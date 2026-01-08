Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, Jan. 9

The Associated Press

January 8, 2026, 3:55 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Miami (Ohio) at Toledo

8 p.m.

CBSSN — Akron at Bowling Green

8:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Minnesota

10 p.m.

CBSSN — UNLV at Colorado St.

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Chick-fil-A Peach Bowl: Oregon vs. Indiana, CFP Semifinal, Atlanta

ESPN2 — Chick-fil-A Peach Bowl: Oregon vs. Indiana, CFP Semifinal, Atlanta (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — Chick-fil-A Peach Bowl: Oregon vs. Indiana, CFP Semifinal, Atlanta (Command Center)

ESPNU — Chick-fil-A Peach Bowl: Oregon vs. Indiana, CFP Semifinal, Atlanta (SkyCast)

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Minnesota at Penn St.

FIGURE SKATING

8 p.m.

NBC — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

GOLF

10 a.m.

FS2 — LIV GOLF Promotions 2026: Second Round, Black Diamond Ranch, Lecanto, Fla.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

8:30 p.m.

FS1 — Long Island Lutheran (N.Y.) at La Lumiere School (Ind.)

11:30 p.m.

ESPN2 — Notre Dame (Calif.) vs. Sierra Canyon (Calif.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Oklahoma City at Memphis

10:30 p.m.

NBATV — Milwaukee at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — Washington at Chicago

SOCCER (MEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — Bundesliga: Borussia Dortmund at Eintracht Frankfurt

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals

6:30 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 9 Semifinals; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Semifinals

6 a.m. (Saturday)

TENNIS — United Cup – Day 9 Semifinals; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Semifinals

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Vinyl vs. Rose, Miami

TRUTV — Vinyl vs. Rose, Miami

8:45 p.m.

TNT — Breeze vs. Hive, Miami

TRUTV — Breeze vs. Hive, Miami

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up