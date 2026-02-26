HSBC Women’s World Championship Par Scores

Thursday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
First Round
|Auston Kim
|32-34—66
|-6
|Yan Liu
|32-35—67
|-5
|Lindy Duncan
|34-34—68
|-4
|Linn Grant
|33-35—68
|-4
|Mimi Rhodes
|34-34—68
|-4
|Hae-Ran Ryu
|34-34—68
|-4
|Miyu Yamashita
|32-36—68
|-4
|Celine Boutier
|32-37—69
|-3
|You Min Hwang
|36-33—69
|-3
|Ariya Jutanugarn
|35-34—69
|-3
|Jin Young Ko
|33-36—69
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|33-36—69
|-3
|Brooke Matthews
|34-35—69
|-3
|Xingtong Chen
|34-36—70
|-2
|Brooke Henderson
|34-36—70
|-2
|Lydia Ko
|36-34—70
|-2
|Andrea Lee
|33-37—70
|-2
|Hye Jin Choi
|36-35—71
|-1
|Ayaka Furue
|34-37—71
|-1
|Hannah Green
|36-35—71
|-1
|Esther Henseleit
|37-34—71
|-1
|Jin Hee Im
|36-35—71
|-1
|Gurleen Kaur
|36-35—71
|-1
|Sei Young Kim
|36-35—71
|-1
|Hyo Joo Kim
|32-39—71
|-1
|Pauline Roussin
|34-37—71
|-1
|Rio Takeda
|35-36—71
|-1
|Saki Baba
|33-39—72
|E
|Gemma Dryburgh
|34-38—72
|E
|Charley Hull
|35-37—72
|E
|Minjee Lee
|35-37—72
|E
|Leona Maguire
|37-35—72
|E
|Mao Saigo
|35-37—72
|E
|Jenny Shin
|37-35—72
|E
|Ruoning Yin
|36-36—72
|E
|Robyn Choi
|37-36—73
|+1
|Karis Davidson
|37-36—73
|+1
|Nataliya Guseva
|32-41—73
|+1
|Wei-Ling Hsu
|37-36—73
|+1
|Chisato Iwai
|37-36—73
|+1
|Megan Khang
|34-39—73
|+1
|A Lim Kim
|34-39—73
|+1
|Grace Kim
|36-37—73
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|36-37—73
|+1
|Jeeno Thitikul
|36-37—73
|+1
|Chanettee Wannasaen
|36-37—73
|+1
|Lottie Woad
|38-35—73
|+1
|Ina Yoon
|37-36—73
|+1
|Carlota Ciganda
|38-36—74
|+2
|Allisen Corpuz
|37-37—74
|+2
|Minami Katsu
|36-38—74
|+2
|Jennifer Kupcho
|35-39—74
|+2
|Stephanie Kyriacou
|36-38—74
|+2
|Mi Hyang Lee
|37-37—74
|+2
|Cassie Porter
|38-36—74
|+2
|Yuka Saso
|35-39—74
|+2
|Angel Yin
|37-37—74
|+2
|Jenny Bae
|37-38—75
|+3
|Akie Iwai
|37-38—75
|+3
|Somi Lee
|39-36—75
|+3
|Lucy Li
|36-39—75
|+3
|Yujie Liu
|38-37—75
|+3
|Gaby Lopez
|37-38—75
|+3
|Shannon Tan
|39-36—75
|+3
|Lilia Vu
|36-39—75
|+3
|Yealimi Noh
|39-37—76
|+4
|Yuri Yoshida
|37-39—76
|+4
|Pajaree Anannarukarn
|35-42—77
|+5
|Manon De Roey
|38-39—77
|+5
|Benedetta Moresco
|39-38—77
|+5
|Paula Reto
|38-39—77
|+5
|Ingrid Lindblad
|41-37—78
|+6
