Women’s College Basketball Scores

Monday, Jan. 19
EAST
Columbia 68, Brown 52
Fairfield 86, Siena 50
Mount St Marys 62, Niagara 49
Penn 67, Dartmouth 59
Princeton 82, Harvard 79, OT
Quinnipiac 75, Merrimack 61
Sacred Heart 56, Marist 54
Saint Peter’s 63, Iona 57
UConn 85, Notre Dame 47
Yale 58, Cornell 43
SOUTH
Alabama A&M 50, Alabama State 41
MIDWEST
Ohio State 71, TCU 69
Vanderbilt 72, Michigan 69
FAR WEST
Montana 76, Northern Arizona 72
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.