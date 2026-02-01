Live Radio
Farmers Insurance Open Par Scores

The Associated Press

February 1, 2026, 7:06 PM

Sunday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose (500), $1,728,000 62b-65a-68a-70a—265 -23
Pierceson Coody (208), $726,400 68b-70a-69a-65a—272 -16
Ryo Hisatsune (208), $726,400 69b-66a-68a-69a—272 -16
Si Woo Kim (208), $726,400 68a-66b-69a-69a—272 -16
Stephan Jaeger (105), $370,800 65b-75a-65a-68a—273 -15
Jake Knapp (105), $370,800 66b-70a-70a-67a—273 -15
Joel Dahmen (85), $301,600 70a-63b-68a-73a—274 -14
Andrew Novak (85), $301,600 69a-69b-70a-66a—274 -14
Sahith Theegala (85), $301,600 66b-69a-73a-66a—274 -14
Maverick McNealy (75), $261,600 65b-70a-70a-70a—275 -13
Tony Finau (59), $193,029 72a-67b-71a-66a—276 -12
Ryan Gerard (59), $193,029 70a-67b-71a-68a—276 -12
Hao-Tong Li (59), $193,029 69b-68a-69a-70a—276 -12
Hideki Matsuyama (59), $193,029 64b-73a-69a-70a—276 -12
Keith Mitchell (59), $193,029 67b-72a-68a-69a—276 -12
Seamus Power (59), $193,029 65a-66b-74a-71a—276 -12
Adam Schenk (59), $193,029 69b-70a-68a-69a—276 -12
Chris Gotterup (46), $132,000 68b-70a-70a-69a—277 -11
David Lipsky (46), $132,000 71a-65b-70a-71a—277 -11
Matthew McCarty (46), $132,000 70a-68b-69a-70a—277 -11
Michael Thorbjornsen (46), $132,000 68a-67b-72a-70a—277 -11
Harris English (37), $92,640 73a-68b-67a-70a—278 -10
Nicolai Hojgaard (37), $92,640 70a-67b-72a-69a—278 -10
Chad Ramey (37), $92,640 74a-67b-69a-68a—278 -10
Kris Ventura (37), $92,640 66b-70a-70a-72a—278 -10
Cameron Young (37), $92,640 70a-68b-72a-68a—278 -10
Christiaan Bezuidenhout (31), $71,520 68a-71b-71a-69a—279 -9
Eric Cole (31), $71,520 69a-66b-72a-72a—279 -9
Patrick Rodgers (31), $71,520 70b-70a-73a-66a—279 -9
Daniel Brown (23), $56,280 68a-70b-70a-72a—280 -8
Rasmus Hojgaard (23), $56,280 74a-67b-70a-69a—280 -8
Justin Lower (23), $56,280 63b-72a-73a-72a—280 -8
Max McGreevy (23), $56,280 66a-67b-71a-76a—280 -8
Kristoffer Reitan (23), $56,280 67b-73a-74a-66a—280 -8
Isaiah Salinda (23), $56,280 71b-70a-70a-69a—280 -8
Adam Scott (23), $56,280 68b-71a-73a-68a—280 -8
Sam Stevens (23), $56,280 68b-72a-71a-69a—280 -8
Jason Day (16), $41,760 67b-74a-68a-72a—281 -7
Emiliano Grillo (16), $41,760 72a-69b-73a-67a—281 -7
Matthieu Pavon (16), $41,760 67b-74a-70a-70a—281 -7
Karl Vilips (16), $41,760 67b-72a-72a-70a—281 -7
Danny Walker (16), $41,760 67b-68a-77a-69a—281 -7
Keegan Bradley (11), $31,264 69b-69a-74a-70a—282 -6
Ricky Castillo (11), $31,264 68b-71a-75a-68a—282 -6
John Keefer (11), $31,264 70a-69b-73a-70a—282 -6
John Parry (11), $31,264 67b-71a-71a-73a—282 -6
Davis Thompson (11), $31,264 67b-73a-72a-70a—282 -6
John VanDerLaan (11), $31,264 68b-70a-73a-71a—282 -6
Zecheng Dou (8), $23,739 72b-69a-71a-71a—283 -5
Austin Eckroat (8), $23,739 67b-70a-75a-71a—283 -5
A.J. Ewart (8), $23,739 71a-69b-74a-69a—283 -5
Denny McCarthy (8), $23,739 72a-69b-70a-72a—283 -5
Mac Meissner (8), $23,739 68b-68a-75a-72a—283 -5
Taylor Moore (8), $23,739 68b-71a-73a-71a—283 -5
Rasmus Neergaard-Petersen (8), $23,739 69a-67b-77a-70a—283 -5
Brooks Koepka (6), $22,176 73a-68b-73a-70a—284 -4
Matti Schmid (6), $22,176 73a-67b-70a-74a—284 -4
Sudarshan Yellamaraju (6), $22,176 74a-67b-71a-72a—284 -4
Zachary Bauchou (5), $21,504 68b-69a-76a-72a—285 -3
Doug Ghim (5), $21,504 71b-69a-72a-73a—285 -3
Mackenzie Hughes (5), $21,504 71a-70b-70a-74a—285 -3
Sam Ryder (5), $21,504 68a-72b-72a-73a—285 -3
Seonghyeon Kim (4), $21,024 68b-72a-72a-74a—286 -2
Keita Nakajima (4), $20,832 69b-71a-76a-71a—287 -1
Wyndham Clark (4), $20,352 70b-69a-73a-76a—288 E
Emilio Gonzalez (4), $20,352 74a-67b-75a-72a—288 E
Tom Kim (4), $20,352 71a-70b-76a-71a—288 E
Marcelo Rozo (4), $20,352 66b-75a-75a-72a—288 E
Mark Hubbard (3), $19,872 66b-75a-73a-75a—289 +1
Cameron Davis (3), $19,392 69a-71b-71a-79a—290 +2
Rico Hoey (3), $19,392 71a-70b-73a-76a—290 +2
Tom Hoge (3), $19,392 71a-68b-77a-74a—290 +2
Jackson Suber (3), $19,392 69b-70a-81a-70a—290 +2
Kensei Hirata (3), $18,912 70b-70a-76a-75a—291 +3

