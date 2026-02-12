Live Radio
AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

The Associated Press

February 12, 2026, 7:13 PM

Thursday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,989 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,071 yards; Par 72

Purse: $20 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Ryo Hisatsune 30a-32a—62
Keegan Bradley 31b-32b—63
Sam Burns 34a-29a—63
Tony Finau 31b-33b—64
Chris Gotterup 31a-33a—64
Patrick Rodgers 33b-31b—64
Akshay Bhatia 31a-34a—65
Tom Hoge 33a-32a—65
Andrew Novak 31a-34a—65
Nick Taylor 34b-31b—65
Patrick Cantlay 33a-33a—66
Matt Fitzpatrick 33b-33b—66
Rickie Fowler 33a-33a—66
Russell Henley 33a-33a—66
Mackenzie Hughes 34b-32b—66
Jake Knapp 32b-34b—66
Jordan Spieth 35b-31b—66
Sepp Straka 34a-32a—66
Jacob Bridgeman 33a-34a—67
Tommy Fleetwood 35b-32b—67
Si Woo Kim 31a-36a—67
Min Woo Lee 34b-33b—67
Shane Lowry 34a-33a—67
Hideki Matsuyama 32a-35a—67
Maverick McNealy 32a-35a—67
J.T. Poston 35a-32a—67
Sami Valimaki 33b-34b—67
Bud Cauley 32a-36a—68
Max Greyserman 34a-34a—68
Harry Hall 34b-34b—68
Brian Harman 36a-32a—68
Michael Kim 34a-34a—68
Denny McCarthy 32a-36a—68
Rory McIlroy 37b-31b—68
Alex Noren 31b-37b—68
Alex Smalley 35a-33a—68
Michael Thorbjornsen 35b-33b—68
Cameron Young 33b-35b—68
Wyndham Clark 33a-36a—69
Pierceson Coody 38a-31a—69
Nicolas Echavarria 35b-34b—69
Emiliano Grillo 35a-34a—69
Billy Horschel 33a-36a—69
Stephan Jaeger 34a-35a—69
Chris Kirk 35b-34b—69
Max McGreevy 35a-34a—69
Collin Morikawa 34b-35b—69
Justin Rose 33b-36b—69
Xander Schauffele 35b-34b—69
Sam Stevens 35b-34b—69
Corey Conners 35a-35a—70
Jason Day 36b-34b—70
Steven Fisk 35b-35b—70
Ben Griffin 32a-38a—70
Viktor Hovland 38a-32a—70
J.J. Spaun 37a-33a—70
Garrick Higgo 36b-35b—71
Robert MacIntyre 33b-38b—71
Taylor Pendrith 36b-35b—71
Sahith Theegala 37a-34a—71
Kevin Yu 35a-36a—71
Ryan Fox 35b-37b—72
Ryan Gerard 36b-36b—72
Kurt Kitayama 35a-37a—72
Scottie Scheffler 35a-37a—72
Adam Schenk 33a-39a—72
Matti Schmid 37a-35a—72
Jhonattan Vegas 38b-34b—72
Daniel Berger 36b-37b—73
Harris English 38b-35b—73
Lucas Glover 34b-39b—73
Marco Penge 39b-34b—73
Joe Highsmith 38a-36a—74
Rico Hoey 38b-36b—74
Keith Mitchell 35b-39b—74
Aldrich Potgieter 37a-37a—74
Ludvig Aberg 37b-38b—75
Matthew McCarty 37b-38b—75
Aaron Rai 41b-36b—77
Brian Campbell 42b-36b—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

