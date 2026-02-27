HSBC Women’s World Championship Scores

Friday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
Second Round
|Auston Kim
|66-69—135
|Ariya Jutanugarn
|69-67—136
|Minjee Lee
|72-64—136
|Hae-Ran Ryu
|68-68—136
|Linn Grant
|68-69—137
|Hannah Green
|71-66—137
|Nanna Koerstz Madsen
|69-68—137
|Mimi Rhodes
|68-69—137
|Lindy Duncan
|68-70—138
|Angel Yin
|74-64—138
|Esther Henseleit
|71-68—139
|Charley Hull
|72-67—139
|Sei Young Kim
|71-68—139
|Hyo Joo Kim
|71-68—139
|Andrea Lee
|70-69—139
|Julia Lopez Ramirez
|73-66—139
|Pauline Roussin
|71-68—139
|Miyu Yamashita
|68-71—139
|Hye Jin Choi
|71-69—140
|Ayaka Furue
|71-69—140
|You Min Hwang
|69-71—140
|Leona Maguire
|72-68—140
|Rio Takeda
|71-69—140
|Saki Baba
|72-69—141
|Yan Liu
|67-74—141
|Mao Saigo
|72-69—141
|Karis Davidson
|73-69—142
|Brooke Henderson
|70-72—142
|Chisato Iwai
|73-69—142
|Minami Katsu
|74-68—142
|Lydia Ko
|70-72—142
|Chanettee Wannasaen
|73-69—142
|Allisen Corpuz
|74-69—143
|Akie Iwai
|75-68—143
|Gurleen Kaur
|71-72—143
|Megan Khang
|73-70—143
|A Lim Kim
|73-70—143
|Jin Young Ko
|69-74—143
|Jennifer Kupcho
|74-69—143
|Gaby Lopez
|75-68—143
|Brooke Matthews
|69-74—143
|Jeeno Thitikul
|73-70—143
|Lottie Woad
|73-70—143
|Xingtong Chen
|70-74—144
|Mi Hyang Lee
|74-70—144
|Cassie Porter
|74-70—144
|Ruoning Yin
|72-72—144
|Jenny Bae
|75-70—145
|Robyn Choi
|73-72—145
|Gemma Dryburgh
|72-73—145
|Nataliya Guseva
|73-72—145
|Jin Hee Im
|71-74—145
|Ina Yoon
|73-72—145
|Pajaree Anannarukarn
|77-69—146
|Celine Boutier
|69-77—146
|Wei-Ling Hsu
|73-73—146
|Jenny Shin
|72-74—146
|Carlota Ciganda
|74-73—147
|Grace Kim
|73-74—147
|Somi Lee
|75-72—147
|Lucy Li
|75-72—147
|Yujie Liu
|75-72—147
|Paula Reto
|77-70—147
|Lilia Vu
|75-72—147
|Yuri Yoshida
|76-71—147
|Yuka Saso
|74-75—149
|Manon De Roey
|77-73—150
|Shannon Tan
|75-75—150
|Benedetta Moresco
|77-74—151
|Yealimi Noh
|76-75—151
|Stephanie Kyriacou
|74-78—152
|Ingrid Lindblad
|78-75—153
