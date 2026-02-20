Canada 3, Finland 2
1st period_1. Finland, Mikko Rantanen (Sebastian Aho), 16:55. Penalties_Canada (too many players served by Sam Bennett), 9:51. Sam Bennett, Canada (interference on a goalkeeper), 16:52.
2nd period_2. Finland, Erik Haula (Joel Armia), 23:26. 3. Canada, Sam Reinhart (Cale Makar and Connor McDavid), 34:20. Penalties_Sebastian Aho, Finland (interference), 23:03. Anton Lundell, Finland (high sticking), 33:35.
3rd period_4. Canada, Shea Theodore (Travis Sanheim and Tom Wilson), 50:34. 5. Canada, Nathan MacKinnon (Connor McDavid and Macklin Celebrini), 59:24. Penalties_Niko Mikkola, Finland (high sticking), 57:25. Finland (delaying the game served by Kaapo Kakko), 59:30.
Shots on Goal_Canada 8-14-17_39. Finland 8-3-6_17.
Goalies_Canada, Jordan Binnington, Logan Thompson. Finland, Juuse Saros, Joonas Korpisalo.
Referees_Eric Furlatt, Canada. Dan O’Rourke, Canada. Albert Ankerstjerne, Denmark. Ryan Daisy, United States.
