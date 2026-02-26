Investec South African Open Championship Par Scores

Thursday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
First Round
|Dean Burmester, South Africa
|33-32—65
|-5
|Joe Dean, England
|34-31—65
|-5
|Alejandro Del Rey, Spain
|30-35—65
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|34-31—65
|-5
|Nathan Kimsey, England
|33-33—66
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|33-33—66
|-4
|Herman Loubser, South Africa
|35-31—66
|-4
|Johannes Veerman, United States
|34-32—66
|-4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-32—67
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-32—67
|-3
|Xander Basson, South Africa
|33-34—67
|-3
|Dylan Frittelli, South Africa
|32-35—67
|-3
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-34—67
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|34-33—67
|-3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-34—67
|-3
|Haydn Porteous, South Africa
|33-34—67
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-32—68
|-2
|Alex Fitzpatrick, England
|33-35—68
|-2
|Matthew Jordan, England
|34-34—68
|-2
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-34—68
|-2
|Antoine Rozner, France
|34-34—68
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-33—68
|-2
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|35-33—68
|-2
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-34—68
|-2
|Bernd Wiesberger, Austria
|35-33—68
|-2
|Robin Williams, South Africa
|33-35—68
|-2
|Jeff Winther, Denmark
|34-34—68
|-2
|Louis Albertse, South Africa
|36-33—69
|-1
|Sam Bairstow, England
|34-35—69
|-1
|Dan Bradbury, England
|34-35—69
|-1
|Jack Buchanan, South Africa
|34-35—69
|-1
|Wenyi Ding, China
|34-35—69
|-1
|Branden Grace, South Africa
|35-34—69
|-1
|Julien Guerrier, France
|34-35—69
|-1
|Michael Hollick, South Africa
|38-31—69
|-1
|Frederic Lacroix, France
|36-33—69
|-1
|Warwick Purchase, South Africa
|37-32—69
|-1
|Freddy Schott, Germany
|34-35—69
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|37-32—69
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|36-33—69
|-1
|MJ Viljoen, South Africa
|35-34—69
|-1
|Marcus Armitage, England
|34-36—70
|E
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-35—70
|E
|Todd Clements, England
|36-34—70
|E
|Ugo Coussaud, France
|34-36—70
|E
|Daniel Cronje, South Africa
|36-34—70
|E
|Gregorio De Leo, Italy
|36-34—70
|E
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-37—70
|E
|Darren Fichardt, South Africa
|35-35—70
|E
|Justin Harding, South Africa
|35-35—70
|E
|Calum Hill, Scotland
|36-34—70
|E
|Allen John, Germany
|35-35—70
|E
|Dian Kruger, South Africa
|35-35—70
|E
|Romain Langasque, France
|35-35—70
|E
|Matteo Manassero, Italy
|34-36—70
|E
|Malcolm Mitchell, South Africa
|35-35—70
|E
|Karabo Mokoena, South Africa
|33-37—70
|E
|Wilco Nienaber, South Africa
|38-32—70
|E
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-35—70
|E
|Shaun Norris, South Africa
|37-33—70
|E
|Hennie Otto, South Africa
|36-34—70
|E
|Eddie Pepperell, England
|36-34—70
|E
|Lyle Rowe, South Africa
|34-36—70
|E
|Samuel Simpson, South Africa
|34-36—70
|E
|Tyran Snyders, South Africa
|36-34—70
|E
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-35—70
|E
|Tristen Strydom, South Africa
|36-34—70
|E
|Ockie Strydom, South Africa
|33-37—70
|E
|Toto Thimba Jr., South Africa
|35-35—70
|E
|Kieron Van Wyk, South Africa
|36-34—70
|E
|Charl Barnard, South Africa
|35-36—71
|+1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|37-34—71
|+1
|Luis Carrera, Mexico
|37-34—71
|+1
|Bryce Easton, South Africa
|37-34—71
|+1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-34—71
