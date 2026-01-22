Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

January 22, 2026, 11:30 PM

Thursday, Jan. 22

EAST

Binghamton 50, New Hampshire 42

Fairfield 81, Niagara 51

Fairleigh Dickinson 76, Central Connecticut 45

Iona 48, Rider 40

Iowa 85, Maryland 78, OT

LIU 72, Stonehill 59

Maine 65, Albany 60

Marist 75, Siena 72

Mercyhurst 66, New Haven 63

Merrimack 66, Saint Peter’s 59

Michigan 94, Rutgers 60

Quinnipiac 56, Mount St Marys 43

Sacred Heart 76, Canisius 55

UConn 83, Georgetown 42

UMBC 52, NJIT 51

Vermont 82, UMass Lowell 46

Wagner 59, Le Moyne 45

SOUTH

Alcorn State 56, Bethune-Cookman 51

Austin Peay 74, Florida Gulf Coast 66

Chattanooga 52, UNC Greensboro 40

Delaware 61, Middle Tennessee 48

Delaware State 67, South Carolina State 47

East Tennessee State 62, Western Carolina 50

Eastern Kentucky 82, Jacksonville 63

Florida A&M 68, Jackson State 63

Florida International 66, Sam Houston 60

Furman 60, Mercer 49

Georgia Southern 80, Troy 69

Georgia State 78, South Alabama 75, OT

Grambling State 65, Arkansas-Pine Bluff 54

Howard 64, Coppin State 51

Jacksonville State 57, New Mexico State 46

James Madison 72, Louisiana-Monroe 68

Kennesaw State 83, UTEP 52

Liberty 55, Western Kentucky 53

Marshall 61, Southern Miss 52

McNeese 72, Southeastern Louisiana 30

Morehead State 63, Western Illinois 53

Nicholls State 67, New Orleans 49

Norfolk State 78, Morgan State 52

North Alabama 63, Queens 60

North Carolina 54, Georgia Tech 46

North Florida 81, Bellarmine 58

Southern University 69, Mississippi Valley State 46

Stetson 66, Lipscomb 60

Tennessee 60, Kentucky 58

Vanderbilt 81, Auburn 53

Virginia 84, Pittsburgh 46

Virginia Tech 71, Clemson 68

Wofford 80, Samford 56

MIDWEST

Chicago State 73, St. Francis (PA) 64

Green Bay 73, Oakland 59

Lindenwood 66, Tennessee Tech 55

Louisiana Tech 60, Missouri State 51

Michigan State 74, USC 68

Milwaukee 76, Detroit Mercy 68

Notre Dame 74, Miami (FL) 66

Ohio State 81, Indiana 67

Ole Miss 82, Missouri 61

SIU Edwardsville 63, Tennessee State 41

South Dakota 67, Omaha 39

Southeast Missouri State 67, Little Rock 57

Southern Illinois 86, Indiana State 74

Southern Indiana 73, Eastern Illinois 57

UIC 76, Illinois State 64

SOUTHWEST

Alabama A&M 68, Prairie View A&M 41

Alabama State 82, Texas Southern 74

Florida State 73, SMU 51

Georgia 76, Arkansas 66

Incarnate Word 74, Houston Christian 65

LSU 98, Texas A&M 54

Lamar 66, East Texas A&M 56

Oklahoma 94, South Carolina 82, OT

Stephen F. Austin 70, Northwestern State 63

UT Rio Grande Valley 61, Texas A&M-CC 49

FAR WEST

Cal State Fullerton 84, Long Beach State 66

California Baptist 67, Utah Tech 61

Hawai’i 64, Cal State Bakersfield 52

Idaho State 79, Montana State 60

Loyola Marymount 77, Portland 68

Montana 51, Weber State 50

Pacific 65, Washington State 53

Saint Mary’s 53, Pepperdine 51

San Francisco 69, San Diego 65

Santa Clara 93, Seattle 59

Southern Utah 64, Utah Valley 60

UC Davis 66, UC San Diego 62

UC Irvine 74, UC Riverside 68

