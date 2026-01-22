Live Radio
Sports on TV for Friday, Jan. 23

The Associated Press

January 22, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5:30 p.m.

ESPN2 — Saint Louis at St. Bonaventure

6 p.m.

FS1 — Indiana at Rutgers

7 p.m.

CBSSN — UMass at Buffalo

8 p.m.

ESPNU — Akron at Ohio

FOX — Ohio St. at Michigan

FS1 — Marquette at Butler

10 p.m.

FS1 — Utah St. at Colorado St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

7:30 p.m.

ESPN2 — Kentucky at LSU

8:45 p.m.

SECN — Florida at Auburn

COLLEGE WRESTLING

5 p.m.

BTN — Michigan St. at Purdue

7 p.m.

BTN — Ohio St. at Minnesota

9 p.m.

BTN — Iowa at Nebraska

FIGURE SKATING

7 a.m.

E! — ISU: The 2026 Four Continents Figure Skating Championships, Beijing

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Second Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Second Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Third Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Milwaukee

NBL BASKETBALL

4 a.m. (Saturday)

NBATV — Illawarra at Tasmania

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Tampa Bay at Chicago

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

7 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)

2 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Saturday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Mist vs. Rose, Miami

TRUTV — Mist vs. Rose, Miami

8:45 p.m.

TNT — Phantom vs. Vinyl, Miami

TRUTV — Phantom vs. Vinyl, Miami

X GAMES

9:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: Day 1, Aspen, Colo.

_____

