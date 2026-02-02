Live Radio
Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

The Associated Press

February 2, 2026, 4:39 AM

Saturday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Final Round

Nelly Korda, $315,000 68-71-64—203 -13
Amy Yang, $224,001 68-69-69—206 -10
Brooke Henderson, $162,497 73-70-66—209 -7
Lydia Ko, $125,704 69-67-74—210 -6
You Min Hwang, $91,980 71-67-73—211 -5
Miyu Yamashita, $91,980 74-69-68—211 -5
Jeeno Thitikul, $64,999 67-72-73—212 -4
Lottie Woad, $64,999 67-69-76—212 -4
Ayaka Furue, $45,192 74-66-73—213 -3
Nasa Hataoka, $45,192 66-71-76—213 -3
A Lim Kim, $45,192 69-69-75—213 -3
Somi Lee, $45,192 69-74-70—213 -3
Hae-Ran Ryu, $45,192 73-69-71—213 -3
Rose Zhang, $45,192 70-73-70—213 -3
Akie Iwai, $34,584 69-71-74—214 -2
Jasmine Suwannapura, $34,584 73-72-69—214 -2
Linn Grant, $28,861 67-75-73—215 -1
Charley Hull, $28,861 70-71-74—215 -1
Yealimi Noh, $28,861 72-70-73—215 -1
Lilia Vu, $28,861 72-68-75—215 -1
Chanettee Wannasaen, $28,861 67-72-76—215 -1
Ruoning Yin, $28,861 72-69-74—215 -1
Ingrid Lindblad, $25,265 69-69-78—216 E
Madelene Sagstrom, $23,425 75-70-72—217 +1
Linnea Strom, $23,425 71-73-73—217 +1
Patty Tavatanakit, $23,425 70-73-74—217 +1
Lauren Coughlin, $21,277 77-71-70—218 +2
Chisato Iwai, $21,277 75-68-75—218 +2
Miranda Wang, $19,990 71-75-74—220 +4
Maja Stark, $18,518 71-76-74—221 +5
Rio Takeda, $18,518 74-70-77—221 +5
Bailey Tardy, $18,518 72-73-76—221 +5
Jin Hee Im, $17,046 72-76-75—223 +7
Jennifer Kupcho, $16,004 75-73-77—225 +9
Mao Saigo, $16,004 72-73-80—225 +9
Austin Ernst, $15,084 74-79-76—229 +13
Yuka Saso, $14,165 79-78-73—230 +14
Angel Yin, $14,165 76-76-78—230 +14
Moriya Jutanugarn, $13,244 74-85-76—235 +19

