Sports on TV for Friday, Jan. 23

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Jan. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5:30 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure
6 p.m.
FS1 — Indiana at Rutgers
7 p.m.
CBSSN — UMass at Buffalo
8 p.m.
ESPNU — Akron at Ohio
FOX — Ohio St. at Michigan
FS1 — Marquette at Butler
10 p.m.
FS1 — Utah St. at Colorado St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Georgia at Oklahoma
7:30 p.m.
ESPN2 — Kentucky at LSU
8:45 p.m.
SECN — Florida at Auburn
COLLEGE WRESTLING
5 p.m.
BTN — Michigan St. at Purdue
7 p.m.
BTN — Ohio St. at Minnesota
9 p.m.
BTN — Iowa at Nebraska
FIGURE SKATING
7 a.m.
E! — ISU: The 2026 Four Continents Figure Skating Championships, Beijing
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee
NBL BASKETBALL
4 a.m. (Saturday)
NBATV — Illawarra at Tasmania
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Tampa Bay at Chicago
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
7 a.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)
2 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Saturday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Mist vs. Rose, Miami
TRUTV — Mist vs. Rose, Miami
8:45 p.m.
TNT — Phantom vs. Vinyl, Miami
TRUTV — Phantom vs. Vinyl, Miami
X GAMES
9:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: Day 1, Aspen, Colo.
_____
