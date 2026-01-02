NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 3 3 (43½) Carolina Seattle 4½ 1½ (47½) at SAN…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|3
|3
|(43½)
|Carolina
|Seattle
|4½
|1½
|(47½)
|at SAN FRANCISCO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|1½
|7½
|(35½)
|Green Bay
|at CINCINNATI
|8½
|7½
|(44½)
|Cleveland
|at HOUSTON
|4½
|10½
|(39)
|Indianapolis
|at JACKSONVILLE
|4½
|13½
|(47½)
|Tennessee
|at ATLANTA
|5½
|3½
|(44)
|New Orleans
|Dallas
|1½
|3½
|(50)
|at NY GIANTS
|at LA RAMS
|4½
|7½
|(46½)
|Arizona
|at NEW ENGLAND
|2½
|10½
|(45½)
|Miami
|at BUFFALO
|9½
|6½
|(38½)
|NY Jets
|Kansas City
|6
|5½
|(36½)
|at LAS VEGAS
|at DENVER
|2½
|12½
|(37½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|4½
|4
|(39)
|Washington
|at CHICAGO
|1½
|3
|(50½)
|Detroit
|Baltimore
|3
|3½
|(40½)
|at PITTSBURGH
College Football
Friday
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|16½
|(55½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|1½
|(52½)
|SMU
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Brooklyn
|1½
|(225½)
|at WASHINGTON
|San Antonio
|5½
|(236½)
|at INDIANA
|at CLEVELAND
|13½
|(236½)
|Denver
|at NEW YORK
|7½
|(245½)
|Atlanta
|at MILWAUKEE
|6
|(233½)
|Charlotte
|Orlando
|4½
|(235½)
|at CHICAGO
|Portland
|1½
|(243½)
|at NEW ORLEANS
|at PHOENIX
|11½
|(228½)
|Sacramento
|Oklahoma City
|8½
|(228½)
|at GOLDEN STATE
|at LA LAKERS
|4½
|(238½)
|Memphis
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|1½
|New Mexico State
|at MERRIMACK
|4
|Mount St. Mary’s
|Fairfield
|5½
|at CANISIUS
|Sacred Heart
|3½
|at NIAGARA
|at WESTERN KENTUCKY
|4½
|Sam Houston
|Quinnipiac
|6½
|at MANHATTAN
|at LIBERTY
|8½
|Kennesaw State
|at MICHIGAN
|22½
|USC
|at IONA
|1½
|Siena
|Robert Morris
|2½
|at DETROIT MERCY
|at STONEHILL
|3½
|New Haven
|Le Moyne
|6½
|at SAINT FRANCIS (PA)
|at MCNEESE
|14½
|Lamar
|at LIU
|4½
|Cent. Conn. St.
|at CHICAGO STATE
|1½
|Wagner
|Jacksonville State
|2½
|at DELAWARE
|Marist
|3½
|at SAINT PETER’S
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|Louisiana Tech
|at MERCYHURST
|6½
|Fairleigh Dickinson
|Oregon
|1½
|at MARYLAND
|Louisville
|8½
|at STANFORD
|Ohio State
|9½
|at RUTGERS
|at MISSOURI STATE
|3½
|UTEP
|at IOWA STATE
|16½
|West Virginia
|at NEBRASKA
|1½
|Michigan State
|at GONZAGA
|24½
|Seattle U
|at WASHINGTON STATE
|1½
|Loyola Marymount
|at SANTA CLARA
|19½
|Pepperdine
|at SAN FRANCISCO
|10½
|San Diego
|at SAINT MARY’S (CA)
|22½
|Portland
|at PACIFIC
|4½
|Oregon State
|at CAL
|4½
|Notre Dame
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Vegas
|-154
|at ST. LOUIS
|+129
|at FLORIDA
|-143
|N.Y Rangers
|+120
|at VANCOUVER
|-180
|Seattle
|+149
|Minnesota
|-131
|at ANAHEIM
|+110
