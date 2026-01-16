Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 16, 2026, 6:11 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (46) Buffalo
at SEATTLE 7 (45) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 3 (40½) Houston
LA Rams 4 (48½) at CHICAGO

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DALLAS OFF (OFF) Utah
at NEW YORK OFF (OFF) Phoenix
at DETROIT OFF (OFF) Indiana
at ATLANTA OFF (OFF) Boston
at MIAMI OFF (OFF) Oklahoma City
at SAN ANTONIO OFF (OFF) Minnesota
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Charlotte
at DENVER OFF (OFF) Washington
at PORTLAND OFF (OFF) LA Lakers

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Mount St. Mary’s 3 at CANISIUS
at NC STATE 15½ Georgia Tech
at VIRGINIA TECH Notre Dame
at HOFSTRA 8 Elon
UConn 12½ at GEORGETOWN
at TENNESSEE Kentucky
at SETON HALL Butler
at ILLINOIS 15½ Minnesota
Virginia at SMU
Duquesne at FORDHAM
Alabama at OKLAHOMA
at OHIO STATE UCLA
Syracuse at BOSTON COLLEGE
Iowa State at CINCINNATI
at WISCONSIN 14½ Rutgers
at INDIANA Iowa
at VANDERBILT Florida
TCU at UTAH
at CLEMSON Miami (FL)
Utah State at GRAND CANYON
at LSU Missouri
at GEORGIA Arkansas
Nebraska at NORTHWESTERN
Arizona at UCF
Michigan 17½ at OREGON
North Carolina at CAL
Duke at STANFORD
Wake Forest at FLORIDA STATE
at TEXAS Texas A&M
at WEST VIRGINIA Colorado
Purdue at USC
at AUBURN 10½ South Carolina
Michigan State at WASHINGTON
Louisville at PITTSBURGH
at VILLANOVA St. John’s
at TEXAS TECH BYU
at MISSISSIPPI STATE Ole Miss
at OKLAHOMA STATE Kansas State

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -131 Minnesota +109
at PHILADELPHIA -139 N.Y Rangers +117
New York OFF at CALGARY OFF
at UTAH -178 Seattle +149
Carolina -114 at NEW JERSEY -105
at PITTSBURGH -135 Columbus +114
at WASHINGTON -136 Florida +115
at OTTAWA -126 Montreal +105
at WINNIPEG -125 Toronto +105
Boston -119 at CHICAGO -101
at VEGAS -245 Nashville +199
Edmonton -176 at VANCOUVER +148
Los Angeles OFF at ANAHEIM OFF

