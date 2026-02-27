Live Radio
HSBC Women's World Championship Scores

The Associated Press

February 27, 2026

Friday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

Second Round

Auston Kim 66-69—135
Ariya Jutanugarn 69-67—136
Minjee Lee 72-64—136
Hae-Ran Ryu 68-68—136
Linn Grant 68-69—137
Hannah Green 71-66—137
Nanna Koerstz Madsen 69-68—137
Mimi Rhodes 68-69—137
Lindy Duncan 68-70—138
Angel Yin 74-64—138
Esther Henseleit 71-68—139
Charley Hull 72-67—139
Sei Young Kim 71-68—139
Hyo Joo Kim 71-68—139
Andrea Lee 70-69—139
Julia Lopez Ramirez 73-66—139
Pauline Roussin 71-68—139
Miyu Yamashita 68-71—139
Hye Jin Choi 71-69—140
Ayaka Furue 71-69—140
You Min Hwang 69-71—140
Leona Maguire 72-68—140
Rio Takeda 71-69—140
Saki Baba 72-69—141
Yan Liu 67-74—141
Mao Saigo 72-69—141
Karis Davidson 73-69—142
Brooke Henderson 70-72—142
Chisato Iwai 73-69—142
Minami Katsu 74-68—142
Lydia Ko 70-72—142
Chanettee Wannasaen 73-69—142
Allisen Corpuz 74-69—143
Akie Iwai 75-68—143
Gurleen Kaur 71-72—143
Megan Khang 73-70—143
A Lim Kim 73-70—143
Jin Young Ko 69-74—143
Jennifer Kupcho 74-69—143
Gaby Lopez 75-68—143
Brooke Matthews 69-74—143
Jeeno Thitikul 73-70—143
Lottie Woad 73-70—143
Xingtong Chen 70-74—144
Mi Hyang Lee 74-70—144
Cassie Porter 74-70—144
Ruoning Yin 72-72—144
Jenny Bae 75-70—145
Robyn Choi 73-72—145
Gemma Dryburgh 72-73—145
Nataliya Guseva 73-72—145
Jin Hee Im 71-74—145
Ina Yoon 73-72—145
Pajaree Anannarukarn 77-69—146
Celine Boutier 69-77—146
Wei-Ling Hsu 73-73—146
Jenny Shin 72-74—146
Carlota Ciganda 74-73—147
Grace Kim 73-74—147
Somi Lee 75-72—147
Lucy Li 75-72—147
Yujie Liu 75-72—147
Paula Reto 77-70—147
Lilia Vu 75-72—147
Yuri Yoshida 76-71—147
Yuka Saso 74-75—149
Manon De Roey 77-73—150
Shannon Tan 75-75—150
Benedetta Moresco 77-74—151
Yealimi Noh 76-75—151
Stephanie Kyriacou 74-78—152
Ingrid Lindblad 78-75—153

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
