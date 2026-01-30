NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|LA Lakers
|9½
|(229½)
|at WASHINGTON
|at ORLANDO
|1½
|(219½)
|Toronto
|at BOSTON
|11½
|(220½)
|Sacramento
|at NEW ORLEANS
|2½
|(233½)
|Memphis
|at NEW YORK
|7½
|(224½)
|Portland
|LA Clippers
|6½
|(209½)
|at DENVER
|Cleveland
|4½
|(220½)
|at PHOENIX
|at UTAH
|2½
|(227)
|Brooklyn
|at GOLDEN STATE
|2½
|(224½)
|Detroit
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|14½
|Cincinnati
|Texas Tech
|3½
|at UCF
|Duke
|11½
|at VIRGINIA TECH
|at LOUISVILLE
|7½
|SMU
|Arizona
|16½
|at ARIZONA STATE
|at WISCONSIN
|3½
|Ohio State
|at KANSAS
|4½
|BYU
|at ARKANSAS
|6½
|Kentucky
|UConn
|6½
|at CREIGHTON
|at TENNESSEE
|6½
|Auburn
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Los Angeles
|-111
|at PHILADELPHIA
|-109
|Colorado
|-151
|at DETROIT
|+126
|at PITTSBURGH
|-177
|N.Y Rangers
|+147
|at CALGARY
|-125
|San Jose
|+105
|at FLORIDA
|-170
|Winnipeg
|+142
|Carolina
|-130
|at WASHINGTON
|+110
|at ST. LOUIS
|-112
|Columbus
|-108
|at BUFFALO
|-130
|Montreal
|+110
|Toronto
|-155
|at VANCOUVER
|+130
|at OTTAWA
|-142
|New Jersey
|+120
|at N.Y ISLANDERS
|-142
|Nashville
|+120
|Dallas
|-115
|at UTAH
|-105
|at EDMONTON
|-135
|Minnesota
|+114
|at VEGAS
|-218
|Seattle
|+180
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.