|+1
|Deon Germishuys, South Africa
|35-36—71
|+1
|Jean Hugo, South Africa
|38-33—71
|+1
|Kota Kaneko, Japan
|35-36—71
|+1
|Ruan Korb, South Africa
|36-35—71
|+1
|Joost Luiten, Netherlands
|34-37—71
|+1
|David Ravetto, France
|35-36—71
|+1
|Patrick Reed, United States
|34-37—71
|+1
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|35-36—71
|+1
|Judd Sundelson, South Africa
|37-34—71
|+1
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-37—71
|+1
|Pierre Viallaneix, France
|35-36—71
|+1
|Justin Walters, South Africa
|33-38—71
|+1
|Bjorn Akesson, Sweden
|37-35—72
|+2
|Luke Brown, South Africa
|35-37—72
|+2
|Jorge Campillo, Spain
|37-35—72
|+2
|Jens Dantorp, Sweden
|37-35—72
|+2
|Keenan Davidse, South Africa
|36-36—72
|+2
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-36—72
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|36-36—72
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|36-36—72
|+2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|36-36—72
|+2
|Logan Leisher, South Africa
|36-36—72
|+2
|Dylan Mostert, South Africa
|37-35—72
|+2
|Jovan Rebula, South Africa
|36-36—72
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-37—72
|+2
|Daniel Rodrigues, Portugal
|37-35—72
|+2
|JJ Senekal, South Africa
|37-35—72
|+2
|Connor Syme, Scotland
|37-35—72
|+2
|Daniel Van Tonder, South Africa
|35-37—72
|+2
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|37-35—72
|+2
|Martin Vorster, South Africa
|38-34—72
|+2
|Austin Bautista, Australia
|35-38—73
|+3
|Oliver Bekker, South Africa
|36-37—73
|+3
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-37—73
|+3
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|38-35—73
|+3
|Martin Couvra, France
|35-38—73
|+3
|MJ Daffue, South Africa
|37-36—73
|+3
|Tristin Galant, South Africa
|35-38—73
|+3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-35—73
|+3
|Luke Jerling, South Africa
|38-35—73
|+3
|Marcus Kinhult, Sweden
|37-36—73
|+3
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-36—73
|+3
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-38—73
|+3
|Thanda Mavundla, South Africa
|35-38—73
|+3
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-37—73
|+3
|Yurav Premlall, South Africa
|39-34—73
|+3
|Marcel Siem, Germany
|36-37—73
|+3
|Andy Sullivan, England
|37-36—73
|+3
|Keelan Van Wyk, South Africa
|38-35—73
|+3
|Jacques Blaauw, South Africa
|36-38—74
|+4
|Davis Bryant, United States
|36-38—74
|+4
|Ernie Els, South Africa
|35-39—74
|+4
|Manuel Elvira, Spain
|38-36—74
|+4
|Stephen Ferreira, Portugal
|35-39—74
|+4
|Ryggs Johnston, United States
|37-37—74
|+4
|Pieter Moolman, South Africa
|37-37—74
|+4
|Richie Ramsay, Scotland
|37-37—74
|+4
|Richard Sterne, South Africa
|38-36—74
|+4
|Cameron Adam, Scotland
|34-41—75
|+5
|Jaco Ahlers, South Africa
|39-36—75
|+5
|Heinrich Bruiners, South Africa
|38-37—75
|+5
|Angel Hidalgo, Spain
|37-38—75
|+5
|Rupert Kaminski, South Africa
|35-40—75
|+5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-40—75
|+5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|38-37—75
|+5
|Jordan Duminy, South Africa
|40-36—76
|+6
|Rhys Enoch, Wales
|38-38—76
|+6
|Jeong-Weon Ko, France
|37-39—76
|+6
|Franklin Manchest, South Africa
|37-39—76
|+6
|Matthew Rossouw, South Africa
|38-38—76
|+6
|Nick Bachem, Germany
|37-40—77
|+7
|Merrick Bremner, South Africa
|37-40—77
|+7
|Will Enefer, England
|39-38—77
|+7
|Jordan Gumberg, United States
|41-36—77
|+7
|Nikhil Rama, South Africa
|38-39—77
|+7
|Jamie Rutherford, England
|38-39—77
|+7
|Charl Schwartzel, South Africa
|36-41—77
|+7
|Marcel Schneider, Germany
|35-43—78
|+8
|Neil Schietekat, South Africa
|37-42—79
|+9
|George Coetzee, South Africa
|WD
