Cognizant Classic in The Palm Beaches Par Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 6:35 PM

Friday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

Second Round

Austin Smotherman 62-69—131 -11
Taylor Moore 67-67—134 -8
Nicolas Echavarria 63-72—135 -7
A.J. Ewart 71-64—135 -7
Joel Dahmen 68-68—136 -6
Mark Hubbard 69-68—137 -5
Hank Lebioda 68-69—137 -5
Shane Lowry 70-67—137 -5
Pontus Nyholm 67-70—137 -5
Aaron Rai 68-69—137 -5
Kristoffer Reitan 67-70—137 -5
Jimmy Stanger 69-68—137 -5
Daniel Berger 67-71—138 -4
Michael Brennan 68-70—138 -4
William Mouw 68-70—138 -4
Seamus Power 71-67—138 -4
Chad Ramey 68-70—138 -4
Ricky Castillo 69-70—139 -3
Steven Fisk 69-70—139 -3
Max Homa 73-66—139 -3
Takumi Kanaya 73-66—139 -3
Thorbjorn Olesen 70-69—139 -3
Kevin Roy 67-72—139 -3
Matti Schmid 69-70—139 -3
Kevin Streelman 69-70—139 -3
Carson Young 70-69—139 -3
Eric Cole 71-69—140 -2
Zecheng Dou 72-68—140 -2
Ryan Gerard 73-67—140 -2
Mackenzie Hughes 75-65—140 -2
Chan Kim 69-71—140 -2
Brooks Koepka 74-66—140 -2
Max McGreevy 68-72—140 -2
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70—140 -2
Matthieu Pavon 71-69—140 -2
Ben Silverman 73-67—140 -2
Sudarshan Yellamaraju 68-72—140 -2
Zachary Bauchou 70-71—141 -1
Christiaan Bezuidenhout 71-70—141 -1
Daniel Brown 69-72—141 -1
Austin Eckroat 71-70—141 -1
Patrick Fishburn 73-68—141 -1
Lee Hodges 69-72—141 -1
Rasmus Hojgaard 69-72—141 -1
Beau Hossler 68-73—141 -1
Keith Mitchell 68-73—141 -1
John Parry 71-70—141 -1
Adrien Saddier 69-72—141 -1
Alex Smalley 72-69—141 -1
Jackson Suber 67-74—141 -1
Davis Thompson 70-71—141 -1
Danny Walker 72-69—141 -1
Matt Wallace 73-68—141 -1
Adrien Dumont De Chassart 71-71—142 E
David Ford 72-70—142 E
Emiliano Grillo 71-71—142 E
Garrick Higgo 71-71—142 E
Joe Highsmith 70-72—142 E
Nicolai Hojgaard 70-72—142 E
Billy Horschel 69-73—142 E
Tom Kim 75-67—142 E
Patton Kizzire 70-72—142 E
Hao-Tong Li 71-71—142 E
Chandler Phillips 74-68—142 E
Adam Schenk 69-73—142 E
Jordan L. Smith 71-71—142 E
Dylan Wu 73-69—142 E
Keita Nakajima 73-WD

Missed Cut

Chandler Blanchet 69-74—143 +1
Luke Clanton 73-70—143 +1
Doug Ghim 72-71—143 +1
Lanto Griffin 72-71—143 +1
David Lipsky 70-73—143 +1
Mac Meissner 73-70—143 +1
Davis Riley 74-69—143 +1
Sam Ryder 74-69—143 +1
Gordon Sargent 70-73—143 +1
Webb Simpson 73-70—143 +1
Michael Thorbjornsen 72-71—143 +1
Kris Ventura 71-72—143 +1
Kevin Yu 68-75—143 +1
Davis Chatfield 73-71—144 +2
Stephan Jaeger 71-73—144 +2
Chris Kirk 70-74—144 +2
Matt Kuchar 72-72—144 +2
Peter Malnati 74-70—144 +2
Neal Shipley 70-74—144 +2
Adam Svensson 72-72—144 +2
Jesper Svensson 70-74—144 +2
Erik Van Rooyen 72-72—144 +2
John VanDerLaan 75-69—144 +2
Paul Waring 72-72—144 +2
Vince Whaley 70-74—144 +2
Gary Woodland 72-72—144 +2
Brice Garnett 73-72—145 +3
Adam Hadwin 71-74—145 +3
John Keefer 70-75—145 +3
Justin Lower 75-70—145 +3
Andrew Putnam 73-72—145 +3
Camilo Villegas 70-75—145 +3
Danny Willett 71-74—145 +3
Charley Hoffman 73-73—146 +4
Seonghyeon Kim 74-72—146 +4
Brandt Snedeker 72-74—146 +4
Blades Brown 75-72—147 +5
Nick Dunlap 74-73—147 +5
Kensei Hirata 75-72—147 +5
Jeffrey Kang 74-73—147 +5
Karl Vilips 69-78—147 +5
Justin Hicks 74-74—148 +6
Harry Higgs 74-74—148 +6
Christo Lamprecht 75-74—149 +7
Kyoung-Hoon Lee 75-74—149 +7
Aaron Wise 73-76—149 +7
Rico Hoey 78-72—150 +8
Marcelo Rozo 77-73—150 +8
Brendon Todd 77-73—150 +8
Rafael Campos 77-74—151 +9
Sami Valimaki 80-71—151 +9
Frankie Capan 75-77—152 +10
Cameron Davis 72-80—152 +10
Isaiah Salinda 77-76—153 +11
Alejandro Tosti 77-78—155 +13

