NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|A.Quinn, Boston College
|9
|2
|55.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|T.Dorje, San Diego St.
|4
|3
|50.0
|J.Kleather, Bowling Green
|12
|2
|49.5
|R.Eckley, Michigan St.
|12
|49
|48.5
|C.Maynard, W. Kentucky
|13
|57
|48.4
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|4
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|11
|6
|48.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|13
|34
|47.9
|B.Hansen, Colorado St.
|12
|57
|47.9
|C.Allen, Rice
|7
|6
|47.7
|E.Pulliam, Mississippi St.
|13
|46
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|13
|2
|47.5
|S.West, Wisconsin
|6
|26
|47.4
|D.Sparks, Virginia
|14
|37
|47.2
|H.Green, San Diego St.
|13
|63
|47.0
|P.Williams, Baylor
|12
|27
|46.9
|N.Haberer, Vanderbilt
|13
|26
|46.9
|K.Andrews, Umass
|12
|69
|46.5
|A.Clark, Tulane
|14
|48
|46.5
|W.Pahl, Oklahoma St.
|12
|64
|46.5
|J.Stonehouse, Syracuse
|12
|60
|46.4
|J.Chance, Louisiana Tech
|13
|66
|46.4
|N.Botsford, UTEP
|12
|59
|46.3
|B.Gowers, Hawaii
|13
|49
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|13
|11
|46.2
|B.Edmiston, Wyoming
|12
|65
|46.1
|G.Nwosu, Penn St.
|13
|38
|46.0
|M.Tomasek, E. Michigan
|12
|48
|46.0
|O.Bird, Mississippi
|14
|38
|46.0
|G.Miller, Oklahoma
|12
|59
|45.8
|R.Chandley, Georgia St.
|12
|54
|45.8
|G.Chadwick, LSU
|13
|62
|45.8
|C.Hogan, UTSA
|13
|54
|45.7
|E.Crenshaw, Troy
|14
|68
|45.7
|D.Bale, Arkansas
|12
|34
|45.6
|T.Carrizosa, San Jose St.
|12
|39
|45.6
|N.Totten, Marshall
|12
|56
|45.5
|B.Thorson, Georgia
|12
|46
|45.5
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|11
|47
|45.5
|D.Hughes, New Mexico
|12
|41
|45.4
|M.Fletcher, Cincinnati
|13
|41
|45.4
|F.Lappin, Kansas
|10
|39
|45.3
|M.Love, South Carolina
|12
|52
|45.1
|C.Stutz, Uconn
|13
|48
|45.1
|L.Lupo, FAU
|12
|28
|45.0
|N.Konieczynski, NC State
|7
|1
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|L.Akers, Northwestern
|13
|36
|45.0
|B.Ettridge, Nevada
|12
|47
|44.9
|D.Drennan, Buffalo
|12
|65
|44.8
|A.Winsor, Oregon St.
|12
|62
|44.7
|A.Bacchetta, Rice
|12
|61
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|12
|66
|44.7
|K.Reynoldson, Duke
|14
|44
|44.6
|J.Rendell, Notre Dame
|11
|25
|44.6
|J.Bouwmeester, Texas
|13
|59
|44.5
|L.Freer, Air Force
|12
|23
|44.5
|A.Laros, Kentucky
|12
|50
|44.5
|J.Carlson, Navy
|13
|37
|44.5
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|6
|44.5
|T.White, Texas A&M
|13
|50
|44.3
|J.Anderson, Rutgers
|11
|33
|44.2
|C.Junko, Pittsburgh
|13
|51
|44.2
|B.McFerson, Maryland
|12
|56
|44.2
|A.Flintoft, Stanford
|12
|58
|44.1
|L.Dougherty, Houston
|13
|53
|44.1
|T.Doman, Florida
|12
|50
|44.0
|J.Ross, Tennessee
|13
|39
|44.0
|M.Chiumento, Florida St.
|12
|27
|44.0
|D.Joyce, Miami
|14
|46
|43.9
|K.Crimmins, Illinois
|13
|36
|43.9
|T.Wilhoit, FIU
|13
|53
|43.8
|I.Ratliff, Appalachian St.
|13
|56
|43.8
|C.Brown, UNLV
|14
|46
|43.8
|D.Greaves, Colorado
|12
|64
|43.7
|J.Ference, N. Illinois
|7
|30
|43.7
|R.Dakin, Iowa
|13
|42
|43.6
|C.Leon, South Florida
|13
|37
|43.6
|O.Doyle, Boise St.
