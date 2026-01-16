Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

Thursday, Jan. 15

EAST

Binghamton 63, Albany 61

Fairleigh Dickinson 56, Wagner 46

Florida State 69, Pittsburgh 65

LIU 79, Le Moyne 68

Maryland-Eastern Shore 68, Coppin State 61, OT

Mercyhurst 80, Central Connecticut 63

NJIT 68, UMass Lowell 57

New Haven 63, Chicago State 56

Robert Morris 80, IUPUI 70, OT

Stanford 77, Boston College 52

Stonehill 59, St. Francis (PA) 57

Syracuse 90, California 87, 3OT

UConn 99, Villanova 50

UMBC 55, Bryant 47

Vermont 64, Maine 53

SOUTH

Alcorn State 59, Prairie View A&M 43

Auburn 58, Alabama 54

Austin Peay 67, Bellarmine 39

Duke 65, Virginia 58

Eastern Kentucky 69, Lipscomb 60

Florida A&M 88, Mississippi Valley State 74

Furman 69, UNC Greensboro 56

Jacksonville 96, Central Arkansas 86, OT

James Madison 80, Marshall 43

Kentucky 94, Florida 89

Lamar 72, New Orleans 56

Louisiana Tech 61, Middle Tennessee 48

North Alabama 56, North Florida 54

North Carolina 73, Miami (FL) 62

North Carolina State 95, Wake Forest 77

South Carolina 68, Texas 65

Southern Indiana 71, Tennessee Tech 69, OT

Stephen F. Austin 86, Nicholls State 78

Stetson 69, Queens 61

Tennessee State 70, Morehead State 62

Tennessee-Martin 64, SIU Edwardsville 55

Texas Southern 60, Jackson State 46

Vanderbilt 89, Mississippi State 84

West Georgia 63, Florida Gulf Coast 56

Wofford 71, Western Carolina 65

MIDWEST

Belmont 85, Indiana State 77

Illinois State 93, Valparaiso 74

Iowa 74, Oregon 66

Lindenwood 78, Southeast Missouri State 66

Louisville 79, Notre Dame 66

Michigan 85, Illinois 69

Michigan State 73, Nebraska 71

Missouri 94, Arkansas 69

Murray State 87, Southern Illinois 74

Northwestern 66, Wisconsin 61

South Dakota State 90, Denver 44

St. Thomas 81, Omaha 68

SOUTHWEST

Arkansas State 75, Louisiana 34

Arkansas-Pine Bluff 77, Bethune-Cookman 54

Incarnate Word 70, East Texas A&M 63

Little Rock 55, Eastern Illinois 47

McNeese 59, Texas A&M-CC 42

Missouri State 71, UTEP 64

Northwestern State 67, Houston Christian 57

Oral Roberts 81, Kansas City 65

Sam Houston 50, Western Kentucky 38

Tarleton State 81, Southern Utah 55

UT Arlington 64, Utah Tech 56

UT Rio Grande Valley 78, Southeastern Louisiana 65

Virginia Tech 79, SMU 42

FAR WEST

Abilene Christian 70, California Baptist 58

Eastern Washington 73, Weber State 58

Florida International 83, New Mexico State 74

Gonzaga 82, San Francisco 69

Idaho 81, Idaho State 68

Loyola Marymount 55, Oregon State 51

Maryland 62, USC 55

Northern Colorado 80, Portland State 60

Pepperdine 71, Pacific 53

Portland 73, Santa Clara 66

Sacramento State 78, Northern Arizona 59

UC Davis 73, Cal State Fullerton 67

UC Riverside 77, Long Beach State 59

UC San Diego 60, Cal State Northridge 48

UC Santa Barbara 82, Cal State Bakersfield 67

Washington State 68, Saint Mary’s 64, OT

