Honda LPGA Thailand Par Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 3:55 AM

Friday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

Second Round

Somi Lee 66-61—127 -17
Jeeno Thitikul 67-63—130 -14
Chisato Iwai 69-62—131 -13
Lydia Ko 67-64—131 -13
Allisen Corpuz 67-65—132 -12
Hannah Green 67-65—132 -12
Julia Lopez Ramirez 67-65—132 -12
Hyo Joo Kim 68-65—133 -11
Mi Hyang Lee 70-63—133 -11
Minami Katsu 70-65—135 -9
Grace Kim 67-68—135 -9
Miyu Yamashita 68-67—135 -9
Hye Jin Choi 66-70—136 -8
Muni He 72-64—136 -8
Gurleen Kaur 72-64—136 -8
Nanna Koerstz Madsen 69-67—136 -8
Andrea Lee 68-68—136 -8
Hae-Ran Ryu 72-64—136 -8
Maja Stark 68-68—136 -8
Chanettee Wannasaen 65-71—136 -8
Yuri Yoshida 69-67—136 -8
Ayaka Furue 69-68—137 -7
Nasa Hataoka 65-72—137 -7
Auston Kim 68-69—137 -7
Brooke Matthews 72-65—137 -7
Cassie Porter 67-70—137 -7
Gianna Clemente 69-69—138 -6
Linn Grant 68-70—138 -6
Ariya Jutanugarn 67-71—138 -6
Sei Young Kim 73-65—138 -6
Jennifer Kupcho 68-70—138 -6
Pornanong Phatlum 70-68—138 -6
Jenny Bae 70-69—139 -5
Gemma Dryburgh 66-73—139 -5
Brooke Henderson 71-68—139 -5
Jin Hee Im 69-70—139 -5
Jin Young Ko 72-67—139 -5
Leona Maguire 67-72—139 -5
Pauline Roussin 68-71—139 -5
Ruoning Yin 70-69—139 -5
Pajaree Anannarukarn 68-72—140 -4
April Angurasaranee 71-69—140 -4
Karis Davidson 74-66—140 -4
Ina Yoon 67-73—140 -4
Celine Boutier 69-72—141 -3
Lindy Duncan 70-71—141 -3
Akie Iwai 71-70—141 -3
Lucy Li 72-69—141 -3
Rio Takeda 72-69—141 -3
Saki Baba 70-72—142 -2
Nataliya Guseva 68-74—142 -2
A Lim Kim 74-68—142 -2
Ingrid Lindblad 70-72—142 -2
Gaby Lopez 69-73—142 -2
Lottie Woad 71-71—142 -2
Manon De Roey 72-71—143 -1
Rin Yoshida 72-71—143 -1
Megan Khang 75-69—144 E
Yan Liu 75-69—144 E
Yuka Saso 74-70—144 E
Angel Yin 69-75—144 E
Wei-Ling Hsu 73-72—145 +1
Yealimi Noh 75-70—145 +1
Stephanie Kyriacou 69-77—146 +2
Prim Prachnakorn 74-72—146 +2
Esther Henseleit 74-73—147 +3
Naruha Miyata 72-75—147 +3
Robyn Choi 74-74—148 +4
Moriya Jutanugarn 73-75—148 +4
Benedetta Moresco 74-75—149 +5
Carlota Ciganda 75-75—150 +6
Danielle Kang 73-78—151 +7

