Sports Betting Line

The Associated Press

January 30, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
LA Lakers (229½) at WASHINGTON
at ORLANDO (219½) Toronto
at BOSTON 11½ (220½) Sacramento
at NEW ORLEANS (233½) Memphis
at NEW YORK (224½) Portland
LA Clippers (209½) at DENVER
Cleveland (220½) at PHOENIX
at UTAH (227) Brooklyn
at GOLDEN STATE (224½) Detroit

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at HOUSTON 14½ Cincinnati
Texas Tech at UCF
Duke 11½ at VIRGINIA TECH
at LOUISVILLE SMU
Arizona 16½ at ARIZONA STATE
at WISCONSIN Ohio State
at KANSAS BYU
at ARKANSAS Kentucky
UConn at CREIGHTON
at TENNESSEE Auburn

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Los Angeles -111 at PHILADELPHIA -109
Colorado -151 at DETROIT +126
at PITTSBURGH -177 N.Y Rangers +147
at CALGARY -125 San Jose +105
at FLORIDA -170 Winnipeg +142
Carolina -130 at WASHINGTON +110
at ST. LOUIS -112 Columbus -108
at BUFFALO -130 Montreal +110
Toronto -155 at VANCOUVER +130
at OTTAWA -142 New Jersey +120
at N.Y ISLANDERS -142 Nashville +120
Dallas -115 at UTAH -105
at EDMONTON -135 Minnesota +114
at VEGAS -218 Seattle +180

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

