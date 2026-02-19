Live Radio
Honda LPGA Thailand Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 3:11 AM

Thursday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 34-31—65
Chanettee Wannasaen 33-32—65
Hye Jin Choi 32-34—66
Gemma Dryburgh 35-31—66
Somi Lee 34-32—66
Allisen Corpuz 34-33—67
Hannah Green 36-31—67
Ariya Jutanugarn 36-31—67
Grace Kim 33-34—67
Lydia Ko 34-33—67
Julia Lopez Ramirez 33-34—67
Leona Maguire 34-33—67
Cassie Porter 34-33—67
Jeeno Thitikul 34-33—67
Ina Yoon 31-36—67
Pajaree Anannarukarn 37-31—68
Linn Grant 34-34—68
Nataliya Guseva 34-34—68
Hyo Joo Kim 36-32—68
Auston Kim 33-35—68
Jennifer Kupcho 34-34—68
Andrea Lee 34-34—68
Pauline Roussin 36-32—68
Maja Stark 33-35—68
Miyu Yamashita 33-35—68
Celine Boutier 34-35—69
Gianna Clemente 34-35—69
Ayaka Furue 36-33—69
Jin Hee Im 33-36—69
Chisato Iwai 36-33—69
Nanna Koerstz Madsen 37-32—69
Stephanie Kyriacou 35-34—69
Gaby Lopez 33-36—69
Angel Yin 34-35—69
Yuri Yoshida 34-35—69
Saki Baba 34-36—70
Jenny Bae 35-35—70
Lindy Duncan 35-35—70
Minami Katsu 36-34—70
Mi Hyang Lee 35-35—70
Ingrid Lindblad 35-35—70
Pornanong Phatlum 36-34—70
Ruoning Yin 35-35—70
April Angurasaranee 37-34—71
Brooke Henderson 34-37—71
Akie Iwai 35-36—71
Lottie Woad 35-36—71
Manon De Roey 34-38—72
Muni He 35-37—72
Gurleen Kaur 39-33—72
Jin Young Ko 38-34—72
Lucy Li 36-36—72
Brooke Matthews 36-36—72
Naruha Miyata 34-38—72
Hae-Ran Ryu 34-38—72
Rio Takeda 35-37—72
Rin Yoshida 36-36—72
Wei-Ling Hsu 34-39—73
Moriya Jutanugarn 37-36—73
Danielle Kang 38-35—73
Sei Young Kim 35-38—73
Robyn Choi 38-36—74
Karis Davidson 39-35—74
Esther Henseleit 37-37—74
A Lim Kim 36-38—74
Benedetta Moresco 36-38—74
Prim Prachnakorn 37-37—74
Yuka Saso 37-37—74
Carlota Ciganda 36-39—75
Megan Khang 36-39—75
Yan Liu 37-38—75
Yealimi Noh 36-39—75

