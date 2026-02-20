Live Radio
Home » Sports » Honda LPGA Thailand Scores

Honda LPGA Thailand Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 3:55 AM

Friday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

Second Round

Somi Lee 66-61—127
Jeeno Thitikul 67-63—130
Chisato Iwai 69-62—131
Lydia Ko 67-64—131
Allisen Corpuz 67-65—132
Hannah Green 67-65—132
Julia Lopez Ramirez 67-65—132
Hyo Joo Kim 68-65—133
Mi Hyang Lee 70-63—133
Minami Katsu 70-65—135
Grace Kim 67-68—135
Miyu Yamashita 68-67—135
Hye Jin Choi 66-70—136
Muni He 72-64—136
Gurleen Kaur 72-64—136
Nanna Koerstz Madsen 69-67—136
Andrea Lee 68-68—136
Hae-Ran Ryu 72-64—136
Maja Stark 68-68—136
Chanettee Wannasaen 65-71—136
Yuri Yoshida 69-67—136
Ayaka Furue 69-68—137
Nasa Hataoka 65-72—137
Auston Kim 68-69—137
Brooke Matthews 72-65—137
Cassie Porter 67-70—137
Gianna Clemente 69-69—138
Linn Grant 68-70—138
Ariya Jutanugarn 67-71—138
Sei Young Kim 73-65—138
Jennifer Kupcho 68-70—138
Pornanong Phatlum 70-68—138
Jenny Bae 70-69—139
Gemma Dryburgh 66-73—139
Brooke Henderson 71-68—139
Jin Hee Im 69-70—139
Jin Young Ko 72-67—139
Leona Maguire 67-72—139
Pauline Roussin 68-71—139
Ruoning Yin 70-69—139
Pajaree Anannarukarn 68-72—140
April Angurasaranee 71-69—140
Karis Davidson 74-66—140
Ina Yoon 67-73—140
Celine Boutier 69-72—141
Lindy Duncan 70-71—141
Akie Iwai 71-70—141
Lucy Li 72-69—141
Rio Takeda 72-69—141
Saki Baba 70-72—142
Nataliya Guseva 68-74—142
A Lim Kim 74-68—142
Ingrid Lindblad 70-72—142
Gaby Lopez 69-73—142
Lottie Woad 71-71—142
Manon De Roey 72-71—143
Rin Yoshida 72-71—143
Megan Khang 75-69—144
Yan Liu 75-69—144
Yuka Saso 74-70—144
Angel Yin 69-75—144
Wei-Ling Hsu 73-72—145
Yealimi Noh 75-70—145
Stephanie Kyriacou 69-77—146
Prim Prachnakorn 74-72—146
Esther Henseleit 74-73—147
Naruha Miyata 72-75—147
Robyn Choi 74-74—148
Moriya Jutanugarn 73-75—148
Benedetta Moresco 74-75—149
Carlota Ciganda 75-75—150
Danielle Kang 73-78—151

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up