Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 4:34 PM

Friday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Second Round

Lydia Ko 69-67—136
Lottie Woad 67-69—136
Nasa Hataoka 66-71—137
Amy Yang 68-69—137
You Min Hwang 71-67—138
A Lim Kim 69-69—138
Ingrid Lindblad 69-69—138
Nelly Korda 68-71—139
Jeeno Thitikul 67-72—139
Chanettee Wannasaen 67-72—139
Ayaka Furue 74-66—140
Akie Iwai 69-71—140
Lilia Vu 72-68—140
Charley Hull 70-71—141
Ruoning Yin 72-69—141
Linn Grant 67-75—142
Yealimi Noh 72-70—142
Hae-Ran Ryu 73-69—142
Brooke Henderson 73-70—143
Chisato Iwai 75-68—143
Somi Lee 69-74—143
Patty Tavatanakit 70-73—143
Miyu Yamashita 74-69—143
Rose Zhang 70-73—143
Linnea Strom 71-73—144
Rio Takeda 74-70—144
Madelene Sagstrom 75-70—145
Mao Saigo 72-73—145
Jasmine Suwannapura 73-72—145
Bailey Tardy 72-73—145
Miranda Wang 71-75—146
Maja Stark 71-76—147
Lauren Coughlin 77-71—148
Jin Hee Im 72-76—148
Jennifer Kupcho 75-73—148
Angel Yin 76-76—152
Austin Ernst 74-79—153
Yuka Saso 79-78—157
Moriya Jutanugarn 74-85—159

