Women’s College Basketball Scores

Thursday, Jan. 15
EAST
Binghamton 63, Albany 61
Fairleigh Dickinson 56, Wagner 46
Florida State 69, Pittsburgh 65
LIU 79, Le Moyne 68
Maryland-Eastern Shore 68, Coppin State 61, OT
Mercyhurst 80, Central Connecticut 63
NJIT 68, UMass Lowell 57
New Haven 63, Chicago State 56
Robert Morris 80, IUPUI 70, OT
Stanford 77, Boston College 52
Stonehill 59, St. Francis (PA) 57
Syracuse 90, California 87, 3OT
UConn 99, Villanova 50
UMBC 55, Bryant 47
Vermont 64, Maine 53
SOUTH
Alcorn State 59, Prairie View A&M 43
Auburn 58, Alabama 54
Austin Peay 67, Bellarmine 39
Duke 65, Virginia 58
Eastern Kentucky 69, Lipscomb 60
Florida A&M 88, Mississippi Valley State 74
Furman 69, UNC Greensboro 56
Jacksonville 96, Central Arkansas 86, OT
James Madison 80, Marshall 43
Kentucky 94, Florida 89
Lamar 72, New Orleans 56
Louisiana Tech 61, Middle Tennessee 48
North Alabama 56, North Florida 54
North Carolina 73, Miami (FL) 62
North Carolina State 95, Wake Forest 77
South Carolina 68, Texas 65
Southern Indiana 71, Tennessee Tech 69, OT
Stephen F. Austin 86, Nicholls State 78
Stetson 69, Queens 61
Tennessee State 70, Morehead State 62
Tennessee-Martin 64, SIU Edwardsville 55
Texas Southern 60, Jackson State 46
Vanderbilt 89, Mississippi State 84
West Georgia 63, Florida Gulf Coast 56
Wofford 71, Western Carolina 65
MIDWEST
Belmont 85, Indiana State 77
Illinois State 93, Valparaiso 74
Iowa 74, Oregon 66
Lindenwood 78, Southeast Missouri State 66
Louisville 79, Notre Dame 66
Michigan 85, Illinois 69
Michigan State 73, Nebraska 71
Missouri 94, Arkansas 69
Murray State 87, Southern Illinois 74
Northwestern 66, Wisconsin 61
South Dakota State 90, Denver 44
St. Thomas 81, Omaha 68
SOUTHWEST
Arkansas State 75, Louisiana 34
Arkansas-Pine Bluff 77, Bethune-Cookman 54
Incarnate Word 70, East Texas A&M 63
Little Rock 55, Eastern Illinois 47
McNeese 59, Texas A&M-CC 42
Missouri State 71, UTEP 64
Northwestern State 67, Houston Christian 57
Oral Roberts 81, Kansas City 65
Sam Houston 50, Western Kentucky 38
Tarleton State 81, Southern Utah 55
UT Arlington 64, Utah Tech 56
UT Rio Grande Valley 78, Southeastern Louisiana 65
Virginia Tech 79, SMU 42
FAR WEST
Abilene Christian 70, California Baptist 58
Eastern Washington 73, Weber State 58
Florida International 83, New Mexico State 74
Gonzaga 82, San Francisco 69
Idaho 81, Idaho State 68
Loyola Marymount 55, Oregon State 51
Maryland 62, USC 55
Northern Colorado 80, Portland State 60
Pepperdine 71, Pacific 53
Portland 73, Santa Clara 66
Sacramento State 78, Northern Arizona 59
UC Davis 73, Cal State Fullerton 67
UC Riverside 77, Long Beach State 59
UC San Diego 60, Cal State Northridge 48
UC Santa Barbara 82, Cal State Bakersfield 67
Washington State 68, Saint Mary’s 64, OT
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.