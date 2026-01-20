Jan. 8-11 _ The Sentry, Kapalua, Hawaii (canceled)
Jan. 15-18 _ Sony Open in Hawaii (Chris Gotterup)
Jan. 22-25 _ The American Express, La Quinta, Calif.
Jan. 29-Feb. 1 _ Farmers Insurance Open, La Jolla, Calif.
Feb. 5-8 _ WM Phoenix Open, Scottsdale, Ariz.
Feb. 12-15 _ AT&T Pebble Beach Pro-Am, Pebble Beach, Calif.
Feb. 19-22 _ The Genesis Invitational, Pacific Palisades, Calif.
Feb. 26-March 1 _ Cognizant Classic, Palm Beach Gardens, Fla.
March 5-8 _ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Orlando, Fla.
March 5-8 _ Puerto Rico Open, Rio Grande, Puerto Rico
March 12-15 _ THE PLAYERS Championship, Ponte Vedra Beach, Fla.
March 19-22 _ Valspar Championship, Palm Harbor, Fla.
March 26-29 _ Texas Children’s Houston Open, Houston
April 2-5 _ Valero Texas Open, San Antonio
April 9-12 _ Masters Tournament, Augusta, Ga.
April 16-19 _ RBC Heritage, Hilton Head, S.C.
April 23-26 _ Zurich Classic of New Orleans, New Orleans
April 30-May 3 _ Cadillac Championship, Miami
May 7-10 _ Truist Championship, Charlotte, N.C.
May 7-10 _ ONEflight Myrtle Beach Classic, Myrtle Beach, S.C.
May 14-17 _ PGA Championship, Newtown Square, Pa.
May 21-24 _ THE CJ CUP Byron Nelson, McKinney, Texas
May 28-31 _ Charles Schwab Challenge, Fort Worth, Texas
June 4-7 _ the Memorial Tournament presented by Workday, Dublin, Ohio
June 11-14 _ RBC Canadian Open, Alton, Ontario
June 18-21 _ U.S. Open, Southampton, N.Y.
June 25-28 _ Travelers Championship, Cromwell, Conn.
July 2-5 _ John Deere Classic, Silvis, Ill.
July 9-12 _ Genesis Scottish Open, North Berwick, United Kingdom
July 9-12 _ ISCO Championship, Louisville, Ky.
July 16-19 _ The Open Championship, Southport, United Kingdom
July 16-19 _ Corales Puntacana Championship, Punta Cana, Dominican Republic
July 23-26 _ 3M Open, Blaine, Minn.
July 30-Aug. 2 _ Rocket Classic, Detroit
Aug. 6-9 _ Wyndham Championship, Greensboro, N.C.
Aug. 13-16 _ FedEx St. Jude Championship, Memphis, Tenn.
Aug. 20-23 _ BMW Championship, Saint Louis, Mo.
Aug. 27-30 _ TOUR Championship, Atlanta
Sept. 17-20 _ Biltmore Championship Asheville, Arden, N.C.
Sept. 24-27 _ Presidents Cup, Medinah, Ill.
Oct. 1-4 _ Bank of Utah Championship, Ivins, Utah
Oct. 8-11 _ Baycurrent Classic, Kanagawa, Japan
Oct. 22-25 _ Butterfield Bermuda Championship, Southampton, Bermuda
Oct. 29-Nov. 1 _ VidantaWorld Mexico Open, Vallarta, Mexico
Nov. 5-8 _ World Wide Technology Championship, Cabo San Lucas, Mexico
Nov. 12-15 _ Good Good Championship, Austin, Texas
Nov. 19-22 _ The RSM Classic, Sea Island, Ga.
Dec. 3-6 _ Hero World Challenge, Nassau, Bahamas
Dec. 11-13 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.