|14
|56
|43.6
|W.Karoll, UCLA
|12
|44
|43.5
|A.Davies, Tulsa
|12
|47
|43.5
|J.Burgess, Texas Tech
|14
|44
|43.5
|C.Noonkester, NC State
|13
|56
|43.4
|J.McCallister, Purdue
|12
|50
|43.2
|L.Carrigan, Memphis
|13
|46
|43.2
|H.Hollenbeck, Michigan
|13
|40
|43.2
|J.Wagenseller, Army
|11
|32
|43.1
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|12
|64
|43.0
|G.Addison, Kansas
|12
|3
|43.0
|L.Rehkow, Utah St.
|13
|67
|43.0
|J.Castle, Akron
|12
|47
|42.9
|A.Smith, Georgia Southern
|13
|56
|42.8
|S.McDonald, Missouri St.
|13
|49
|42.7
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|13
|73
|42.7
|T.Maginness, North Carolina
|12
|56
|42.7
|I.Lovison, Arizona
|11
|35
|42.6
|T.Weston, Minnesota
|13
|65
|42.6
|B.Long, Charlotte
|12
|71
|42.6
|S.Vander Haar, BYU
|14
|40
|42.6
|S.McClannan, Kansas St.
|12
|48
|42.5
|W.McSparron, SMU
|13
|55
|42.5
|O.Straw, West Virginia
|12
|66
|42.5
|R.Millmore, W. Michigan
|14
|57
|42.4
|J.McGuire, Ohio St.
|14
|29
|42.4
|T.Perkins, Iowa St.
|12
|42
|42.4
|O.Phillips, Utah
|13
|38
|42.3
|B.Doud, Alabama
|15
|52
|42.3
|M.Haines, Ohio
|13
|40
|42.3
|D.Vuckovic, N. Illinois
|12
|25
|42.3
|M.Dean, New Mexico St.
|12
|55
|42.3
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|14
|63
|42.3
|D.Atton, Temple
|12
|62
|42.2
|T.O’Halloran, East Carolina
|7
|21
|42.1
|S.Johnson, Southern Cal
|13
|24
|42.1
|M.Morgan, Liberty
|12
|46
|42.0
|H.Kaak, Auburn
|12
|49
|42.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|13
|52
|42.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|13
|6
|41.7
|C.Weselman, Missouri
|13
|45
|41.6
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|14
|33
|41.6
|A.Bertrams, Wisconsin
|12
|36
|41.6
|P.Foley, UAB
|12
|30
|41.6
|M.Kern, California
|11
|39
|41.5
|J.Smith, Clemson
|13
|50
|41.5
|E.Craw, TCU
|13
|46
|41.5
|C.Durkin, Kent St.
|12
|49
|41.4
|K.Floyd, Arizona St.
|13
|36
|41.4
|B.Honore, California
|13
|20
|41.4
|J.Waller, Arkansas St.
|13
|59
|41.3
|A.Saul, Ball St.
|12
|69
|41.3
|D.Duley, Cent. Michigan
|13
|54
|41.1
|P.Rea, James Madison
|14
|48
|41.0
|F.Shurtz, BYU
|1
|1
|41.0
|I.Brandt, Old Dominion
|13
|46
|40.9
|J.Huiet, Kennesaw St.
|14
|64
|40.8
|R.Harris, Washington St.
|13
|52
|40.7
|D.Nunez, Texas State
|13
|39
|40.7
|A.Venneri, UCF
|12
|48
|40.7
|E.Duran, Toledo
|13
|60
|40.6
|J.Henderson, Bowling Green
|12
|59
|40.5
|S.Evans, North Texas
|14
|31
|40.5
|R.Harradine, Southern Miss.
|13
|41
|40.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|12
|49
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|5
|3
|40.3
|N.Verdugo, Fresno St.
|13
|52
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|12
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|9
|13
|40.2
|L.Dunne, Washington
|13
|34
|40.1
|M.McCarthy, Indiana
|12
|29
|39.9
|B.Johnson, Akron
|12
|13
|39.9
|S.Florio, Boston College
|12
|49
|39.7
|D.Chapeau, Louisville
|13
|43
|39.7
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|14
|53
|39.6
|B.Lach, Delaware
|13
|45
|39.5
|A.Wilson, Nebraska
|12
|37
|39.4
|N.Tiyce, Mississippi St.
|9
|11
|39.4
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|12
|60
|38.8
|R.Leavy, East Carolina
|13
|22
|38.3
|C.Joseph, Wake Forest
|12
|63
|38.1
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|J.Murley, Southern Miss.
