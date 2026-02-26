Live Radio
Cognizant Classic in The Palm Beaches Par Scores

The Associated Press

February 26, 2026, 6:32 PM

Thursday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

First Round

Austin Smotherman 30-32—62 -9
Nicolas Echavarria 31-32—63 -8
Daniel Berger 35-32—67 -4
Taylor Moore 35-32—67 -4
Pontus Nyholm 33-34—67 -4
Kristoffer Reitan 33-34—67 -4
Kevin Roy 34-33—67 -4
Jackson Suber 31-36—67 -4
Michael Brennan 35-33—68 -3
Joel Dahmen 31-37—68 -3
Beau Hossler 34-34—68 -3
Hank Lebioda 33-35—68 -3
Max McGreevy 31-37—68 -3
Keith Mitchell 32-36—68 -3
William Mouw 31-37—68 -3
Aaron Rai 34-34—68 -3
Chad Ramey 34-34—68 -3
Sudarshan Yellamaraju 32-36—68 -3
Kevin Yu 32-36—68 -3
Chandler Blanchet 33-36—69 -2
Daniel Brown 35-34—69 -2
Ricky Castillo 37-32—69 -2
Steven Fisk 33-36—69 -2
Lee Hodges 34-35—69 -2
Rasmus Hojgaard 35-34—69 -2
Billy Horschel 36-33—69 -2
Mark Hubbard 34-35—69 -2
Chan Kim 36-33—69 -2
Adrien Saddier 34-35—69 -2
Adam Schenk 35-34—69 -2
Matti Schmid 35-34—69 -2
Jimmy Stanger 35-34—69 -2
Kevin Streelman 31-38—69 -2
Karl Vilips 35-34—69 -2
Zachary Bauchou 35-35—70 -1
Joe Highsmith 33-37—70 -1
Nicolai Hojgaard 35-35—70 -1
John Keefer 34-36—70 -1
Chris Kirk 36-34—70 -1
Patton Kizzire 36-34—70 -1
David Lipsky 33-37—70 -1
Shane Lowry 33-37—70 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 34-36—70 -1
Thorbjorn Olesen 34-36—70 -1
Gordon Sargent 34-36—70 -1
Neal Shipley 34-36—70 -1
Jesper Svensson 36-34—70 -1
Davis Thompson 36-34—70 -1
Camilo Villegas 35-35—70 -1
Vince Whaley 35-35—70 -1
Carson Young 37-33—70 -1
Christiaan Bezuidenhout 36-35—71 E
Eric Cole 35-36—71 E
Adrien Dumont De Chassart 35-36—71 E
Austin Eckroat 35-36—71 E
A.J. Ewart 36-35—71 E
Emiliano Grillo 35-36—71 E
Adam Hadwin 36-35—71 E
Garrick Higgo 36-35—71 E
Stephan Jaeger 35-36—71 E
Hao-Tong Li 34-37—71 E
John Parry 35-36—71 E
Matthieu Pavon 35-36—71 E
Seamus Power 37-34—71 E
Jordan L. Smith 34-37—71 E
Kris Ventura 32-39—71 E
Danny Willett 33-38—71 E
Cameron Davis 36-36—72 +1
Zecheng Dou 37-35—72 +1
David Ford 32-40—72 +1
Doug Ghim 35-37—72 +1
Lanto Griffin 36-36—72 +1
Matt Kuchar 35-37—72 +1
Alex Smalley 36-36—72 +1
Brandt Snedeker 35-37—72 +1
Adam Svensson 33-39—72 +1
Michael Thorbjornsen 34-38—72 +1
Erik Van Rooyen 33-39—72 +1
Danny Walker 38-34—72 +1
Paul Waring 35-37—72 +1
Gary Woodland 38-34—72 +1
Davis Chatfield 35-38—73 +2
Luke Clanton 33-40—73 +2
Patrick Fishburn 35-38—73 +2
Brice Garnett 34-39—73 +2
Ryan Gerard 37-36—73 +2
Charley Hoffman 35-38—73 +2
Max Homa 36-37—73 +2
Takumi Kanaya 36-37—73 +2
Mac Meissner 37-36—73 +2
Keita Nakajima 39-34—73 +2
Andrew Putnam 38-35—73 +2
Ben Silverman 35-38—73 +2
Webb Simpson 34-39—73 +2
Matt Wallace 36-37—73 +2
Aaron Wise 38-35—73 +2
Dylan Wu 35-38—73 +2
Nick Dunlap 36-38—74 +3
Justin Hicks 36-38—74 +3
Harry Higgs 36-38—74 +3
Jeffrey Kang 36-38—74 +3
Seonghyeon Kim 36-38—74 +3
Brooks Koepka 35-39—74 +3
Peter Malnati 39-35—74 +3
Chandler Phillips 38-36—74 +3
Davis Riley 35-39—74 +3
Sam Ryder 39-35—74 +3
Blades Brown 39-36—75 +4
Frankie Capan 37-38—75 +4
Kensei Hirata 35-40—75 +4
Mackenzie Hughes 35-40—75 +4
Tom Kim 38-37—75 +4
Christo Lamprecht 35-40—75 +4
Kyoung-Hoon Lee 37-38—75 +4
Justin Lower 37-38—75 +4
John VanDerLaan 40-35—75 +4
Rafael Campos 39-38—77 +6
Marcelo Rozo 39-38—77 +6
Isaiah Salinda 38-39—77 +6
Brendon Todd 38-39—77 +6
Alejandro Tosti 38-39—77 +6
Rico Hoey 37-41—78 +7
Sami Valimaki 41-39—80 +9

