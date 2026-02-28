Live Radio
Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 2:42 PM

Saturday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

Third Round

Shane Lowry 70-67-63—200
Austin Smotherman 62-69-69—200
Nicolas Echavarria 63-72-66—201
Taylor Moore 67-67-67—201
Jimmy Stanger 69-68-65—202
Ricky Castillo 69-70-64—203
A.J. Ewart 71-64-68—203
Joel Dahmen 68-68-68—204
Beau Hossler 68-73-64—205
Patton Kizzire 70-72-63—205
Keith Mitchell 68-73-64—205
Zecheng Dou 72-68-66—206
Mark Hubbard 69-68-69—206
Takumi Kanaya 73-66-67—206
William Mouw 68-70-68—206
Aaron Rai 68-69-69—206
Kristoffer Reitan 67-70-69—206
Matti Schmid 69-70-67—206
Adrien Dumont De Chassart 71-71-65—207
Rasmus Hojgaard 69-72-66—207
Thorbjorn Olesen 70-69-68—207
Chad Ramey 68-70-69—207
Zachary Bauchou 70-71-67—208
Steven Fisk 69-70-69—208
Lee Hodges 69-72-67—208
Nicolai Hojgaard 70-72-66—208
Max Homa 73-66-69—208
Matthieu Pavon 71-69-68—208
Kevin Roy 67-72-69—208
Kevin Streelman 69-70-69—208
Sudarshan Yellamaraju 68-72-68—208
Daniel Berger 67-71-71—209
Eric Cole 71-69-69—209
Ryan Gerard 73-67-69—209
Garrick Higgo 71-71-67—209
Mackenzie Hughes 75-65-69—209
Brooks Koepka 74-66-69—209
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70-69—209
Pontus Nyholm 67-70-72—209
Ben Silverman 73-67-69—209
Jordan L. Smith 71-71-67—209
Christiaan Bezuidenhout 71-70-69—210
Michael Brennan 68-70-72—210
Daniel Brown 69-72-69—210
Austin Eckroat 71-70-69—210
Patrick Fishburn 73-68-69—210
Hank Lebioda 68-69-73—210
Chandler Phillips 74-68-68—210
Adrien Saddier 69-72-69—210
Matt Wallace 73-68-69—210
David Ford 72-70-69—211
Billy Horschel 69-73-69—211
Chan Kim 69-71-71—211
Hao-Tong Li 71-71-69—211
John Parry 71-70-70—211
Seamus Power 71-67-73—211
Jackson Suber 67-74-70—211
Max McGreevy 68-72-72—212
Alex Smalley 72-69-71—212
Emiliano Grillo 71-71-71—213
Davis Thompson 70-71-72—213
Danny Walker 72-69-72—213
Carson Young 70-69-74—213
Tom Kim 75-67-72—214
Adam Schenk 69-73-72—214
Dylan Wu 73-69-75—217
Joe Highsmith 70-72-76—218

