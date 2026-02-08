Czech Republic 2, Finland 0
First Period_1. Czechia, Tereza Pistekova (Barbora Jurickova), 2:57. 2. Czechia, Natalie Mlynkova (Andrea Trnkova), 17:54. Penalties_Susanna Tapani, Finland (hooking), 3:37. Tereza Vanisova, Czechia (illegal hit), 11:56. Dominika Laskova, Czechia (tripping), 15:06. Michelle Karvinen, Finland (tripping), 18:18.
Second Period_Penalties_Sanni Rantala, Finland (cross-checking), 37:25.
Third Period_Penalties_Andrea Trnkova, Czechia (interference on a goalkeeper), 49:05.
Shots on Goal_Czech Republic 7-12-5-24. Finland 11-6-8-25
Goalies_Czech Republic, Michaela Hesova, Klara Peslarova. Finland, Emilia Kyrkko, Anni Keisala.
Referees_Cianna Murray, Canada, Amanda Tassoni, United States, Kirsten Welsh, Canada, Erin Zach, Canada.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.