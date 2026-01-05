College Football Thursday Fiesta Bowl Glendale, Ariz. FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Miami (FL) 3 3½ (52) Ole Miss Friday…
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3½
|(52)
|Ole Miss
Friday
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|4½
|(46½)
|Oregon
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|New York
|2½
|(234½)
|at DETROIT
|at TORONTO
|3½
|(235½)
|Atlanta
|at BOSTON
|10½
|(235½)
|Chicago
|at HOUSTON
|8½
|(224½)
|Phoenix
|at OKLAHOMA CITY
|15½
|(232½)
|Charlotte
|at PHILADELPHIA
|11½
|(229)
|Denver
|at PORTLAND
|6½
|(245½)
|Utah
|at LA CLIPPERS
|1
|(224)
|Golden State
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CORNELL
|2½
|Columbia
|at OHIO STATE
|2½
|Nebraska
|Alabama State
|1½
|at UAPB
|at CHARLESTON (SC)
|2½
|William & Mary
|Yale
|8½
|at BROWN
|Milwaukee
|2½
|at GREEN BAY
|Lamar
|1½
|at SE LOUISIANA
|Oregon
|6½
|at RUTGERS
|at PRINCETON
|2½
|Pennsylvania
|at SOUTHERN
|7½
|Prairie View A&M
|at HARVARD
|6½
|Dartmouth
|at GRAMBLING
|6½
|Texas Southern
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|1½
|Incarnate Word
|at MCNEESE
|10½
|SFA
|at NICHOLLS STATE
|8½
|Northwestern State
|Texas A&M-CC
|2½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|at NEW ORLEANS
|7½
|East Texas A&M
|Alabama A&M
|9½
|at MISSISSIPPI VALLEY STATE
|at MICHIGAN STATE
|11½
|USC
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-149
|Anaheim
|+124
|at N.Y RANGERS
|-125
|Utah
|+105
|at OTTAWA
|-154
|Detroit
|+128
|at CALGARY
|-159
|Seattle
|+134
|at LOS ANGELES
|-114
|Minnesota
|-106
