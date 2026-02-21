Live Radio
Honda LPGA Thailand Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 4:04 AM

Saturday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-63-66—196
Hyo Joo Kim 68-65-65—198
Allisen Corpuz 67-65-67—199
Chisato Iwai 69-62-68—199
Somi Lee 66-61-72—199
Lydia Ko 67-64-69—200
Hannah Green 67-65-69—201
Julia Lopez Ramirez 67-65-69—201
Andrea Lee 68-68-66—202
Hye Jin Choi 66-70-67—203
April Angurasaranee 71-69-64—204
Sei Young Kim 73-65-66—204
Auston Kim 68-69-67—204
Mi Hyang Lee 70-63-71—204
Hae-Ran Ryu 72-64-68—204
Chanettee Wannasaen 65-71-68—204
Yuri Yoshida 69-67-68—204
Ariya Jutanugarn 67-71-67—205
Nanna Koerstz Madsen 69-67-69—205
Maja Stark 68-68-69—205
Miyu Yamashita 68-67-70—205
Linn Grant 68-70-68—206
A Lim Kim 74-68-64—206
Lucy Li 72-69-65—206
Leona Maguire 67-72-67—206
Ruoning Yin 70-69-67—206
Nasa Hataoka 65-72-70—207
Brooke Matthews 72-65-70—207
Pajaree Anannarukarn 68-72-68—208
Jenny Bae 70-69-69—208
Minami Katsu 70-65-73—208
Grace Kim 67-68-73—208
Pauline Roussin 68-71-69—208
Ayaka Furue 69-68-72—209
Brooke Henderson 71-68-70—209
Cassie Porter 67-70-72—209
Lottie Woad 71-71-67—209
Lindy Duncan 70-71-69—210
Muni He 72-64-74—210
Jin Hee Im 69-70-71—210
Pornanong Phatlum 70-68-72—210
Celine Boutier 69-72-70—211
Gurleen Kaur 72-64-75—211
Yan Liu 75-69-67—211
Rio Takeda 72-69-70—211
Karis Davidson 74-66-72—212
Akie Iwai 71-70-71—212
Jennifer Kupcho 68-70-74—212
Gaby Lopez 69-73-70—212
Yealimi Noh 75-70-67—212
Ina Yoon 67-73-72—212
Manon De Roey 72-71-70—213
Gemma Dryburgh 66-73-74—213
Nataliya Guseva 68-74-71—213
Megan Khang 75-69-69—213
Jin Young Ko 72-67-74—213
Angel Yin 69-75-69—213
Saki Baba 70-72-72—214
Gianna Clemente 69-69-76—214
Rin Yoshida 72-71-71—214
Ingrid Lindblad 70-72-74—216
Yuka Saso 74-70-73—217
Stephanie Kyriacou 69-77-72—218
Esther Henseleit 74-73-72—219
Carlota Ciganda 75-75-70—220
Robyn Choi 74-74-73—221
Naruha Miyata 72-75-74—221
Prim Prachnakorn 74-72-75—221
Wei-Ling Hsu 73-72-77—222
Benedetta Moresco 74-75-75—224
Moriya Jutanugarn 73-75-77—225
Danielle Kang 73-78-76—227

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

