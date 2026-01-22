Women’s College Basketball Scores

Thursday, Jan. 22
EAST
Binghamton 50, New Hampshire 42
Fairfield 81, Niagara 51
Fairleigh Dickinson 76, Central Connecticut 45
Iona 48, Rider 40
Iowa 85, Maryland 78, OT
LIU 72, Stonehill 59
Maine 65, Albany 60
Marist 75, Siena 72
Mercyhurst 66, New Haven 63
Merrimack 66, Saint Peter’s 59
Michigan 94, Rutgers 60
Quinnipiac 56, Mount St Marys 43
Sacred Heart 76, Canisius 55
UConn 83, Georgetown 42
UMBC 52, NJIT 51
Vermont 82, UMass Lowell 46
Wagner 59, Le Moyne 45
SOUTH
Alcorn State 56, Bethune-Cookman 51
Austin Peay 74, Florida Gulf Coast 66
Chattanooga 52, UNC Greensboro 40
Delaware 61, Middle Tennessee 48
Delaware State 67, South Carolina State 47
East Tennessee State 62, Western Carolina 50
Eastern Kentucky 82, Jacksonville 63
Florida A&M 68, Jackson State 63
Florida International 66, Sam Houston 60
Furman 60, Mercer 49
Georgia Southern 80, Troy 69
Georgia State 78, South Alabama 75, OT
Grambling State 65, Arkansas-Pine Bluff 54
Howard 64, Coppin State 51
Jacksonville State 57, New Mexico State 46
James Madison 72, Louisiana-Monroe 68
Kennesaw State 83, UTEP 52
Liberty 55, Western Kentucky 53
Marshall 61, Southern Miss 52
McNeese 72, Southeastern Louisiana 30
Morehead State 63, Western Illinois 53
Nicholls State 67, New Orleans 49
Norfolk State 78, Morgan State 52
North Alabama 63, Queens 60
North Carolina 54, Georgia Tech 46
North Florida 81, Bellarmine 58
Southern University 69, Mississippi Valley State 46
Stetson 66, Lipscomb 60
Tennessee 60, Kentucky 58
Vanderbilt 81, Auburn 53
Virginia 84, Pittsburgh 46
Virginia Tech 71, Clemson 68
Wofford 80, Samford 56
MIDWEST
Chicago State 73, St. Francis (PA) 64
Green Bay 73, Oakland 59
Lindenwood 66, Tennessee Tech 55
Louisiana Tech 60, Missouri State 51
Michigan State 74, USC 68
Milwaukee 76, Detroit Mercy 68
Notre Dame 74, Miami (FL) 66
Ohio State 81, Indiana 67
Ole Miss 82, Missouri 61
SIU Edwardsville 63, Tennessee State 41
South Dakota 67, Omaha 39
Southeast Missouri State 67, Little Rock 57
Southern Illinois 86, Indiana State 74
Southern Indiana 73, Eastern Illinois 57
UIC 76, Illinois State 64
SOUTHWEST
Alabama A&M 68, Prairie View A&M 41
Alabama State 82, Texas Southern 74
Florida State 73, SMU 51
Georgia 76, Arkansas 66
Incarnate Word 74, Houston Christian 65
LSU 98, Texas A&M 54
Lamar 66, East Texas A&M 56
Oklahoma 94, South Carolina 82, OT
Stephen F. Austin 70, Northwestern State 63
UT Rio Grande Valley 61, Texas A&M-CC 49
FAR WEST
Cal State Fullerton 84, Long Beach State 66
California Baptist 67, Utah Tech 61
Hawai’i 64, Cal State Bakersfield 52
Idaho State 79, Montana State 60
Loyola Marymount 77, Portland 68
Montana 51, Weber State 50
Pacific 65, Washington State 53
Saint Mary’s 53, Pepperdine 51
San Francisco 69, San Diego 65
Santa Clara 93, Seattle 59
Southern Utah 64, Utah Valley 60
UC Davis 66, UC San Diego 62
UC Irvine 74, UC Riverside 68
