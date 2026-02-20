Honda LPGA Thailand Par Scores

Friday
At Pattaya Old Course
Chon Buri, Thailand
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,631; Par: 72
Second Round
|Somi Lee
|66-61—127
|-17
|Jeeno Thitikul
|67-63—130
|-14
|Chisato Iwai
|69-62—131
|-13
|Lydia Ko
|67-64—131
|-13
|Allisen Corpuz
|67-65—132
|-12
|Hannah Green
|67-65—132
|-12
|Julia Lopez Ramirez
|67-65—132
|-12
|Hyo Joo Kim
|68-65—133
|-11
|Mi Hyang Lee
|70-63—133
|-11
|Minami Katsu
|70-65—135
|-9
|Grace Kim
|67-68—135
|-9
|Miyu Yamashita
|68-67—135
|-9
|Hye Jin Choi
|66-70—136
|-8
|Muni He
|72-64—136
|-8
|Gurleen Kaur
|72-64—136
|-8
|Nanna Koerstz Madsen
|69-67—136
|-8
|Andrea Lee
|68-68—136
|-8
|Hae-Ran Ryu
|72-64—136
|-8
|Maja Stark
|68-68—136
|-8
|Chanettee Wannasaen
|65-71—136
|-8
|Yuri Yoshida
|69-67—136
|-8
|Ayaka Furue
|69-68—137
|-7
|Nasa Hataoka
|65-72—137
|-7
|Auston Kim
|68-69—137
|-7
|Brooke Matthews
|72-65—137
|-7
|Cassie Porter
|67-70—137
|-7
|Gianna Clemente
|69-69—138
|-6
|Linn Grant
|68-70—138
|-6
|Ariya Jutanugarn
|67-71—138
|-6
|Sei Young Kim
|73-65—138
|-6
|Jennifer Kupcho
|68-70—138
|-6
|Pornanong Phatlum
|70-68—138
|-6
|Jenny Bae
|70-69—139
|-5
|Gemma Dryburgh
|66-73—139
|-5
|Brooke Henderson
|71-68—139
|-5
|Jin Hee Im
|69-70—139
|-5
|Jin Young Ko
|72-67—139
|-5
|Leona Maguire
|67-72—139
|-5
|Pauline Roussin
|68-71—139
|-5
|Ruoning Yin
|70-69—139
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|68-72—140
|-4
|April Angurasaranee
|71-69—140
|-4
|Karis Davidson
|74-66—140
|-4
|Ina Yoon
|67-73—140
|-4
|Celine Boutier
|69-72—141
|-3
|Lindy Duncan
|70-71—141
|-3
|Akie Iwai
|71-70—141
|-3
|Lucy Li
|72-69—141
|-3
|Rio Takeda
|72-69—141
|-3
|Saki Baba
|70-72—142
|-2
|Nataliya Guseva
|68-74—142
|-2
|A Lim Kim
|74-68—142
|-2
|Ingrid Lindblad
|70-72—142
|-2
|Gaby Lopez
|69-73—142
|-2
|Lottie Woad
|71-71—142
|-2
|Manon De Roey
|72-71—143
|-1
|Rin Yoshida
|72-71—143
|-1
|Megan Khang
|75-69—144
|E
|Yan Liu
|75-69—144
|E
|Yuka Saso
|74-70—144
|E
|Angel Yin
|69-75—144
|E
|Wei-Ling Hsu
|73-72—145
|+1
|Yealimi Noh
|75-70—145
|+1
|Stephanie Kyriacou
|69-77—146
|+2
|Prim Prachnakorn
|74-72—146
|+2
|Esther Henseleit
|74-73—147
|+3
|Naruha Miyata
|72-75—147
|+3
|Robyn Choi
|74-74—148
|+4
|Moriya Jutanugarn
|73-75—148
|+4
|Benedetta Moresco
|74-75—149
|+5
|Carlota Ciganda
|75-75—150
|+6
|Danielle Kang
|73-78—151
|+7
