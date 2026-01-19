Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 19, 2026, 7:00 PM

Monday, Jan. 19

EAST

Columbia 68, Brown 52

Fairfield 86, Siena 50

Mount St Marys 62, Niagara 49

Penn 67, Dartmouth 59

Princeton 82, Harvard 79, OT

Quinnipiac 75, Merrimack 61

Sacred Heart 56, Marist 54

Saint Peter’s 63, Iona 57

UConn 85, Notre Dame 47

Yale 58, Cornell 43

SOUTH

Alabama A&M 50, Alabama State 41

MIDWEST

Ohio State 71, TCU 69

Vanderbilt 72, Michigan 69

FAR WEST

Montana 76, Northern Arizona 72

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

