33—68 -2
Altin Van Der Merwe, South Africa 35-33—68 -2
Ryan Van Velzen, South Africa 34-34—68 -2
Bernd Wiesberger, Austria 35-33—68 -2
Robin Williams, South Africa 33-35—68 -2
Jeff Winther, Denmark 34-34—68 -2
Louis Albertse, South Africa 36-33—69 -1
Sam Bairstow, England 34-35—69 -1
Dan Bradbury, England 34-35—69 -1
Jack Buchanan, South Africa 34-35—69 -1
Wenyi Ding, China 34-35—69 -1
Branden Grace, South Africa 35-34—69 -1
Julien Guerrier, France 34-35—69 -1
Michael Hollick, South Africa 38-31—69 -1
Frederic Lacroix, France 36-33—69 -1
Warwick Purchase, South Africa 37-32—69 -1
Freddy Schott, Germany 34-35—69 -1
Jason Scrivener, Australia 37-32—69 -1
Brandon Stone, South Africa 36-33—69 -1
MJ Viljoen, South Africa 35-34—69 -1
Marcus Armitage, England 34-36—70 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70 E
Todd Clements, England 36-34—70 E
Ugo Coussaud, France 34-36—70 E
Daniel Cronje, South Africa 36-34—70 E
Gregorio De Leo, Italy 36-34—70 E
Hennie Du Plessis, South Africa 33-37—70 E
Darren Fichardt, South Africa 35-35—70 E
Justin Harding, South Africa 35-35—70 E
Calum Hill, Scotland 36-34—70 E
Allen John, Germany 35-35—70 E
Dian Kruger, South Africa 35-35—70 E
Romain Langasque, France 35-35—70 E
Matteo Manassero, Italy 34-36—70 E
Malcolm Mitchell, South Africa 35-35—70 E
Karabo Mokoena, South Africa 33-37—70 E
Wilco Nienaber, South Africa 38-32—70 E
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70 E
Shaun Norris, South Africa 37-33—70 E
Hennie Otto, South Africa 36-34—70 E
Eddie Pepperell, England 36-34—70 E
Lyle Rowe, South Africa 34-36—70 E
Samuel Simpson, South Africa 34-36—70 E
Tyran Snyders, South Africa 36-34—70 E
Maximilian Steinlechner, Austria 35-35—70 E
Tristen Strydom, South Africa 36-34—70 E
Ockie Strydom, South Africa 33-37—70 E
Toto Thimba Jr., South Africa 35-35—70 E
Kieron Van Wyk, South Africa 36-34—70 E
Charl Barnard, South Africa 35-36—71 +1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-34—71 +1
Luis Carrera, Mexico 37-34—71 +1
Bryce Easton, South Africa 37-34—71 +1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-34—71 +1
Deon Germishuys, South Africa 35-36—71 +1
Jean Hugo, South Africa 38-33—71 +1
Kota Kaneko, Japan 35-36—71 +1
Ruan Korb, South Africa 36-35—71 +1
Joost Luiten, Netherlands 34-37—71 +1
David Ravetto, France 35-36—71 +1
Patrick Reed, United States 34-37—71 +1
JC Ritchie, South Africa 34-37—71 +1
Benjamin Schmidt, England 35-36—71 +1
Judd Sundelson, South Africa 37-34—71 +1
Darius Van Driel, Netherlands 34-37—71 +1
Pierre Viallaneix, France 35-36—71 +1
Justin Walters, South Africa 33-38—71 +1
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72 +2
Luke Brown, South Africa 35-37—72 +2
Jorge Campillo, Spain 37-35—72 +2
Jens Dantorp, Sweden 37-35—72 +2
Keenan Davidse, South Africa 36-36—72 +2
Joel Girrbach, Switzerland 36-36—72 +2
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 36-36—72 +2
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-36—72 +2
Logan Leisher, South Africa 36-36—72 +2
Dylan Mostert, South Africa 37-35—72 +2
Jovan Rebula, South Africa 36-36—72 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 35-37—72 +2
Daniel Rodrigues, Portugal 37-35—72 +2
JJ Senekal, South Africa 37-35—72 +2
Connor Syme, Scotland 37-35—72 +2
Daniel Van Tonder, South Africa 35-37—72 +2
Kieran Vincent, Zimbabwe 37-35—72 +2
Martin Vorster, South Africa 38-34—72 +2
Austin Bautista, Australia 35-38—73 +3
Oliver Bekker, South Africa 36-37—73 +3
Jonathan Broomhead, South Africa 36-37—73 +3
Robson Chinhoi, Zimbabwe 38-35—73 +3
Martin Couvra, France 35-38—73 +3
MJ Daffue, South Africa 37-36—73 +3
Tristin Galant, South Africa 35-38—73 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 38-35—73 +3
Luke Jerling, South Africa 38-35—73 +3
Marcus Kinhult, Sweden 37-36—73 +3
Joakim Lagergren, Sweden 37-36—73 +3
Pablo Larrazabal, Spain 35-38—73 +3
Thanda Mavundla, South Africa 35-38—73 +3
Dylan Naidoo, South Africa 36-37—73 +3
Yurav Premlall, South Africa 39-34—73 +3
Marcel Siem, Germany 36-37—73 +3
Andy Sullivan, England 37-36—73 +3
Keelan Van Wyk, South Africa 38-35—73 +3
Jacques Blaauw, South Africa 36-38—74 +4
Davis Bryant, United States 36-38—74 +4
Ernie Els, South Africa 35-39—74 +4
Manuel Elvira, Spain 38-36—74 +4
Stephen Ferreira, Portugal 35-39—74 +4
Ryggs Johnston, United States 37-37—74 +4
Pieter Moolman, South Africa 37-37—74 +4
Richie Ramsay, Scotland 37-37—74 +4
Richard Sterne, South Africa 38-36—74 +4
Cameron Adam, Scotland 34-41—75 +5
Jaco Ahlers, South Africa 39-36—75 +5
Heinrich Bruiners, South Africa 38-37—75 +5
Angel Hidalgo, Spain 37-38—75 +5
Rupert Kaminski, South Africa 35-40—75 +5
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-40—75 +5
Sebastian Soderberg, Sweden 38-37—75 +5
Jordan Duminy, South Africa 40-36—76 +6
Rhys Enoch, Wales 38-38—76 +6
Jeong-Weon Ko, France 37-39—76 +6
Franklin Manchest, South Africa 37-39—76 +6
Matthew Rossouw, South Africa 38-38—76 +6
Nick Bachem, Germany 37-40—77 +7
Merrick Bremner, South Africa 37-40—77 +7
Will Enefer, England 39-38—77 +7
Jordan Gumberg, United States 41-36—77 +7
Nikhil Rama, South Africa 38-39—77 +7
Jamie Rutherford, England 38-39—77 +7
Charl Schwartzel, South Africa 36-41—77 +7
Marcel Schneider, Germany 35-43—78 +8
Neil Schietekat, South Africa 37-42—79 +9
George Coetzee, South Africa WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

