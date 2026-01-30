NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 UConn (22-0) did not play. Next: vs. No. 15 Tennessee, Sunday.
No. 2 UCLA (20-1) did not play. Next: vs. No. 8 Iowa, Sunday.
No. 3 South Carolina (21-2) did not play. Next: at Texas A&M, Monday.
No. 4 Texas (20-2) did not play. Next: vs. No. 10 Oklahoma, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (20-2) lost to No. 17 Ole Miss 83-75. Next: vs. Florida, Sunday.
No. 6 LSU (20-2) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Sunday.
No. 7 Louisville (20-3) did not play. Next: at California, Sunday.
No. 8 Iowa (18-3) did not play. Next: at No. 2 UCLA, Sunday.
No. 9 Michigan (18-3) did not play. Next: at No. 13 Michigan State, Sunday.
No. 10 Oklahoma (17-4) did not play. Next: at No. 4 Texas, Sunday.
No. 11 Ohio State (19-3) did not play. Next: vs. Nebraska, Sunday.
No. 12 TCU (20-2) did not play. Next: at No. 21 Texas Tech, Sunday.
No. 13 Michigan State (19-2) did not play. Next: vs. No. 9 Michigan, Sunday.
No. 14 Baylor (19-3) did not play. Next: at No. 22 West Virginia, Sunday.
No. 15 Tennessee (14-4) did not play. Next: at No. 1 UConn, Sunday.
No. 16 Maryland (17-5) did not play. Next: vs. Oregon, Saturday.
No. 17 Ole Miss (18-4) beat No. 5 Vanderbilt 83-75. Next: vs. Auburn, Monday.
No. 18 Kentucky (17-5) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 19 Princeton (17-2) lost to Columbia 73-67. Next: vs. Cornell, Saturday.
No. 20 Duke (15-6) did not play. Next: vs. Wake Forest, Sunday.
No. 21 Texas Tech (20-3) did not play. Next: vs. No. 12 TCU, Sunday.
No. 22 West Virginia (17-5) did not play. Next: vs. No. 14 Baylor, Sunday.
No. 23 Georgia (18-4) did not play. Next: vs. No. 15 Tennessee, Thursday.
No. 24 Alabama (19-3) did not play. Next: at No. 6 LSU, Sunday.
No. 25 Washington (17-4) did not play. Next: vs. Illinois, Sunday.
