Cognizant Classic in The Palm Beaches Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 6:35 PM

Friday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

Second Round

Austin Smotherman 62-69—131
Taylor Moore 67-67—134
Nicolas Echavarria 63-72—135
A.J. Ewart 71-64—135
Joel Dahmen 68-68—136
Mark Hubbard 69-68—137
Hank Lebioda 68-69—137
Shane Lowry 70-67—137
Pontus Nyholm 67-70—137
Aaron Rai 68-69—137
Kristoffer Reitan 67-70—137
Jimmy Stanger 69-68—137
Daniel Berger 67-71—138
Michael Brennan 68-70—138
William Mouw 68-70—138
Seamus Power 71-67—138
Chad Ramey 68-70—138
Ricky Castillo 69-70—139
Steven Fisk 69-70—139
Max Homa 73-66—139
Takumi Kanaya 73-66—139
Thorbjorn Olesen 70-69—139
Kevin Roy 67-72—139
Matti Schmid 69-70—139
Kevin Streelman 69-70—139
Carson Young 70-69—139
Eric Cole 71-69—140
Zecheng Dou 72-68—140
Ryan Gerard 73-67—140
Mackenzie Hughes 75-65—140
Chan Kim 69-71—140
Brooks Koepka 74-66—140
Max McGreevy 68-72—140
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70—140
Matthieu Pavon 71-69—140
Ben Silverman 73-67—140
Sudarshan Yellamaraju 68-72—140
Zachary Bauchou 70-71—141
Christiaan Bezuidenhout 71-70—141
Daniel Brown 69-72—141
Austin Eckroat 71-70—141
Patrick Fishburn 73-68—141
Lee Hodges 69-72—141
Rasmus Hojgaard 69-72—141
Beau Hossler 68-73—141
Keith Mitchell 68-73—141
John Parry 71-70—141
Adrien Saddier 69-72—141
Alex Smalley 72-69—141
Jackson Suber 67-74—141
Davis Thompson 70-71—141
Danny Walker 72-69—141
Matt Wallace 73-68—141
Adrien Dumont De Chassart 71-71—142
David Ford 72-70—142
Emiliano Grillo 71-71—142
Garrick Higgo 71-71—142
Joe Highsmith 70-72—142
Nicolai Hojgaard 70-72—142
Billy Horschel 69-73—142
Tom Kim 75-67—142
Patton Kizzire 70-72—142
Hao-Tong Li 71-71—142
Chandler Phillips 74-68—142
Adam Schenk 69-73—142
Jordan L. Smith 71-71—142
Dylan Wu 73-69—142
Keita Nakajima 73-WD

Missed Cut

Chandler Blanchet 69-74—143
Luke Clanton 73-70—143
Doug Ghim 72-71—143
Lanto Griffin 72-71—143
David Lipsky 70-73—143
Mac Meissner 73-70—143
Davis Riley 74-69—143
Sam Ryder 74-69—143
Gordon Sargent 70-73—143
Webb Simpson 73-70—143
Michael Thorbjornsen 72-71—143
Kris Ventura 71-72—143
Kevin Yu 68-75—143
Davis Chatfield 73-71—144
Stephan Jaeger 71-73—144
Chris Kirk 70-74—144
Matt Kuchar 72-72—144
Peter Malnati 74-70—144
Neal Shipley 70-74—144
Adam Svensson 72-72—144
Jesper Svensson 70-74—144
Erik Van Rooyen 72-72—144
John VanDerLaan 75-69—144
Paul Waring 72-72—144
Vince Whaley 70-74—144
Gary Woodland 72-72—144
Brice Garnett 73-72—145
Adam Hadwin 71-74—145
John Keefer 70-75—145
Justin Lower 75-70—145
Andrew Putnam 73-72—145
Camilo Villegas 70-75—145
Danny Willett 71-74—145
Charley Hoffman 73-73—146
Seonghyeon Kim 74-72—146
Brandt Snedeker 72-74—146
Blades Brown 75-72—147
Nick Dunlap 74-73—147
Kensei Hirata 75-72—147
Jeffrey Kang 74-73—147
Karl Vilips 69-78—147
Justin Hicks 74-74—148
Harry Higgs 74-74—148
Christo Lamprecht 75-74—149
Kyoung-Hoon Lee 75-74—149
Aaron Wise 73-76—149
Rico Hoey 78-72—150
Marcelo Rozo 77-73—150
Brendon Todd 77-73—150
Rafael Campos 77-74—151
Sami Valimaki 80-71—151
Frankie Capan 75-77—152
Cameron Davis 72-80—152
Isaiah Salinda 77-76—153
Alejandro Tosti 77-78—155

