HSBC Women’s World Championship Par Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 3:04 AM

Thursday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

First Round

Auston Kim 32-34—66 -6
Yan Liu 32-35—67 -5
Lindy Duncan 34-34—68 -4
Linn Grant 33-35—68 -4
Mimi Rhodes 34-34—68 -4
Hae-Ran Ryu 34-34—68 -4
Miyu Yamashita 32-36—68 -4
Celine Boutier 32-37—69 -3
You Min Hwang 36-33—69 -3
Ariya Jutanugarn 35-34—69 -3
Jin Young Ko 33-36—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 33-36—69 -3
Brooke Matthews 34-35—69 -3
Xingtong Chen 34-36—70 -2
Brooke Henderson 34-36—70 -2
Lydia Ko 36-34—70 -2
Andrea Lee 33-37—70 -2
Hye Jin Choi 36-35—71 -1
Ayaka Furue 34-37—71 -1
Hannah Green 36-35—71 -1
Esther Henseleit 37-34—71 -1
Jin Hee Im 36-35—71 -1
Gurleen Kaur 36-35—71 -1
Sei Young Kim 36-35—71 -1
Hyo Joo Kim 32-39—71 -1
Pauline Roussin 34-37—71 -1
Rio Takeda 35-36—71 -1
Saki Baba 33-39—72 E
Gemma Dryburgh 34-38—72 E
Charley Hull 35-37—72 E
Minjee Lee 35-37—72 E
Leona Maguire 37-35—72 E
Mao Saigo 35-37—72 E
Jenny Shin 37-35—72 E
Ruoning Yin 36-36—72 E
Robyn Choi 37-36—73 +1
Karis Davidson 37-36—73 +1
Nataliya Guseva 32-41—73 +1
Wei-Ling Hsu 37-36—73 +1
Chisato Iwai 37-36—73 +1
Megan Khang 34-39—73 +1
A Lim Kim 34-39—73 +1
Grace Kim 36-37—73 +1
Julia Lopez Ramirez 36-37—73 +1
Jeeno Thitikul 36-37—73 +1
Chanettee Wannasaen 36-37—73 +1
Lottie Woad 38-35—73 +1
Ina Yoon 37-36—73 +1
Carlota Ciganda 38-36—74 +2
Allisen Corpuz 37-37—74 +2
Minami Katsu 36-38—74 +2
Jennifer Kupcho 35-39—74 +2
Stephanie Kyriacou 36-38—74 +2
Mi Hyang Lee 37-37—74 +2
Cassie Porter 38-36—74 +2
Yuka Saso 35-39—74 +2
Angel Yin 37-37—74 +2
Jenny Bae 37-38—75 +3
Akie Iwai 37-38—75 +3
Somi Lee 39-36—75 +3
Lucy Li 36-39—75 +3
Yujie Liu 38-37—75 +3
Gaby Lopez 37-38—75 +3
Shannon Tan 39-36—75 +3
Lilia Vu 36-39—75 +3
Yealimi Noh 39-37—76 +4
Yuri Yoshida 37-39—76 +4
Pajaree Anannarukarn 35-42—77 +5
Manon De Roey 38-39—77 +5
Benedetta Moresco 39-38—77 +5
Paula Reto 38-39—77 +5
Ingrid Lindblad 41-37—78 +6

