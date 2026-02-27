Live Radio
Investec South African Open Championship Par Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 12:11 PM

Friday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

Second Round

Francesco Laporta, Italy 66-64—130 -10
Nathan Kimsey, England 66-65—131 -9
Dean Burmester, South Africa 65-67—132 -8
Joe Dean, England 65-68—133 -7
Hennie Du Plessis, South Africa 70-63—133 -7
Herman Loubser, South Africa 66-67—133 -7
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-67—134 -6
Alejandro Del Rey, Spain 65-69—134 -6
Rikuya Hoshino, Japan 67-67—134 -6
Branden Grace, South Africa 69-66—135 -5
Casey Jarvis, South Africa 67-68—135 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-68—135 -5
Wilco Nienaber, South Africa 70-66—136 -4
Haydn Porteous, South Africa 67-69—136 -4
Antoine Rozner, France 68-68—136 -4
Johannes Veerman, United States 66-70—136 -4
Pierre Viallaneix, France 71-65—136 -4
Justin Walters, South Africa 71-65—136 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-70—137 -3
Xander Basson, South Africa 67-70—137 -3
Calum Hill, Scotland 70-67—137 -3
Kota Kaneko, Japan 71-66—137 -3
Oliver Lindell, Finland 65-72—137 -3
Malcolm Mitchell, South Africa 70-67—137 -3
Eddie Pepperell, England 70-67—137 -3
Ockie Strydom, South Africa 70-67—137 -3
MJ Viljoen, South Africa 69-68—137 -3
Bernd Wiesberger, Austria 68-69—137 -3
Jeff Winther, Denmark 68-69—137 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-68—138 -2
Todd Clements, England 70-68—138 -2
Keenan Davidse, South Africa 72-66—138 -2
Julien Guerrier, France 69-69—138 -2
Matthew Jordan, England 68-70—138 -2
Dian Kruger, South Africa 70-68—138 -2
Romain Langasque, France 70-68—138 -2
Hennie Otto, South Africa 70-68—138 -2
Brandon Stone, South Africa 69-69—138 -2
Altin Van Der Merwe, South Africa 68-70—138 -2
Robin Williams, South Africa 68-70—138 -2
Louis Albertse, South Africa 69-70—139 -1
Sam Bairstow, England 69-70—139 -1
Darren Fichardt, South Africa 70-69—139 -1
Alex Fitzpatrick, England 68-71—139 -1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-69—139 -1
JC Ritchie, South Africa 71-68—139 -1
Daniel Rodrigues, Portugal 72-67—139 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71—139 -1
Jason Scrivener, Australia 69-70—139 -1
Kieron Van Wyk, South Africa 70-69—139 -1
Marcus Armitage, England 70-70—140 E
Charl Barnard, South Africa 71-69—140 E
Ugo Coussaud, France 70-70—140 E
Martin Couvra, France 73-67—140 E
Wenyi Ding, China 69-71—140 E
Ewen Ferguson, Scotland 68-72—140 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-69—140 E
Dylan Frittelli, South Africa 67-73—140 E
Frederic Lacroix, France 69-71—140 E
Shaun Norris, South Africa 70-70—140 E
David Ravetto, France 71-69—140 E
Patrick Reed, United States 71-69—140 E
Tyran Snyders, South Africa 70-70—140 E
Andy Sullivan, England 73-67—140 E
Darius Van Driel, Netherlands 71-69—140 E
Daniel Van Tonder, South Africa 72-68—140 E
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141 +1
Manuel Elvira, Spain 74-67—141 +1
Justin Harding, South Africa 70-71—141 +1
Scott Jamieson, Scotland 72-69—141 +1
Ryggs Johnston, United States 74-67—141 +1
Marcus Kinhult, Sweden 73-68—141 +1
Logan Leisher, South Africa 72-69—141 +1
Matteo Manassero, Italy 70-71—141 +1
