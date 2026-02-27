Cognizant Classic in The Palm Beaches Par Scores

Friday At PGA National Golf Club Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $9.6 million Yardage: 7,223; Par: 71 Second…
Friday
At PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,223; Par: 71
Second Round
|Austin Smotherman
|62-69—131
|-11
|Taylor Moore
|67-67—134
|-8
|Nicolas Echavarria
|63-72—135
|-7
|A.J. Ewart
|71-64—135
|-7
|Joel Dahmen
|68-68—136
|-6
|Mark Hubbard
|69-68—137
|-5
|Hank Lebioda
|68-69—137
|-5
|Shane Lowry
|70-67—137
|-5
|Pontus Nyholm
|67-70—137
|-5
|Aaron Rai
|68-69—137
|-5
|Kristoffer Reitan
|67-70—137
|-5
|Jimmy Stanger
|69-68—137
|-5
|Daniel Berger
|67-71—138
|-4
|Michael Brennan
|68-70—138
|-4
|William Mouw
|68-70—138
|-4
|Seamus Power
|71-67—138
|-4
|Chad Ramey
|68-70—138
|-4
|Ricky Castillo
|69-70—139
|-3
|Steven Fisk
|69-70—139
|-3
|Max Homa
|73-66—139
|-3
|Takumi Kanaya
|73-66—139
|-3
|Thorbjorn Olesen
|70-69—139
|-3
|Kevin Roy
|67-72—139
|-3
|Matti Schmid
|69-70—139
|-3
|Kevin Streelman
|69-70—139
|-3
|Carson Young
|70-69—139
|-3
|Eric Cole
|71-69—140
|-2
|Zecheng Dou
|72-68—140
|-2
|Ryan Gerard
|73-67—140
|-2
|Mackenzie Hughes
|75-65—140
|-2
|Chan Kim
|69-71—140
|-2
|Brooks Koepka
|74-66—140
|-2
|Max McGreevy
|68-72—140
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen
|70-70—140
|-2
|Matthieu Pavon
|71-69—140
|-2
|Ben Silverman
|73-67—140
|-2
|Sudarshan Yellamaraju
|68-72—140
|-2
|Zachary Bauchou
|70-71—141
|-1
|Christiaan Bezuidenhout
|71-70—141
|-1
|Daniel Brown
|69-72—141
|-1
|Austin Eckroat
|71-70—141
|-1
|Patrick Fishburn
|73-68—141
|-1
|Lee Hodges
|69-72—141
|-1
|Rasmus Hojgaard
|69-72—141
|-1
|Beau Hossler
|68-73—141
|-1
|Keith Mitchell
|68-73—141
|-1
|John Parry
|71-70—141
|-1
|Adrien Saddier
|69-72—141
|-1
|Alex Smalley
|72-69—141
|-1
|Jackson Suber
|67-74—141
|-1
|Davis Thompson
|70-71—141
|-1
|Danny Walker
|72-69—141
|-1
|Matt Wallace
|73-68—141
|-1
|Adrien Dumont De Chassart
|71-71—142
|E
|David Ford
|72-70—142
|E
|Emiliano Grillo
|71-71—142
|E
|Garrick Higgo
|71-71—142
|E
|Joe Highsmith
|70-72—142
|E
|Nicolai Hojgaard
|70-72—142
|E
|Billy Horschel
|69-73—142
|E
|Tom Kim
|75-67—142
|E
|Patton Kizzire
|70-72—142
|E
|Hao-Tong Li
|71-71—142
|E
|Chandler Phillips
|74-68—142
|E
|Adam Schenk
|69-73—142
|E
|Jordan L. Smith
|71-71—142
|E
|Dylan Wu
|73-69—142
|E
|Keita Nakajima
|73-WD
|
Missed Cut
|Chandler Blanchet
|69-74—143
|+1
|Luke Clanton
|73-70—143
|+1
|Doug Ghim
|72-71—143
|+1
|Lanto Griffin
|72-71—143
|+1
|David Lipsky
|70-73—143
|+1
|Mac Meissner
|73-70—143
|+1
|Davis Riley
|74-69—143
|+1
|Sam Ryder
|74-69—143
|+1
|Gordon Sargent
|70-73—143
|+1
|Webb Simpson
|73-70—143
|+1
|Michael Thorbjornsen
|72-71—143
|+1
|Kris Ventura
|71-72—143
|+1
|Kevin Yu
|68-75—143
|+1
|Davis Chatfield
|73-71—144
|+2
|Stephan Jaeger
|71-73—144
|+2
|Chris Kirk
|70-74—144
|+2
|Matt Kuchar
|72-72—144
|+2
|Peter Malnati
|74-70—144
|+2
|Neal Shipley
|70-74—144
|+2
|Adam Svensson
|72-72—144
|+2
|Jesper Svensson
|70-74—144
|+2
|Erik Van Rooyen
|72-72—144
|+2
|John VanDerLaan
|75-69—144
|+2
|Paul Waring
|72-72—144
|+2
|Vince Whaley
|70-74—144
|+2
|Gary Woodland
|72-72—144
|+2
|Brice Garnett
|73-72—145
|+3
|Adam Hadwin
|71-74—145
|+3
|John Keefer
|70-75—145
|+3
|Justin Lower
|75-70—145
|+3
|Andrew Putnam
|73-72—145
|+3
|Camilo Villegas
|70-75—145
|+3
|Danny Willett
|71-74—145
|+3
|Charley Hoffman
|73-73—146
|+4
|Seonghyeon Kim
|74-72—146
|+4
|Brandt Snedeker
|72-74—146
|+4
|Blades Brown
|75-72—147
|+5
|Nick Dunlap
|74-73—147
|+5
|Kensei Hirata
|75-72—147
|+5
|Jeffrey Kang
|74-73—147
|+5
|Karl Vilips
|69-78—147
|+5
|Justin Hicks
|74-74—148
|+6
|Harry Higgs
|74-74—148
|+6
|Christo Lamprecht
|75-74—149
|+7
|Kyoung-Hoon Lee
|75-74—149
|+7
|Aaron Wise
|73-76—149
|+7
|Rico Hoey
|78-72—150
|+8
|Marcelo Rozo
|77-73—150
|+8
|Brendon Todd
|77-73—150
|+8
|Rafael Campos
|77-74—151
|+9
|Sami Valimaki
|80-71—151
|+9
|Frankie Capan
|75-77—152
|+10
|Cameron Davis
|72-80—152
|+10
|Isaiah Salinda
|77-76—153
|+11
|Alejandro Tosti
|77-78—155
|+13
