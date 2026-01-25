Live Radio
Sports on TV for Monday, Jan. 26

The Associated Press

January 25, 2026, 5:06 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Louisville at Duke

FS1 — Penn St. at Ohio St.

9 p.m.

ESPN — Arizona at BYU

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Florida at LSU

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Orlando at Cleveland

8 p.m.

PEACOCK — Portland at Boston

9:30 p.m.

PEACOCK — Golden State at Minnesota

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Boston at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Taawoun at Al Nassr

3 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Everton FC

SOCCER (WOMEN’S)

4:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: U.S. Virgin Islands vs. Dominican Republic, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

7 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

Noon

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

3 p.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Lunar Owls vs. Hive, Miami

TRUTV — Lunar Owls vs. Hive, Miami

8:45 p.m.

TNT — Laces vs. Breeze, Miami

TRUTV — Laces vs. Breeze, Miami

_____

