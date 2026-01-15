Sony Open in Hawaii Scores

Thursday
At Waialae Country Club
Honolulu
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,044; Par: 70
First Round
|Kevin Roy
|30-32—62
|Nick Taylor
|32-30—62
|Chris Gotterup
|32-31—63
|Ben Griffin
|32-31—63
|Seonghyeon Kim
|32-31—63
|John VanDerLaan
|33-30—63
|Adrien Dumont De Chassart
|31-33—64
|John Parry
|33-31—64
|Alex Smalley
|32-32—64
|Nick Dunlap
|31-34—65
|Harry Hall
|33-32—65
|Russell Henley
|30-35—65
|Kurt Kitayama
|32-33—65
|Denny McCarthy
|33-32—65
|Mac Meissner
|31-34—65
|Adam Svensson
|33-32—65
|Daniel Berger
|34-32—66
|Ricky Castillo
|34-32—66
|David Ford
|32-34—66
|Brice Garnett
|32-34—66
|Emiliano Grillo
|33-33—66
|Takumi Kanaya
|31-35—66
|Jake Knapp
|33-33—66
|Hao-Tong Li
|35-31—66
|Maverick McNealy
|34-32—66
|Chandler Phillips
|32-34—66
|Patrick Rodgers
|34-32—66
|J.J. Spaun
|34-32—66
|Eric Cole
|33-34—67
|Austin Eckroat
|34-33—67
|Kensei Hirata
|33-34—67
|Michael Kim
|32-35—67
|Robert MacIntyre
|35-32—67
|Matthew McCarty
|35-32—67
|Seamus Power
|34-33—67
|Davis Riley
|37-30—67
|Adam Scott
|34-33—67
|Danny Walker
|31-36—67
|Vince Whaley
|35-32—67
|Sudarshan Yellamaraju
|32-35—67
|Zac Blair
|35-33—68
|Keegan Bradley
|33-35—68
|Pierceson Coody
|35-33—68
|Cameron Davis
|35-33—68
|Zecheng Dou
|34-34—68
|Brian Harman
|34-34—68
|Joe Highsmith
|33-35—68
|Zach Johnson
|36-32—68
|John Keefer
|33-35—68
|Seung-taek Lee
|32-36—68
|Max McGreevy
|33-35—68
|Matthieu Pavon
|35-33—68
|Adrien Saddier
|35-33—68
|Vijay Singh
|34-34—68
|Jordan L. Smith
|36-32—68
|Jordan Spieth
|34-34—68
|Erik Van Rooyen
|34-34—68
|Ren Yonezawa
|34-34—68
|Jacob Bridgeman
|33-36—69
|Luke Clanton
|37-32—69
|Ryan Gerard
|35-34—69
|Doug Ghim
|36-33—69
|Rico Hoey
|34-35—69
|Tom Hoge
|33-36—69
|Billy Horschel
|36-33—69
|Beau Hossler
|35-34—69
|Mark Hubbard
|34-35—69
|Kota Kaneko
|34-35—69
|Tom Kim
|35-34—69
|Si Woo Kim
|38-31—69
|Chris Kirk
|36-33—69
|Hideki Matsuyama
|34-35—69
|Taylor Pendrith
|36-33—69
|Aaron Rai
|34-35—69
|Chad Ramey
|35-34—69
|Sam Stevens
|37-32—69
|Yuta Sugiura
|35-34—69
|Alejandro Tosti
|37-32—69
|Dylan Wu
|33-36—69
|Daniel Brown
|36-34—70
|Rafael Campos
|36-34—70
|Davis Chatfield
|34-36—70
|Corey Conners
|35-35—70
|Steven Fisk
|37-33—70
|Lee Hodges
|36-34—70
|Patton Kizzire
|33-37—70
|Corey Kozuma
|34-36—70
|William Mouw
|36-34—70
|Matti Schmid
|36-34—70
|Webb Simpson
|37-33—70
|Gary Woodland
|34-36—70
|Zachary Bauchou
|37-34—71
|Bud Cauley
|36-35—71
|Kazuki Higa
|35-36—71
|Ryo Hisatsune
|36-35—71
|Hank Lebioda
|36-35—71
|Keith Mitchell
|36-35—71
|Keita Nakajima
|36-35—71
|Adam Schenk
|36-35—71
|Austin Smotherman
|35-36—71
|A.J. Ewart
|36-36—72
|Emilio Gonzalez
|40-32—72
|Collin Morikawa
|35-37—72
|Marcelo Rozo
|36-37—73
|Isaiah Salinda
|35-38—73
|Gordon Sargent
|39-34—73
|Sahith Theegala
|34-39—73
|Chandler Blanchet
|37-37—74
|Brian Campbell
|36-38—74
|Jeffrey Kang
|36-38—74
|Pontus Nyholm
|41-33—74
|Michael Brennan
|41-34—75
|Nicolas Echavarria
|39-36—75
|Tony Finau
|35-40—75
|Peter Malnati
|37-38—75
|Taisei Nagasaki
|34-41—75
|Kristoffer Reitan
|39-36—75
|Christo Lamprecht
|37-39—76
|Neal Shipley
|35-41—76
|Anson Cabello
|37-40—77
