Czech Republic 6, France 3
First Period_1. Czech Republic, Martin Necas (David Pastrnak and Filip Hronek), 5:56. 2. Czech Republic, Michael Kempny (Matej Stransky and Radek Faska), 13:04. Penalties_Pierre Crinon, France (interference), 5:27. Yohann Auvitu, France (hooking), 7:14.
Second Period_3. France, Louis Boudon (Stephane Costa and Yohann Auvitu), 21:01. 4. France, Louis Boudon (Charles Bertrand), 24:04. 5. France, Hugo Gallet (Charles Bertrand and Louis Boudon), 25:54. 6. Czech Republic, David Pastrnak (Ondrej Palat and Michal Kempny), 33:23. 7. Czech Republic, Matej Stransky (Radek Faksa and Filip Hronek), 39:28. Penalties_Tomas Hertl, Czech Republic (kneeing), 20:36. Dominik Kubalik, Czech Republic (holding), 37:45.
Third Period_8. Czech Republic, Filip Chlapik (Martin Necas and David Kampf), 41:05. 9. Czech Republic, Roman Cervenka (Lukas Sedlak and David Spacek), 41:53. Penalties_Enzo Guebey, France (holding), 46:09.
Shots on Goal_France 3-5-4_12. Czech Republic 16-7-15_38.
Goalies_France, Martin Neckar, Julian Junca. Czech Republic, Karel Vejmelka, Daniel Vladar.
Referees_Andris Ansons, Latvia. Eric Furlatt, Canada. Matt MacPherson, Canada. Tarrington Wyonzek, Canada.
