NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Baylor
|12
|1267
|27
|45.00
|Colorado St.
|12
|2811
|59
|44.08
|Mississippi
|15
|1885
|41
|43.63
|Georgia
|14
|2382
|52
|43.54
|Notre Dame
|12
|1114
|25
|43.32
|Louisiana Tech
|13
|3065
|66
|43.18
|W. Kentucky
|13
|2756
|57
|43.18
|Vanderbilt
|13
|1219
|26
|43.08
|Georgia Tech
|13
|1629
|34
|43.03
|New Mexico
|13
|1863
|41
|43.02
|Troy
|14
|3137
|69
|42.62
|Penn St.
|13
|1749
|38
|42.55
|Oklahoma St.
|12
|3027
|66
|42.38
|South Carolina
|12
|2347
|53
|42.26
|Kansas
|12
|1936
|43
|42.16
|Tennessee
|13
|1716
|39
|42.08
|Syracuse
|12
|2859
|62
|42.06
|Buffalo
|12
|2909
|65
|41.88
|Rutgers
|12
|1460
|33
|41.85
|San Diego St.
|13
|3109
|66
|41.85
|Duke
|14
|1963
|45
|41.76
|Temple
|12
|2615
|62
|41.71
|Cincinnati
|13
|1861
|41
|41.71
|Memphis
|13
|1989
|46
|41.46
|Air Force
|12
|1024
|23
|41.43
|Mississippi St.
|13
|2661
|58
|41.40
|Tulane
|14
|2267
|49
|41.31
|Purdue
|12
|2162
|50
|41.26
|Umass
|12
|3211
|70
|41.26
|Appalachian St.
|13
|2454
|56
|41.18
|FAU
|12
|1261
|28
|41.11
|Tulsa
|12
|2066
|48
|41.08
|Florida St.
|12
|1197
|28
|41.07
|UTEP
|12
|2862
|62
|41.06
|Nevada
|12
|2196
|49
|40.96
|Iowa St.
|12
|1812
|43
|40.86
|Ohio St.
|14
|1274
|30
|40.83
|Army
|13
|1380
|32
|40.78
|Auburn
|12
|2060
|49
|40.65
|Florida
|12
|2202
|50
|40.64
|Miami
|16
|2398
|55
|40.64
|Pittsburgh
|13
|2253
|51
|40.47
|Marshall
|12
|2550
|57
|40.40
|Texas Tech
|14
|1945
|45
|40.36
|Hawaii
|13
|2266
|49
|40.35
|UNLV
|14
|2032
|47
|40.28
|Sam Houston St.
|12
|2754
|64
|40.25
|Uconn
|13
|2247
|51
|40.22
|Rice
|13
|3074
|69
|40.14
|Boise St.
|14
|2440
|56
|40.11
|Utah
|13
|1609
|38
|40.05
|E. Michigan
|12
|2292
|50
|40.00
|Middle Tennessee
|12
|2971
|67
|40.00
|Maryland
|12
|2473
|56
|39.96
|New Mexico St.
|12
|2592
|61
|39.95
|Georgia Southern
|13
|2397
|56
|39.79
|North Carolina
|12
|2390
|56
|39.79
|Northwestern
|13
|1619
|37
|39.68
|Indiana
|16
|1829
|43
|39.60
|Arkansas
|12
|1569
|35
|39.54
|BYU
|14
|1744
|41
|39.54
|Arkansas St.
|13
|2438
|59
|39.51
|Navy
|13
|1647
|37
|39.49
|Miami (Ohio)
|14
|2663
|64
|39.47
|Fresno St.
|13
|2096
|52
|39.46
|Oklahoma
|13
|2840
|63
|39.46
|Clemson
|13
|2169
|54
|39.39
|UTSA
|13
|2508
|55
|39.38
|Utah St.
|13
|2880
|68
|39.34
|Illinois
|13
|1580
|37
|39.32
|Stanford
|12
|2559
|58
|39.24
|Iowa
|13
|1862
|44
|39.23
|Wyoming
|12
|2997
|67
|39.21
|Kansas St.
|12
|2041
|48
|39.19
|Minnesota
|13
|2768
|65
|39.12
|Kentucky
|12
|2226
|51
|39.06
|West Virginia
|12
|2803
|66
|38.95
|W. Michigan
|14
|2417
|57
|38.91
|Boston College
|12
|2053
|51
|38.86
|San Jose St.
|12
|1777
|39
|38.82
|Texas A&M
|13
|2213
|52
|38.79
|Alabama
|15
|2201
|53
|38.62
|Texas State
|13
|1587
|39
|38.62
|Oregon
|15
|1470
|36
|38.61
|Kennesaw St.
|14
|2636
|66
|38.55
|NC State
|13
|2478
|57
|38.54
|Texas
|13
|2627
|60
|38.53
|Michigan St.
|12
|2535
|55
|38.47
|SMU
|13
|2337
|55
|38.40
|Michigan
|13
|1793
|42
|38.36
|Nebraska
|13
|1459
|37
|38.27
|Virginia
|14
|2294
|49
|38.24
|Liberty
|12
|1934
|46
|38.20
|Louisiana-Lafayette
|13
|2238
|54
|38.19
|Georgia St.
|12
|2474
|55
|38.15
|N. Illinois
|12
|2516
|61
|38.07
|LSU
|13
|2840
|63
|38.05
|Missouri
|13
|1874
|45
|38.02
|FIU
|13
|2337
|56
|38.00
|Cent. Michigan
|13
|2342
|57
|37.88
|Arizona
|13
|1741
|42
|37.83
|Charlotte
|12
|3042
|73
|37.75
|UCLA
|12
|1916
|46
|37.74
|California
|13
|2453
|60
|37.73
|Washington St.
|13
|2197
|55
|37.69
|Colorado
|12
|2839
|67
|37.66
|Virginia Tech
|12
|2138
|48
|37.31
|Wisconsin
|12
|2761
|65
|37.31
|Louisville
|13
|2228
|57
|37.30
|North Texas
|14
|1295
|32
|37.28
|South Florida
|13
|1940
|46
|37.11
|Ball St.
|12
|2847
|71
|37.07
|TCU
|13
|1935
|47
|37.06
|Jacksonville St.
|14
|2380
|60
|36.88
|Southern Cal
|13
|1010
|24
|36.88
|East Carolina
|13
|1909
|48
|36.83
|Southern Miss.
|13
|2495
|64
|36.77
|James Madison
|14
|1946
|50
|36.70
|Toledo
|13
|2591
|65
|36.63
|Ohio
|13
|1748
|43
|36.60
|Old Dominion
|13
|1881
|48
|36.50
|South Alabama
|12
|1979
|49
|36.35
|Coastal Carolina
|13
|3116
|74
|36.05
|Akron
|12
|2534
|61
|36.05
|UCF
|12
|1952
|48
|35.98
|Houston
|13
|2336
|54
|35.87
|Delaware
|13
|1779
|46
|35.85
|Bowling Green
|12
|2490
|61
|35.66
|Louisiana-Monroe
|12
|2331
|60
|35.13
|Wake Forest
|13
|2402
|64
|34.89
|Washington
|13
|1364
|34
|34.59
|Missouri St.
|13
|2499
|62
|34.44
|UAB
|12
|1272
|31
|33.97
|Kent St.
|12
|2450
|64
|33.94
|Arizona St.
|13
|1906
|49
|33.31
|Oregon St.
|12
|2916
|69
|33.06
