Sports Betting Line

The Associated Press

January 5, 2026, 12:56 AM

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 (52) Ole Miss

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (46½) Oregon

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
New York (234½) at DETROIT
at TORONTO (235½) Atlanta
at BOSTON 10½ (235½) Chicago
at HOUSTON (224½) Phoenix
at OKLAHOMA CITY 15½ (232½) Charlotte
at PHILADELPHIA 11½ (229) Denver
at PORTLAND (245½) Utah
at LA CLIPPERS 1 (224) Golden State

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CORNELL Columbia
at OHIO STATE Nebraska
Alabama State at UAPB
at CHARLESTON (SC) William & Mary
Yale at BROWN
Milwaukee at GREEN BAY
Lamar at SE LOUISIANA
Oregon at RUTGERS
at PRINCETON Pennsylvania
at SOUTHERN Prairie View A&M
at HARVARD Dartmouth
at GRAMBLING Texas Southern
at UT RIO GRANDE VALLEY Incarnate Word
at MCNEESE 10½ SFA
at NICHOLLS STATE Northwestern State
Texas A&M-CC at HOUSTON CHRISTIAN
at NEW ORLEANS East Texas A&M
Alabama A&M at MISSISSIPPI VALLEY STATE
at MICHIGAN STATE 11½ USC

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -149 Anaheim +124
at N.Y RANGERS -125 Utah +105
at OTTAWA -154 Detroit +128
at CALGARY -159 Seattle +134
at LOS ANGELES -114 Minnesota -106

