Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

Saturday
At PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,223; Par: 71
Third Round
|Shane Lowry
|70-67-63—200
|Austin Smotherman
|62-69-69—200
|Nicolas Echavarria
|63-72-66—201
|Taylor Moore
|67-67-67—201
|Jimmy Stanger
|69-68-65—202
|Ricky Castillo
|69-70-64—203
|A.J. Ewart
|71-64-68—203
|Joel Dahmen
|68-68-68—204
|Beau Hossler
|68-73-64—205
|Patton Kizzire
|70-72-63—205
|Keith Mitchell
|68-73-64—205
|Zecheng Dou
|72-68-66—206
|Mark Hubbard
|69-68-69—206
|Takumi Kanaya
|73-66-67—206
|William Mouw
|68-70-68—206
|Aaron Rai
|68-69-69—206
|Kristoffer Reitan
|67-70-69—206
|Matti Schmid
|69-70-67—206
|Adrien Dumont De Chassart
|71-71-65—207
|Rasmus Hojgaard
|69-72-66—207
|Thorbjorn Olesen
|70-69-68—207
|Chad Ramey
|68-70-69—207
|Zachary Bauchou
|70-71-67—208
|Steven Fisk
|69-70-69—208
|Lee Hodges
|69-72-67—208
|Nicolai Hojgaard
|70-72-66—208
|Max Homa
|73-66-69—208
|Matthieu Pavon
|71-69-68—208
|Kevin Roy
|67-72-69—208
|Kevin Streelman
|69-70-69—208
|Sudarshan Yellamaraju
|68-72-68—208
|Daniel Berger
|67-71-71—209
|Eric Cole
|71-69-69—209
|Ryan Gerard
|73-67-69—209
|Garrick Higgo
|71-71-67—209
|Mackenzie Hughes
|75-65-69—209
|Brooks Koepka
|74-66-69—209
|Rasmus Neergaard-Petersen
|70-70-69—209
|Pontus Nyholm
|67-70-72—209
|Ben Silverman
|73-67-69—209
|Jordan L. Smith
|71-71-67—209
|Christiaan Bezuidenhout
|71-70-69—210
|Michael Brennan
|68-70-72—210
|Daniel Brown
|69-72-69—210
|Austin Eckroat
|71-70-69—210
|Patrick Fishburn
|73-68-69—210
|Hank Lebioda
|68-69-73—210
|Chandler Phillips
|74-68-68—210
|Adrien Saddier
|69-72-69—210
|Matt Wallace
|73-68-69—210
|David Ford
|72-70-69—211
|Billy Horschel
|69-73-69—211
|Chan Kim
|69-71-71—211
|Hao-Tong Li
|71-71-69—211
|John Parry
|71-70-70—211
|Seamus Power
|71-67-73—211
|Jackson Suber
|67-74-70—211
|Max McGreevy
|68-72-72—212
|Alex Smalley
|72-69-71—212
|Emiliano Grillo
|71-71-71—213
|Davis Thompson
|70-71-72—213
|Danny Walker
|72-69-72—213
|Carson Young
|70-69-74—213
|Tom Kim
|75-67-72—214
|Adam Schenk
|69-73-72—214
|Dylan Wu
|73-69-75—217
|Joe Highsmith
|70-72-76—218
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.