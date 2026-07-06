MLB Tuesday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE at TAMPA BAY OFF N.Y Yankees OFF at DETROIT -193 Athletics +156…
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|OFF
|N.Y Yankees
|OFF
|at DETROIT
|-193
|Athletics
|+156
|Boston
|-125
|at CHICAGO WHITE SOX
|+103
|at MINNESOTA
|-123
|Cleveland
|+100
|at TEXAS
|-172
|LA Angels
|+138
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ST. LOUIS
|OFF
|Milwaukee
|OFF
|at PITTSBURGH
|OFF
|Atlanta
|OFF
|at CINCINNATI
|OFF
|Philadelphia
|OFF
|at ST. LOUIS
|OFF
|Milwaukee
|OFF
|at SAN DIEGO
|OFF
|Arizona
|OFF
|at LA DODGERS
|-260
|Colorado
|+207
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-112
|at BALTIMORE
|-104
|at MIAMI
|OFF
|Seattle
|OFF
|Houston
|-118
|at WASHINGTON
|+100
|at N.Y METS
|OFF
|Kansas City
|OFF
|at SAN FRANCISCO
|OFF
|Toronto
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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