Karabo Mokoena, South Africa 70-71—141 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 75-66—141 +1
Freddy Schott, Germany 69-72—141 +1
Samuel Simpson, South Africa 70-71—141 +1
Austin Bautista, Australia 73-69—142 +2
Dan Bradbury, England 69-73—142 +2
Davis Bryant, United States 74-68—142 +2
Jack Buchanan, South Africa 69-73—142 +2
Jorge Campillo, Spain 72-70—142 +2
Luis Carrera, Mexico 71-71—142 +2
Bryce Easton, South Africa 71-71—142 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 73-69—142 +2
Ruan Korb, South Africa 71-71—142 +2
Thriston Lawrence, South Africa 68-74—142 +2
Lyle Rowe, South Africa 70-72—142 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 70-72—142 +2
Connor Syme, Scotland 72-70—142 +2
Kieran Vincent, Zimbabwe 72-70—142 +2
Bjorn Akesson, Sweden 72-71—143 +3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143 +3
Gregorio De Leo, Italy 70-73—143 +3
Deon Germishuys, South Africa 71-72—143 +3
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-71—143 +3
Thanda Mavundla, South Africa 73-70—143 +3
Dylan Mostert, South Africa 72-71—143 +3
Dylan Naidoo, South Africa 73-70—143 +3
Warwick Purchase, South Africa 69-74—143 +3
Richie Ramsay, Scotland 74-69—143 +3
Benjamin Schmidt, England 71-72—143 +3
Ryan Van Velzen, South Africa 68-75—143 +3
Daniel Cronje, South Africa 70-74—144 +4
Michael Hollick, South Africa 69-75—144 +4
Allen John, Germany 70-74—144 +4
Jeong-Weon Ko, France 76-68—144 +4
Joost Luiten, Netherlands 71-73—144 +4
Jamie Rutherford, England 77-67—144 +4
Marcel Schneider, Germany 78-66—144 +4
Richard Sterne, South Africa 74-70—144 +4
Luke Brown, South Africa 72-73—145 +5
Robson Chinhoi, Zimbabwe 73-72—145 +5
Will Enefer, England 77-68—145 +5
Rhys Enoch, Wales 76-69—145 +5
Jean Hugo, South Africa 71-74—145 +5
Joakim Lagergren, Sweden 73-72—145 +5
Pieter Moolman, South Africa 74-71—145 +5
Charl Schwartzel, South Africa 77-68—145 +5
Toto Thimba Jr., South Africa 70-75—145 +5
Cameron Adam, Scotland 75-71—146 +6
Jacques Blaauw, South Africa 74-72—146 +6
MJ Daffue, South Africa 73-73—146 +6
Ernie Els, South Africa 74-72—146 +6
Jordan Gumberg, United States 77-69—146 +6
Luke Jerling, South Africa 73-73—146 +6
Pablo Larrazabal, Spain 73-73—146 +6
Yurav Premlall, South Africa 73-73—146 +6
Jovan Rebula, South Africa 72-74—146 +6
JJ Senekal, South Africa 72-74—146 +6
Tristen Strydom, South Africa 70-76—146 +6
Jaco Ahlers, South Africa 75-72—147 +7
Oliver Bekker, South Africa 73-74—147 +7
Jonathan Broomhead, South Africa 73-74—147 +7
Stephen Ferreira, Portugal 74-73—147 +7
Joel Girrbach, Switzerland 72-75—147 +7
Angel Hidalgo, Spain 75-72—147 +7
Yuto Katsuragawa, Japan 72-75—147 +7
Marcel Siem, Germany 73-74—147 +7
Judd Sundelson, South Africa 71-76—147 +7
Heinrich Bruiners, South Africa 75-73—148 +8
Tristin Galant, South Africa 73-75—148 +8
Franklin Manchest, South Africa 76-72—148 +8
Brandon Robinson-Thompson, England 72-76—148 +8
Sebastian Soderberg, Sweden 75-73—148 +8
Keelan Van Wyk, South Africa 73-75—148 +8
Merrick Bremner, South Africa 77-72—149 +9
Rupert Kaminski, South Africa 75-74—149 +9
Nikhil Rama, South Africa 77-72—149 +9
Martin Vorster, South Africa 72-77—149 +9
Nick Bachem, Germany 77-74—151 +11
Jordan Duminy, South Africa 76-75—151 +11
Matthew Rossouw, South Africa 76-76—152 +12
Neil Schietekat, South Africa 79-77—156 +16
George Coetzee, South Africa WD-WD