|9
|23
|36.5
|L.Goater, South Florida
|3
|9
|36.2
|R.Kessinger, E. Michigan
|12
|1
|36.0
|W.McCune, Clemson
|1
|1
|36.0
|A.Ruggles, Toledo
|2
|3
|36.0
|B.Sunderland, Michigan
|13
|1
|35.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|6
|12
|34.6
|W.Hudlow, Tulane
|1
|1
|34.0
|J.Gilbert, Iowa St.
|6
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|11
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|13
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|13
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|13
|1
|21.0
|R.Gunn, Clemson
|13
|1
|5.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|13
|0
|0.0
|S.Anderson, Wisconsin
|0
|0
|0.0
|O.Baker, Indiana
|0
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|2
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|A.Birr, Georgia Tech
|13
|0
|0.0
|S.Bisesi, TCU
|2
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|1
|0
|0.0
|J.Bonilla, Texas State
|0
|0
|0.0
|C.Boomer, Boise St.
|14
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|A.Boyle, Oregon
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Utah St.
|4
|0
|0.0
|C.Buhr, Iowa
|1
|0
|0.0
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|0
|0.0
|J.Butcher, Missouri
|0
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|0
|0.0
|Q.Castner, Clemson
|2
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|1
|0
|0.0
|C.Costa, UNLV
|14
|0
|0.0
|H.Craig, Florida
|0
|0
|0.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|13
|0
|0.0
|J.Deal, Missouri St.
|0
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Dempsey, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|N.Dibert, E. Michigan
|12
|0
|0.0
|J.Dimas, Houston
|0
|0
|0.0
|C.Dowd, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|S.Dubwig, Purdue
|0
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|D.Efird, Kansas
|1
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|10
|0
|0.0
|W. Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|D.Freebury, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|K. Gallegos, UTEP
|0
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|S.Glenn, Navy
|0
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|7
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|D.Hagan, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|7
|0
|0.0
|C.Helmke, Tulane
|1
|0
|0.0
|H.Helms, Northwestern
|13
|0
|0.0
|K.Hensley, West Virginia
|11
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|13
|0
|0.0
|C.Hilbert, Louisville
|1
|0
|0.0
|J.Horvath, North Carolina
|1
|0
|0.0
|J.Howes, Buffalo
|12
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|N.Inglis, Florida
|0
|0
|0.0
|R.James, Oregon
|4
|0
|0.0
|D.Jones, Army
|13
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0.0
|I.Kelly, Charlotte
|0
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|13
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|1
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|3
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|9
|0
|0.0
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|A.Lounsbury, Washington St.
|0
|0
|0.0
|J.Love, Virginia Tech
|12
|0
|0.0
|D.Lynch, Fresno St.
|13
|0
|0.0
|R.Macneill, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|13
|0
|0.0
|R.McCann, Rutgers
|12
|0
|0.0
|J.McFadden, Nevada
|12
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|K.Melzer, UNLV
|14
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|13
|0
|0.0
|C.Moore, Boise St.
|1
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|12
|0
|0.0
|D.Morris, Umass
|12
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|13
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|12
|0
|0.0
|P.Noyes, Maryland
|8
|0
|0.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|13
|0
|0.0
|J.Oh, Syracuse
|12
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|B.Peacock, Ohio
|6
|0
|0.0
|R.Perez, Air Force
|8
|0
|0.0
|M.Petro, UTSA
|13
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|D.Pippin, Ball St.
|9
|0
|0.0
|G.Plascencia, San Diego St.
|13
|0
|0.0
|N.Radicic, Indiana
|14
|0
|0.0
|J.Raney, Houston
|0
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|1
|0
|0.0
|N.Reed, Delaware
|13
|0
|0.0
|S.Renfroe, Troy
|14
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|14
|0
|0.0
|W.Rocha, Miami
|1
|0
|0.0
|M.Rohmiller, Vanderbilt
|2
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|14
|0
|0.0
|J.Schlenhardt, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|10
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|M.Shipley, Texas
|13
|0
|0.0
|M.Slaba, Tulsa
|0
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|D.Sprague, Utah St.
|0
|0
|0.0
|S.Springman, FIU
|2
|0
|0.0
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|13
|0
|0.0
|W.Stone, Texas
|7
|0
|0.0
|M.Suarez, James Madison
|14
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|T.Tsuyumine, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|12
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|14
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|13
|0
|0.0
|L.Ward, Oklahoma St.
|12
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|J.White, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|A.Winkenhofer, Louisville
|1
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|14
|0
|0.0
