Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

Friday At PGA National Golf Club Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $9.6 million Yardage: 7,223; Par: 71 Second…
Friday
At PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,223; Par: 71
Second Round
|Austin Smotherman
|62-69—131
|Taylor Moore
|67-67—134
|Nicolas Echavarria
|63-72—135
|A.J. Ewart
|71-64—135
|Joel Dahmen
|68-68—136
|Mark Hubbard
|69-68—137
|Hank Lebioda
|68-69—137
|Shane Lowry
|70-67—137
|Pontus Nyholm
|67-70—137
|Aaron Rai
|68-69—137
|Kristoffer Reitan
|67-70—137
|Jimmy Stanger
|69-68—137
|Daniel Berger
|67-71—138
|Michael Brennan
|68-70—138
|William Mouw
|68-70—138
|Seamus Power
|71-67—138
|Chad Ramey
|68-70—138
|Ricky Castillo
|69-70—139
|Steven Fisk
|69-70—139
|Max Homa
|73-66—139
|Takumi Kanaya
|73-66—139
|Thorbjorn Olesen
|70-69—139
|Kevin Roy
|67-72—139
|Matti Schmid
|69-70—139
|Kevin Streelman
|69-70—139
|Carson Young
|70-69—139
|Eric Cole
|71-69—140
|Zecheng Dou
|72-68—140
|Ryan Gerard
|73-67—140
|Mackenzie Hughes
|75-65—140
|Chan Kim
|69-71—140
|Brooks Koepka
|74-66—140
|Max McGreevy
|68-72—140
|Rasmus Neergaard-Petersen
|70-70—140
|Matthieu Pavon
|71-69—140
|Ben Silverman
|73-67—140
|Sudarshan Yellamaraju
|68-72—140
|Zachary Bauchou
|70-71—141
|Christiaan Bezuidenhout
|71-70—141
|Daniel Brown
|69-72—141
|Austin Eckroat
|71-70—141
|Patrick Fishburn
|73-68—141
|Lee Hodges
|69-72—141
|Rasmus Hojgaard
|69-72—141
|Beau Hossler
|68-73—141
|Keith Mitchell
|68-73—141
|John Parry
|71-70—141
|Adrien Saddier
|69-72—141
|Alex Smalley
|72-69—141
|Jackson Suber
|67-74—141
|Davis Thompson
|70-71—141
|Danny Walker
|72-69—141
|Matt Wallace
|73-68—141
|Adrien Dumont De Chassart
|71-71—142
|David Ford
|72-70—142
|Emiliano Grillo
|71-71—142
|Garrick Higgo
|71-71—142
|Joe Highsmith
|70-72—142
|Nicolai Hojgaard
|70-72—142
|Billy Horschel
|69-73—142
|Tom Kim
|75-67—142
|Patton Kizzire
|70-72—142
|Hao-Tong Li
|71-71—142
|Chandler Phillips
|74-68—142
|Adam Schenk
|69-73—142
|Jordan L. Smith
|71-71—142
|Dylan Wu
|73-69—142
|Keita Nakajima
|73-WD
Missed Cut
|Chandler Blanchet
|69-74—143
|Luke Clanton
|73-70—143
|Doug Ghim
|72-71—143
|Lanto Griffin
|72-71—143
|David Lipsky
|70-73—143
|Mac Meissner
|73-70—143
|Davis Riley
|74-69—143
|Sam Ryder
|74-69—143
|Gordon Sargent
|70-73—143
|Webb Simpson
|73-70—143
|Michael Thorbjornsen
|72-71—143
|Kris Ventura
|71-72—143
|Kevin Yu
|68-75—143
|Davis Chatfield
|73-71—144
|Stephan Jaeger
|71-73—144
|Chris Kirk
|70-74—144
|Matt Kuchar
|72-72—144
|Peter Malnati
|74-70—144
|Neal Shipley
|70-74—144
|Adam Svensson
|72-72—144
|Jesper Svensson
|70-74—144
|Erik Van Rooyen
|72-72—144
|John VanDerLaan
|75-69—144
|Paul Waring
|72-72—144
|Vince Whaley
|70-74—144
|Gary Woodland
|72-72—144
|Brice Garnett
|73-72—145
|Adam Hadwin
|71-74—145
|John Keefer
|70-75—145
|Justin Lower
|75-70—145
|Andrew Putnam
|73-72—145
|Camilo Villegas
|70-75—145
|Danny Willett
|71-74—145
|Charley Hoffman
|73-73—146
|Seonghyeon Kim
|74-72—146
|Brandt Snedeker
|72-74—146
|Blades Brown
|75-72—147
|Nick Dunlap
|74-73—147
|Kensei Hirata
|75-72—147
|Jeffrey Kang
|74-73—147
|Karl Vilips
|69-78—147
|Justin Hicks
|74-74—148
|Harry Higgs
|74-74—148
|Christo Lamprecht
|75-74—149
|Kyoung-Hoon Lee
|75-74—149
|Aaron Wise
|73-76—149
|Rico Hoey
|78-72—150
|Marcelo Rozo
|77-73—150
|Brendon Todd
|77-73—150
|Rafael Campos
|77-74—151
|Sami Valimaki
|80-71—151
|Frankie Capan
|75-77—152
|Cameron Davis
|72-80—152
|Isaiah Salinda
|77-76—153
|Alejandro Tosti
|77-78—155
