Honda LPGA Thailand Scores

Saturday
At Pattaya Old Course
Chon Buri, Thailand
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,631; Par: 72
Third Round
|Jeeno Thitikul
|67-63-66—196
|Hyo Joo Kim
|68-65-65—198
|Allisen Corpuz
|67-65-67—199
|Chisato Iwai
|69-62-68—199
|Somi Lee
|66-61-72—199
|Lydia Ko
|67-64-69—200
|Hannah Green
|67-65-69—201
|Julia Lopez Ramirez
|67-65-69—201
|Andrea Lee
|68-68-66—202
|Hye Jin Choi
|66-70-67—203
|April Angurasaranee
|71-69-64—204
|Sei Young Kim
|73-65-66—204
|Auston Kim
|68-69-67—204
|Mi Hyang Lee
|70-63-71—204
|Hae-Ran Ryu
|72-64-68—204
|Chanettee Wannasaen
|65-71-68—204
|Yuri Yoshida
|69-67-68—204
|Ariya Jutanugarn
|67-71-67—205
|Nanna Koerstz Madsen
|69-67-69—205
|Maja Stark
|68-68-69—205
|Miyu Yamashita
|68-67-70—205
|Linn Grant
|68-70-68—206
|A Lim Kim
|74-68-64—206
|Lucy Li
|72-69-65—206
|Leona Maguire
|67-72-67—206
|Ruoning Yin
|70-69-67—206
|Nasa Hataoka
|65-72-70—207
|Brooke Matthews
|72-65-70—207
|Pajaree Anannarukarn
|68-72-68—208
|Jenny Bae
|70-69-69—208
|Minami Katsu
|70-65-73—208
|Grace Kim
|67-68-73—208
|Pauline Roussin
|68-71-69—208
|Ayaka Furue
|69-68-72—209
|Brooke Henderson
|71-68-70—209
|Cassie Porter
|67-70-72—209
|Lottie Woad
|71-71-67—209
|Lindy Duncan
|70-71-69—210
|Muni He
|72-64-74—210
|Jin Hee Im
|69-70-71—210
|Pornanong Phatlum
|70-68-72—210
|Celine Boutier
|69-72-70—211
|Gurleen Kaur
|72-64-75—211
|Yan Liu
|75-69-67—211
|Rio Takeda
|72-69-70—211
|Karis Davidson
|74-66-72—212
|Akie Iwai
|71-70-71—212
|Jennifer Kupcho
|68-70-74—212
|Gaby Lopez
|69-73-70—212
|Yealimi Noh
|75-70-67—212
|Ina Yoon
|67-73-72—212
|Manon De Roey
|72-71-70—213
|Gemma Dryburgh
|66-73-74—213
|Nataliya Guseva
|68-74-71—213
|Megan Khang
|75-69-69—213
|Jin Young Ko
|72-67-74—213
|Angel Yin
|69-75-69—213
|Saki Baba
|70-72-72—214
|Gianna Clemente
|69-69-76—214
|Rin Yoshida
|72-71-71—214
|Ingrid Lindblad
|70-72-74—216
|Yuka Saso
|74-70-73—217
|Stephanie Kyriacou
|69-77-72—218
|Esther Henseleit
|74-73-72—219
|Carlota Ciganda
|75-75-70—220
|Robyn Choi
|74-74-73—221
|Naruha Miyata
|72-75-74—221
|Prim Prachnakorn
|74-72-75—221
|Wei-Ling Hsu
|73-72-77—222
|Benedetta Moresco
|74-75-75—224
|Moriya Jutanugarn
|73-75-77—225
|Danielle Kang
|73-78-76—227
