Sports on TV for Monday, Jan. 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Jan. 26
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Louisville at Duke
FS1 — Penn St. at Ohio St.
9 p.m.
ESPN — Arizona at BYU
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Florida at LSU
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Orlando at Cleveland
8 p.m.
PEACOCK — Portland at Boston
9:30 p.m.
PEACOCK — Golden State at Minnesota
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Boston at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Taawoun at Al Nassr
3 p.m.
USA — English Premier League: Leeds United at Everton FC
SOCCER (WOMEN’S)
4:50 p.m.
FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: U.S. Virgin Islands vs. Dominican Republic, Round One, Managua, Nicaragua
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
7 a.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)
Noon
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)
3 p.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
3 a.m. (Tuesday)
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Lunar Owls vs. Hive, Miami
TRUTV — Lunar Owls vs. Hive, Miami
8:45 p.m.
TNT — Laces vs. Breeze, Miami
TRUTV — Laces vs. Breeze, Miami
