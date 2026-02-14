Live Radio
Chubb Classic Par Scores

The Associated Press

February 14, 2026, 5:50 PM

Saturday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

Second Round

David Toms 67-63—130 -14
Michael Wright 65-68—133 -11
Ricardo Gonzalez 66-68—134 -10
Justin Leonard 66-68—134 -10
Angel Cabrera 68-67—135 -9
Steve Flesch 69-66—135 -9
Doug Barron 68-68—136 -8
Alex Cejka 67-69—136 -8
K.J. Choi 67-69—136 -8
Rod Pampling 69-68—137 -7
Boo Weekley 70-67—137 -7
Scott Parel 66-72—138 -6
Dicky Pride 70-68—138 -6
Harrison Frazar 69-70—139 -5
Rob Labritz 66-73—139 -5
George McNeill 70-69—139 -5
Duffy Waldorf 69-70—139 -5
Steve Allan 72-68—140 -4
Shane Bertsch 69-71—140 -4
Jason Bohn 72-68—140 -4
Tommy Gainey 70-70—140 -4
Matt Gogel 68-72—140 -4
Jerry Kelly 73-67—140 -4
Rocco Mediate 70-70—140 -4
Tim Petrovic 68-72—140 -4
Stephen Ames 68-73—141 -3
Darren Clarke 65-76—141 -3
Brian Gay 70-71—141 -3
Paul Goydos 69-72—141 -3
Andrew Johnson 72-69—141 -3
Bernhard Langer 71-70—141 -3
Tom Pernice 71-70—141 -3
Paul Stankowski 70-71—141 -3
Bo Van Pelt 67-74—141 -3
Charlie Wi 71-70—141 -3
J.J. Henry 70-72—142 -2
Mark Hensby 73-69—142 -2
Stuart Appleby 72-71—143 -1
Robert Gamez 72-71—143 -1
Billy Mayfair 72-71—143 -1
Ken Tanigawa 71-72—143 -1
Woody Austin 73-71—144 E
Chris DiMarco 74-70—144 E
Mathew Goggin 71-73—144 E
Richard Green 72-72—144 E
Miguel Angel Jimenez 70-74—144 E
Robert Karlsson 69-75—144 E
Soren Kjeldsen 72-72—144 E
Jeff Maggert 71-73—144 E
Scott McCarron 71-73—144 E
Michael Muehr 71-73—144 E
Heath Slocum 70-74—144 E
Joe Durant 70-75—145 +1
Brandt Jobe 73-72—145 +1
Davis Love III 73-72—145 +1
Tag Ridings 74-71—145 +1
Thomas Bjorn 77-69—146 +2
Olin Browne 74-72—146 +2
Lee Janzen 74-72—146 +2
Billy Andrade 77-70—147 +3
David Duval 71-76—147 +3
Brendan Jones 78-69—147 +3
Brett Quigley 71-76—147 +3
Kirk Triplett 77-70—147 +3
Jason Caron 75-73—148 +4
Greg Chalmers 75-73—148 +4
Mark Calcavecchia 72-77—149 +5
Corey Pavin 75-74—149 +5
Timothy O’Neal 76-74—150 +6
Mario Tiziani 79-71—150 +6
Ken Duke 78-73—151 +7
Tom Lehman 76-75—151 +7
John Huston 73-79—152 +8
Steve Pate 79-74—153 +9
Randy Leen 80-75—155 +11
Fred Funk 75-82—157 +13
Jesper Parnevik 89-77—166 +22
John Rollins 78-WD

