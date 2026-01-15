Live Radio
Sony Open in Hawaii Scores

The Associated Press

January 15, 2026, 11:19 PM

Thursday

At Waialae Country Club

Honolulu

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,044; Par: 70

First Round

Kevin Roy 30-32—62
Nick Taylor 32-30—62
Chris Gotterup 32-31—63
Ben Griffin 32-31—63
Seonghyeon Kim 32-31—63
John VanDerLaan 33-30—63
Adrien Dumont De Chassart 31-33—64
John Parry 33-31—64
Alex Smalley 32-32—64
Nick Dunlap 31-34—65
Harry Hall 33-32—65
Russell Henley 30-35—65
Kurt Kitayama 32-33—65
Denny McCarthy 33-32—65
Mac Meissner 31-34—65
Adam Svensson 33-32—65
Daniel Berger 34-32—66
Ricky Castillo 34-32—66
David Ford 32-34—66
Brice Garnett 32-34—66
Emiliano Grillo 33-33—66
Takumi Kanaya 31-35—66
Jake Knapp 33-33—66
Hao-Tong Li 35-31—66
Maverick McNealy 34-32—66
Chandler Phillips 32-34—66
Patrick Rodgers 34-32—66
J.J. Spaun 34-32—66
Eric Cole 33-34—67
Austin Eckroat 34-33—67
Kensei Hirata 33-34—67
Michael Kim 32-35—67
Robert MacIntyre 35-32—67
Matthew McCarty 35-32—67
Seamus Power 34-33—67
Davis Riley 37-30—67
Adam Scott 34-33—67
Danny Walker 31-36—67
Vince Whaley 35-32—67
Sudarshan Yellamaraju 32-35—67
Zac Blair 35-33—68
Keegan Bradley 33-35—68
Pierceson Coody 35-33—68
Cameron Davis 35-33—68
Zecheng Dou 34-34—68
Brian Harman 34-34—68
Joe Highsmith 33-35—68
Zach Johnson 36-32—68
John Keefer 33-35—68
Seung-taek Lee 32-36—68
Max McGreevy 33-35—68
Matthieu Pavon 35-33—68
Adrien Saddier 35-33—68
Vijay Singh 34-34—68
Jordan L. Smith 36-32—68
Jordan Spieth 34-34—68
Erik Van Rooyen 34-34—68
Ren Yonezawa 34-34—68
Jacob Bridgeman 33-36—69
Luke Clanton 37-32—69
Ryan Gerard 35-34—69
Doug Ghim 36-33—69
Rico Hoey 34-35—69
Tom Hoge 33-36—69
Billy Horschel 36-33—69
Beau Hossler 35-34—69
Mark Hubbard 34-35—69
Kota Kaneko 34-35—69
Tom Kim 35-34—69
Si Woo Kim 38-31—69
Chris Kirk 36-33—69
Hideki Matsuyama 34-35—69
Taylor Pendrith 36-33—69
Aaron Rai 34-35—69
Chad Ramey 35-34—69
Sam Stevens 37-32—69
Yuta Sugiura 35-34—69
Alejandro Tosti 37-32—69
Dylan Wu 33-36—69
Daniel Brown 36-34—70
Rafael Campos 36-34—70
Davis Chatfield 34-36—70
Corey Conners 35-35—70
Steven Fisk 37-33—70
Lee Hodges 36-34—70
Patton Kizzire 33-37—70
Corey Kozuma 34-36—70
William Mouw 36-34—70
Matti Schmid 36-34—70
Webb Simpson 37-33—70
Gary Woodland 34-36—70
Zachary Bauchou 37-34—71
Bud Cauley 36-35—71
Kazuki Higa 35-36—71
Ryo Hisatsune 36-35—71
Hank Lebioda 36-35—71
Keith Mitchell 36-35—71
Keita Nakajima 36-35—71
Adam Schenk 36-35—71
Austin Smotherman 35-36—71
A.J. Ewart 36-36—72
Emilio Gonzalez 40-32—72
Collin Morikawa 35-37—72
Marcelo Rozo 36-37—73
Isaiah Salinda 35-38—73
Gordon Sargent 39-34—73
Sahith Theegala 34-39—73
Chandler Blanchet 37-37—74
Brian Campbell 36-38—74
Jeffrey Kang 36-38—74
Pontus Nyholm 41-33—74
Michael Brennan 41-34—75
Nicolas Echavarria 39-36—75
Tony Finau 35-40—75
Peter Malnati 37-38—75
Taisei Nagasaki 34-41—75
Kristoffer Reitan 39-36—75
Christo Lamprecht 37-39—76
Neal Shipley 35-41—76
Anson Cabello 37-40—77

