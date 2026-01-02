Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 2, 2026, 12:57 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY 3 3 (43½) Carolina
Seattle (47½) at SAN FRANCISCO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA (35½) Green Bay
at CINCINNATI (44½) Cleveland
at HOUSTON 10½ (39) Indianapolis
at JACKSONVILLE 13½ (47½) Tennessee
at ATLANTA (44) New Orleans
Dallas (50) at NY GIANTS
at LA RAMS (46½) Arizona
at NEW ENGLAND 10½ (45½) Miami
at BUFFALO (38½) NY Jets
Kansas City 6 (36½) at LAS VEGAS
at DENVER 12½ (37½) LA Chargers
at PHILADELPHIA 4 (39) Washington
at CHICAGO 3 (50½) Detroit
Baltimore 3 (40½) at PITTSBURGH

College Football

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 16½ (55½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State 3 (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (52½) SMU

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Brooklyn (225½) at WASHINGTON
San Antonio (236½) at INDIANA
at CLEVELAND 13½ (236½) Denver
at NEW YORK (245½) Atlanta
at MILWAUKEE 6 (233½) Charlotte
Orlando (235½) at CHICAGO
Portland (243½) at NEW ORLEANS
at PHOENIX 11½ (228½) Sacramento
Oklahoma City (228½) at GOLDEN STATE
at LA LAKERS (238½) Memphis

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at FLORIDA INTERNATIONAL New Mexico State
at MERRIMACK 4 Mount St. Mary’s
Fairfield at CANISIUS
Sacred Heart at NIAGARA
at WESTERN KENTUCKY Sam Houston
Quinnipiac at MANHATTAN
at LIBERTY Kennesaw State
at MICHIGAN 22½ USC
at IONA Siena
Robert Morris at DETROIT MERCY
at STONEHILL New Haven
Le Moyne at SAINT FRANCIS (PA)
at MCNEESE 14½ Lamar
at LIU Cent. Conn. St.
at CHICAGO STATE Wagner
Jacksonville State at DELAWARE
Marist at SAINT PETER’S
at MIDDLE TENNESSEE Louisiana Tech
at MERCYHURST Fairleigh Dickinson
Oregon at MARYLAND
Louisville at STANFORD
Ohio State at RUTGERS
at MISSOURI STATE UTEP
at IOWA STATE 16½ West Virginia
at NEBRASKA Michigan State
at GONZAGA 24½ Seattle U
at WASHINGTON STATE Loyola Marymount
at SANTA CLARA 19½ Pepperdine
at SAN FRANCISCO 10½ San Diego
at SAINT MARY’S (CA) 22½ Portland
at PACIFIC Oregon State
at CAL Notre Dame

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Vegas -154 at ST. LOUIS +129
at FLORIDA -143 N.Y Rangers +120
at VANCOUVER -180 Seattle +149
Minnesota -131 at ANAHEIM +110

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up