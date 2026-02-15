Canada 10, France 2
First Period_1. Canada, Tom Wilson (Drew Doughty and Connor McDavid), 8:41. 2. France, Floran Douay (Justin Addamo), 8:54. 3. Canada, Devon Toews (Sidney Crosby and Mitch Marner), 9:33. 4. Canada, Mark Stone, 19:56. Penalties— Pierre Crinon, France, holding, 6:12; Travis Sanheim, Canada, holding, 18:49.
Second Period_5. Canada, Cale Makar (Connor McDavid and Sidney Crosby), 32:10. 6. Canada, Macklin Celebrini, 37:16. 7. Canada, Sidney Crosby (Mark Stone), 37:35. Penalties— Kevin Bozon, France, hooking, 25:37; Yohann Auvitu, France, interference, 31:54; Florian Chakiachvili, France, hooking (penalty shot), 37:16.
Third Period_8. Canada, Connor McDavid (Macklin Celebrini and Tom Wilson), 40:20. 9. France, Sacha Treille (Justin Addamo and Pierre Crinon), 41:28. 10. Canada, Bo Horvat (Sam Reinhart and Sam Bennett), 45:14. 11. Canada, Brandon Hagel (Nathan MacKinnon and Shea Theodore), 50:46. 12. Canada, Macklin Celebrini (Mark Stone and Mitch Marner), 51:47. Penalties— Pierre Crinon, France, interference, 51:22; Tom Wilson, Canada, roughing, 53:01; Pierre Crinon, France, roughing, 53:01; Tom Wilson, Canada, fighting, 53:01; Pierre Crinon, France, fighting, 53:01; Tom Wilson, Canada, game misconduct penalty, 53:01; Pierre Crinon, France, game misconduct penalty, 53:01; Nathan MacKinnon, Canada, roughing, 55:02; Cale Makar, Canada, slashing, 57:33.
Shots on Goal_Canada 17-16-14_36. France 6-1-7_14
Goalies_Canada, Logan Thompson, Jordan Binnington. France, Antoine Keller, Julian Junca.
Referees— Christoffer Holm, Sweden. Kyle Rehman, United States. Ryan Daisy, United States. Daniel Hynek, Czech Republic.
_____
