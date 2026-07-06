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Sports Betting Line

The Associated Press

July 6, 2026, 5:11 PM

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY OFF N.Y Yankees OFF
at DETROIT -193 Athletics +156
Boston -125 at CHICAGO WHITE SOX +103
at MINNESOTA -123 Cleveland +100
at TEXAS -172 LA Angels +138

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ST. LOUIS OFF Milwaukee OFF
at PITTSBURGH OFF Atlanta OFF
at CINCINNATI OFF Philadelphia OFF
at ST. LOUIS OFF Milwaukee OFF
at SAN DIEGO OFF Arizona OFF
at LA DODGERS -260 Colorado +207

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -112 at BALTIMORE -104
at MIAMI OFF Seattle OFF
Houston -118 at WASHINGTON +100
at N.Y METS OFF Kansas City OFF
at SAN FRANCISCO OFF Toronto OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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