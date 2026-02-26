Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

Thursday
At PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,223; Par: 71
First Round
|Austin Smotherman
|30-32—62
|Nicolas Echavarria
|31-32—63
|Daniel Berger
|35-32—67
|Taylor Moore
|35-32—67
|Pontus Nyholm
|33-34—67
|Kristoffer Reitan
|33-34—67
|Kevin Roy
|34-33—67
|Jackson Suber
|31-36—67
|Michael Brennan
|35-33—68
|Joel Dahmen
|31-37—68
|Beau Hossler
|34-34—68
|Hank Lebioda
|33-35—68
|Max McGreevy
|31-37—68
|Keith Mitchell
|32-36—68
|William Mouw
|31-37—68
|Aaron Rai
|34-34—68
|Chad Ramey
|34-34—68
|Sudarshan Yellamaraju
|32-36—68
|Kevin Yu
|32-36—68
|Chandler Blanchet
|33-36—69
|Daniel Brown
|35-34—69
|Ricky Castillo
|37-32—69
|Steven Fisk
|33-36—69
|Lee Hodges
|34-35—69
|Rasmus Hojgaard
|35-34—69
|Billy Horschel
|36-33—69
|Mark Hubbard
|34-35—69
|Chan Kim
|36-33—69
|Adrien Saddier
|34-35—69
|Adam Schenk
|35-34—69
|Matti Schmid
|35-34—69
|Jimmy Stanger
|35-34—69
|Kevin Streelman
|31-38—69
|Karl Vilips
|35-34—69
|Zachary Bauchou
|35-35—70
|Joe Highsmith
|33-37—70
|Nicolai Hojgaard
|35-35—70
|John Keefer
|34-36—70
|Chris Kirk
|36-34—70
|Patton Kizzire
|36-34—70
|David Lipsky
|33-37—70
|Shane Lowry
|33-37—70
|Rasmus Neergaard-Petersen
|34-36—70
|Thorbjorn Olesen
|34-36—70
|Gordon Sargent
|34-36—70
|Neal Shipley
|34-36—70
|Jesper Svensson
|36-34—70
|Davis Thompson
|36-34—70
|Camilo Villegas
|35-35—70
|Vince Whaley
|35-35—70
|Carson Young
|37-33—70
|Christiaan Bezuidenhout
|36-35—71
|Eric Cole
|35-36—71
|Adrien Dumont De Chassart
|35-36—71
|Austin Eckroat
|35-36—71
|A.J. Ewart
|36-35—71
|Emiliano Grillo
|35-36—71
|Adam Hadwin
|36-35—71
|Garrick Higgo
|36-35—71
|Stephan Jaeger
|35-36—71
|Hao-Tong Li
|34-37—71
|John Parry
|35-36—71
|Matthieu Pavon
|35-36—71
|Seamus Power
|37-34—71
|Jordan L. Smith
|34-37—71
|Kris Ventura
|32-39—71
|Danny Willett
|33-38—71
|Cameron Davis
|36-36—72
|Zecheng Dou
|37-35—72
|David Ford
|32-40—72
|Doug Ghim
|35-37—72
|Lanto Griffin
|36-36—72
|Matt Kuchar
|35-37—72
|Alex Smalley
|36-36—72
|Brandt Snedeker
|35-37—72
|Adam Svensson
|33-39—72
|Michael Thorbjornsen
|34-38—72
|Erik Van Rooyen
|33-39—72
|Danny Walker
|38-34—72
|Paul Waring
|35-37—72
|Gary Woodland
|38-34—72
|Davis Chatfield
|35-38—73
|Luke Clanton
|33-40—73
|Patrick Fishburn
|35-38—73
|Brice Garnett
|34-39—73
|Ryan Gerard
|37-36—73
|Charley Hoffman
|35-38—73
|Max Homa
|36-37—73
|Takumi Kanaya
|36-37—73
|Mac Meissner
|37-36—73
|Keita Nakajima
|39-34—73
|Andrew Putnam
|38-35—73
|Ben Silverman
|35-38—73
|Webb Simpson
|34-39—73
|Matt Wallace
|36-37—73
|Aaron Wise
|38-35—73
|Dylan Wu
|35-38—73
|Nick Dunlap
|36-38—74
|Justin Hicks
|36-38—74
|Harry Higgs
|36-38—74
|Jeffrey Kang
|36-38—74
|Seonghyeon Kim
|36-38—74
|Brooks Koepka
|35-39—74
|Peter Malnati
|39-35—74
|Chandler Phillips
|38-36—74
|Davis Riley
|35-39—74
|Sam Ryder
|39-35—74
|Blades Brown
|39-36—75
|Frankie Capan
|37-38—75
|Kensei Hirata
|35-40—75
|Mackenzie Hughes
|35-40—75
|Tom Kim
|38-37—75
|Christo Lamprecht
|35-40—75
|Kyoung-Hoon Lee
|37-38—75
|Justin Lower
|37-38—75
|John VanDerLaan
|40-35—75
|Rafael Campos
|39-38—77
|Marcelo Rozo
|39-38—77
|Isaiah Salinda
|38-39—77
|Brendon Todd
|38-39—77
|Alejandro Tosti
|38-39—77
|Rico Hoey
|37-41—78
|Sami Valimaki
|41-39—80
