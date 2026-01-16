NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DENVER 1½ 1½ (46) Buffalo at SEATTLE 6½ 7 (45) San Francisco…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|1½
|1½
|(46)
|Buffalo
|at SEATTLE
|6½
|7
|(45)
|San Francisco
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|3
|(40½)
|Houston
|LA Rams
|4½
|4
|(48½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(47½)
|Miami (FL)
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|Utah
|at NEW YORK
|OFF
|(OFF)
|Phoenix
|at DETROIT
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at ATLANTA
|OFF
|(OFF)
|Boston
|at MIAMI
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
|at SAN ANTONIO
|OFF
|(OFF)
|Minnesota
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at DENVER
|OFF
|(OFF)
|Washington
|at PORTLAND
|OFF
|(OFF)
|LA Lakers
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Mount St. Mary’s
|3
|at CANISIUS
|at NC STATE
|15½
|Georgia Tech
|at VIRGINIA TECH
|4½
|Notre Dame
|at HOFSTRA
|8
|Elon
|UConn
|12½
|at GEORGETOWN
|at TENNESSEE
|6½
|Kentucky
|at SETON HALL
|6½
|Butler
|at ILLINOIS
|15½
|Minnesota
|Virginia
|1½
|at SMU
|Duquesne
|1½
|at FORDHAM
|Alabama
|5½
|at OKLAHOMA
|at OHIO STATE
|3½
|UCLA
|Syracuse
|6½
|at BOSTON COLLEGE
|Iowa State
|6½
|at CINCINNATI
|at WISCONSIN
|14½
|Rutgers
|at INDIANA
|1½
|Iowa
|at VANDERBILT
|3½
|Florida
|TCU
|4½
|at UTAH
|at CLEMSON
|4½
|Miami (FL)
|Utah State
|5½
|at GRAND CANYON
|at LSU
|4½
|Missouri
|at GEORGIA
|1½
|Arkansas
|Nebraska
|5½
|at NORTHWESTERN
|Arizona
|9½
|at UCF
|Michigan
|17½
|at OREGON
|North Carolina
|3½
|at CAL
|Duke
|8½
|at STANFORD
|Wake Forest
|2½
|at FLORIDA STATE
|at TEXAS
|4½
|Texas A&M
|at WEST VIRGINIA
|5½
|Colorado
|Purdue
|7½
|at USC
|at AUBURN
|10½
|South Carolina
|Michigan State
|3½
|at WASHINGTON
|Louisville
|6½
|at PITTSBURGH
|at VILLANOVA
|1½
|St. John’s
|at TEXAS TECH
|2½
|BYU
|at MISSISSIPPI STATE
|3½
|Ole Miss
|at OKLAHOMA STATE
|4½
|Kansas State
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BUFFALO
|-131
|Minnesota
|+109
|at PHILADELPHIA
|-139
|N.Y Rangers
|+117
|New York
|OFF
|at CALGARY
|OFF
|at UTAH
|-178
|Seattle
|+149
|Carolina
|-114
|at NEW JERSEY
|-105
|at PITTSBURGH
|-135
|Columbus
|+114
|at WASHINGTON
|-136
|Florida
|+115
|at OTTAWA
|-126
|Montreal
|+105
|at WINNIPEG
|-125
|Toronto
|+105
|Boston
|-119
|at CHICAGO
|-101
|at VEGAS
|-245
|Nashville
|+199
|Edmonton
|-176
|at VANCOUVER
|+148
|Los Angeles
|OFF
|at ANAHEIM
|OFF
