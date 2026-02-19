Honda LPGA Thailand Scores

Thursday
At Pattaya Old Course
Chon Buri, Thailand
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,631; Par: 72
First Round
|Nasa Hataoka
|34-31—65
|Chanettee Wannasaen
|33-32—65
|Hye Jin Choi
|32-34—66
|Gemma Dryburgh
|35-31—66
|Somi Lee
|34-32—66
|Allisen Corpuz
|34-33—67
|Hannah Green
|36-31—67
|Ariya Jutanugarn
|36-31—67
|Grace Kim
|33-34—67
|Lydia Ko
|34-33—67
|Julia Lopez Ramirez
|33-34—67
|Leona Maguire
|34-33—67
|Cassie Porter
|34-33—67
|Jeeno Thitikul
|34-33—67
|Ina Yoon
|31-36—67
|Pajaree Anannarukarn
|37-31—68
|Linn Grant
|34-34—68
|Nataliya Guseva
|34-34—68
|Hyo Joo Kim
|36-32—68
|Auston Kim
|33-35—68
|Jennifer Kupcho
|34-34—68
|Andrea Lee
|34-34—68
|Pauline Roussin
|36-32—68
|Maja Stark
|33-35—68
|Miyu Yamashita
|33-35—68
|Celine Boutier
|34-35—69
|Gianna Clemente
|34-35—69
|Ayaka Furue
|36-33—69
|Jin Hee Im
|33-36—69
|Chisato Iwai
|36-33—69
|Nanna Koerstz Madsen
|37-32—69
|Stephanie Kyriacou
|35-34—69
|Gaby Lopez
|33-36—69
|Angel Yin
|34-35—69
|Yuri Yoshida
|34-35—69
|Saki Baba
|34-36—70
|Jenny Bae
|35-35—70
|Lindy Duncan
|35-35—70
|Minami Katsu
|36-34—70
|Mi Hyang Lee
|35-35—70
|Ingrid Lindblad
|35-35—70
|Pornanong Phatlum
|36-34—70
|Ruoning Yin
|35-35—70
|April Angurasaranee
|37-34—71
|Brooke Henderson
|34-37—71
|Akie Iwai
|35-36—71
|Lottie Woad
|35-36—71
|Manon De Roey
|34-38—72
|Muni He
|35-37—72
|Gurleen Kaur
|39-33—72
|Jin Young Ko
|38-34—72
|Lucy Li
|36-36—72
|Brooke Matthews
|36-36—72
|Naruha Miyata
|34-38—72
|Hae-Ran Ryu
|34-38—72
|Rio Takeda
|35-37—72
|Rin Yoshida
|36-36—72
|Wei-Ling Hsu
|34-39—73
|Moriya Jutanugarn
|37-36—73
|Danielle Kang
|38-35—73
|Sei Young Kim
|35-38—73
|Robyn Choi
|38-36—74
|Karis Davidson
|39-35—74
|Esther Henseleit
|37-37—74
|A Lim Kim
|36-38—74
|Benedetta Moresco
|36-38—74
|Prim Prachnakorn
|37-37—74
|Yuka Saso
|37-37—74
|Carlota Ciganda
|36-39—75
|Megan Khang
|36-39—75
|Yan Liu
|37-38—75
|Yealimi Noh
|36-39—75
