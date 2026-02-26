Live Radio
Home » Sports » Cognizant Classic in The…

Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 6:32 PM

Thursday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

First Round

Austin Smotherman 30-32—62
Nicolas Echavarria 31-32—63
Daniel Berger 35-32—67
Taylor Moore 35-32—67
Pontus Nyholm 33-34—67
Kristoffer Reitan 33-34—67
Kevin Roy 34-33—67
Jackson Suber 31-36—67
Michael Brennan 35-33—68
Joel Dahmen 31-37—68
Beau Hossler 34-34—68
Hank Lebioda 33-35—68
Max McGreevy 31-37—68
Keith Mitchell 32-36—68
William Mouw 31-37—68
Aaron Rai 34-34—68
Chad Ramey 34-34—68
Sudarshan Yellamaraju 32-36—68
Kevin Yu 32-36—68
Chandler Blanchet 33-36—69
Daniel Brown 35-34—69
Ricky Castillo 37-32—69
Steven Fisk 33-36—69
Lee Hodges 34-35—69
Rasmus Hojgaard 35-34—69
Billy Horschel 36-33—69
Mark Hubbard 34-35—69
Chan Kim 36-33—69
Adrien Saddier 34-35—69
Adam Schenk 35-34—69
Matti Schmid 35-34—69
Jimmy Stanger 35-34—69
Kevin Streelman 31-38—69
Karl Vilips 35-34—69
Zachary Bauchou 35-35—70
Joe Highsmith 33-37—70
Nicolai Hojgaard 35-35—70
John Keefer 34-36—70
Chris Kirk 36-34—70
Patton Kizzire 36-34—70
David Lipsky 33-37—70
Shane Lowry 33-37—70
Rasmus Neergaard-Petersen 34-36—70
Thorbjorn Olesen 34-36—70
Gordon Sargent 34-36—70
Neal Shipley 34-36—70
Jesper Svensson 36-34—70
Davis Thompson 36-34—70
Camilo Villegas 35-35—70
Vince Whaley 35-35—70
Carson Young 37-33—70
Christiaan Bezuidenhout 36-35—71
Eric Cole 35-36—71
Adrien Dumont De Chassart 35-36—71
Austin Eckroat 35-36—71
A.J. Ewart 36-35—71
Emiliano Grillo 35-36—71
Adam Hadwin 36-35—71
Garrick Higgo 36-35—71
Stephan Jaeger 35-36—71
Hao-Tong Li 34-37—71
John Parry 35-36—71
Matthieu Pavon 35-36—71
Seamus Power 37-34—71
Jordan L. Smith 34-37—71
Kris Ventura 32-39—71
Danny Willett 33-38—71
Cameron Davis 36-36—72
Zecheng Dou 37-35—72
David Ford 32-40—72
Doug Ghim 35-37—72
Lanto Griffin 36-36—72
Matt Kuchar 35-37—72
Alex Smalley 36-36—72
Brandt Snedeker 35-37—72
Adam Svensson 33-39—72
Michael Thorbjornsen 34-38—72
Erik Van Rooyen 33-39—72
Danny Walker 38-34—72
Paul Waring 35-37—72
Gary Woodland 38-34—72
Davis Chatfield 35-38—73
Luke Clanton 33-40—73
Patrick Fishburn 35-38—73
Brice Garnett 34-39—73
Ryan Gerard 37-36—73
Charley Hoffman 35-38—73
Max Homa 36-37—73
Takumi Kanaya 36-37—73
Mac Meissner 37-36—73
Keita Nakajima 39-34—73
Andrew Putnam 38-35—73
Ben Silverman 35-38—73
Webb Simpson 34-39—73
Matt Wallace 36-37—73
Aaron Wise 38-35—73
Dylan Wu 35-38—73
Nick Dunlap 36-38—74
Justin Hicks 36-38—74
Harry Higgs 36-38—74
Jeffrey Kang 36-38—74
Seonghyeon Kim 36-38—74
Brooks Koepka 35-39—74
Peter Malnati 39-35—74
Chandler Phillips 38-36—74
Davis Riley 35-39—74
Sam Ryder 39-35—74
Blades Brown 39-36—75
Frankie Capan 37-38—75
Kensei Hirata 35-40—75
Mackenzie Hughes 35-40—75
Tom Kim 38-37—75
Christo Lamprecht 35-40—75
Kyoung-Hoon Lee 37-38—75
Justin Lower 37-38—75
John VanDerLaan 40-35—75
Rafael Campos 39-38—77
Marcelo Rozo 39-38—77
Isaiah Salinda 38-39—77
Brendon Todd 38-39—77
Alejandro Tosti 38-39—77
Rico Hoey 37-41—78
Sami Valimaki 41-39—80

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up