HSBC Women’s World Championship Scores

Thursday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
First Round
|Auston Kim
|32-34—66
|Yan Liu
|32-35—67
|Lindy Duncan
|34-34—68
|Linn Grant
|33-35—68
|Mimi Rhodes
|34-34—68
|Hae-Ran Ryu
|34-34—68
|Miyu Yamashita
|32-36—68
|Celine Boutier
|32-37—69
|You Min Hwang
|36-33—69
|Ariya Jutanugarn
|35-34—69
|Jin Young Ko
|33-36—69
|Nanna Koerstz Madsen
|33-36—69
|Brooke Matthews
|34-35—69
|Xingtong Chen
|34-36—70
|Brooke Henderson
|34-36—70
|Lydia Ko
|36-34—70
|Andrea Lee
|33-37—70
|Hye Jin Choi
|36-35—71
|Ayaka Furue
|34-37—71
|Hannah Green
|36-35—71
|Esther Henseleit
|37-34—71
|Jin Hee Im
|36-35—71
|Gurleen Kaur
|36-35—71
|Sei Young Kim
|36-35—71
|Hyo Joo Kim
|32-39—71
|Pauline Roussin
|34-37—71
|Rio Takeda
|35-36—71
|Saki Baba
|33-39—72
|Gemma Dryburgh
|34-38—72
|Charley Hull
|35-37—72
|Minjee Lee
|35-37—72
|Leona Maguire
|37-35—72
|Mao Saigo
|35-37—72
|Jenny Shin
|37-35—72
|Ruoning Yin
|36-36—72
|Robyn Choi
|37-36—73
|Karis Davidson
|37-36—73
|Nataliya Guseva
|32-41—73
|Wei-Ling Hsu
|37-36—73
|Chisato Iwai
|37-36—73
|Megan Khang
|34-39—73
|A Lim Kim
|34-39—73
|Grace Kim
|36-37—73
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|Jeeno Thitikul
|36-37—73
|Chanettee Wannasaen
|36-37—73
|Lottie Woad
|38-35—73
|Ina Yoon
|37-36—73
|Carlota Ciganda
|38-36—74
|Allisen Corpuz
|37-37—74
|Minami Katsu
|36-38—74
|Jennifer Kupcho
|35-39—74
|Stephanie Kyriacou
|36-38—74
|Mi Hyang Lee
|37-37—74
|Cassie Porter
|38-36—74
|Yuka Saso
|35-39—74
|Angel Yin
|37-37—74
|Jenny Bae
|37-38—75
|Akie Iwai
|37-38—75
|Somi Lee
|39-36—75
|Lucy Li
|36-39—75
|Yujie Liu
|38-37—75
|Gaby Lopez
|37-38—75
|Shannon Tan
|39-36—75
|Lilia Vu
|36-39—75
|Yealimi Noh
|39-37—76
|Yuri Yoshida
|37-39—76
|Pajaree Anannarukarn
|35-42—77
|Manon De Roey
|38-39—77
|Benedetta Moresco
|39-38—77
|Paula Reto
|38-39—77
|Ingrid Lindblad
|41-37—78
