HSBC Women’s World Championship Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 3:04 AM

Thursday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

First Round

Auston Kim 32-34—66
Yan Liu 32-35—67
Lindy Duncan 34-34—68
Linn Grant 33-35—68
Mimi Rhodes 34-34—68
Hae-Ran Ryu 34-34—68
Miyu Yamashita 32-36—68
Celine Boutier 32-37—69
You Min Hwang 36-33—69
Ariya Jutanugarn 35-34—69
Jin Young Ko 33-36—69
Nanna Koerstz Madsen 33-36—69
Brooke Matthews 34-35—69
Xingtong Chen 34-36—70
Brooke Henderson 34-36—70
Lydia Ko 36-34—70
Andrea Lee 33-37—70
Hye Jin Choi 36-35—71
Ayaka Furue 34-37—71
Hannah Green 36-35—71
Esther Henseleit 37-34—71
Jin Hee Im 36-35—71
Gurleen Kaur 36-35—71
Sei Young Kim 36-35—71
Hyo Joo Kim 32-39—71
Pauline Roussin 34-37—71
Rio Takeda 35-36—71
Saki Baba 33-39—72
Gemma Dryburgh 34-38—72
Charley Hull 35-37—72
Minjee Lee 35-37—72
Leona Maguire 37-35—72
Mao Saigo 35-37—72
Jenny Shin 37-35—72
Ruoning Yin 36-36—72
Robyn Choi 37-36—73
Karis Davidson 37-36—73
Nataliya Guseva 32-41—73
Wei-Ling Hsu 37-36—73
Chisato Iwai 37-36—73
Megan Khang 34-39—73
A Lim Kim 34-39—73
Grace Kim 36-37—73
Julia Lopez Ramirez 36-37—73
Jeeno Thitikul 36-37—73
Chanettee Wannasaen 36-37—73
Lottie Woad 38-35—73
Ina Yoon 37-36—73
Carlota Ciganda 38-36—74
Allisen Corpuz 37-37—74
Minami Katsu 36-38—74
Jennifer Kupcho 35-39—74
Stephanie Kyriacou 36-38—74
Mi Hyang Lee 37-37—74
Cassie Porter 38-36—74
Yuka Saso 35-39—74
Angel Yin 37-37—74
Jenny Bae 37-38—75
Akie Iwai 37-38—75
Somi Lee 39-36—75
Lucy Li 36-39—75
Yujie Liu 38-37—75
Gaby Lopez 37-38—75
Shannon Tan 39-36—75
Lilia Vu 36-39—75
Yealimi Noh 39-37—76
Yuri Yoshida 37-39—76
Pajaree Anannarukarn 35-42—77
Manon De Roey 38-39—77
Benedetta Moresco 39-38—77
Paula Reto 38-39—77
Ingrid Lindblad 41-37—78

