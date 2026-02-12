AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

Thursday
Pebble Beach, Calif.
a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)
6,989 yards; Par 72
b-Spyglass Hill Golf Course
7,071 yards; Par 72
Purse: $20 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Ryo Hisatsune
|30a-32a—62
|Keegan Bradley
|31b-32b—63
|Sam Burns
|34a-29a—63
|Tony Finau
|31b-33b—64
|Chris Gotterup
|31a-33a—64
|Patrick Rodgers
|33b-31b—64
|Akshay Bhatia
|31a-34a—65
|Tom Hoge
|33a-32a—65
|Andrew Novak
|31a-34a—65
|Nick Taylor
|34b-31b—65
|Patrick Cantlay
|33a-33a—66
|Matt Fitzpatrick
|33b-33b—66
|Rickie Fowler
|33a-33a—66
|Russell Henley
|33a-33a—66
|Mackenzie Hughes
|34b-32b—66
|Jake Knapp
|32b-34b—66
|Jordan Spieth
|35b-31b—66
|Sepp Straka
|34a-32a—66
|Jacob Bridgeman
|33a-34a—67
|Tommy Fleetwood
|35b-32b—67
|Si Woo Kim
|31a-36a—67
|Min Woo Lee
|34b-33b—67
|Shane Lowry
|34a-33a—67
|Hideki Matsuyama
|32a-35a—67
|Maverick McNealy
|32a-35a—67
|J.T. Poston
|35a-32a—67
|Sami Valimaki
|33b-34b—67
|Bud Cauley
|32a-36a—68
|Max Greyserman
|34a-34a—68
|Harry Hall
|34b-34b—68
|Brian Harman
|36a-32a—68
|Michael Kim
|34a-34a—68
|Denny McCarthy
|32a-36a—68
|Rory McIlroy
|37b-31b—68
|Alex Noren
|31b-37b—68
|Alex Smalley
|35a-33a—68
|Michael Thorbjornsen
|35b-33b—68
|Cameron Young
|33b-35b—68
|Wyndham Clark
|33a-36a—69
|Pierceson Coody
|38a-31a—69
|Nicolas Echavarria
|35b-34b—69
|Emiliano Grillo
|35a-34a—69
|Billy Horschel
|33a-36a—69
|Stephan Jaeger
|34a-35a—69
|Chris Kirk
|35b-34b—69
|Max McGreevy
|35a-34a—69
|Collin Morikawa
|34b-35b—69
|Justin Rose
|33b-36b—69
|Xander Schauffele
|35b-34b—69
|Sam Stevens
|35b-34b—69
|Corey Conners
|35a-35a—70
|Jason Day
|36b-34b—70
|Steven Fisk
|35b-35b—70
|Ben Griffin
|32a-38a—70
|Viktor Hovland
|38a-32a—70
|J.J. Spaun
|37a-33a—70
|Garrick Higgo
|36b-35b—71
|Robert MacIntyre
|33b-38b—71
|Taylor Pendrith
|36b-35b—71
|Sahith Theegala
|37a-34a—71
|Kevin Yu
|35a-36a—71
|Ryan Fox
|35b-37b—72
|Ryan Gerard
|36b-36b—72
|Kurt Kitayama
|35a-37a—72
|Scottie Scheffler
|35a-37a—72
|Adam Schenk
|33a-39a—72
|Matti Schmid
|37a-35a—72
|Jhonattan Vegas
|38b-34b—72
|Daniel Berger
|36b-37b—73
|Harris English
|38b-35b—73
|Lucas Glover
|34b-39b—73
|Marco Penge
|39b-34b—73
|Joe Highsmith
|38a-36a—74
|Rico Hoey
|38b-36b—74
|Keith Mitchell
|35b-39b—74
|Aldrich Potgieter
|37a-37a—74
|Ludvig Aberg
|37b-38b—75
|Matthew McCarty
|37b-38b—75
|Aaron Rai
|41b-36b—77
|Brian Campbell
|42b-36b—78
