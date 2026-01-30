Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

Friday
At Lake Nona Golf & Country Club
Orlando, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,624; Par: 72
Second Round
|Lydia Ko
|69-67—136
|Lottie Woad
|67-69—136
|Nasa Hataoka
|66-71—137
|Amy Yang
|68-69—137
|You Min Hwang
|71-67—138
|A Lim Kim
|69-69—138
|Ingrid Lindblad
|69-69—138
|Nelly Korda
|68-71—139
|Jeeno Thitikul
|67-72—139
|Chanettee Wannasaen
|67-72—139
|Ayaka Furue
|74-66—140
|Akie Iwai
|69-71—140
|Lilia Vu
|72-68—140
|Charley Hull
|70-71—141
|Ruoning Yin
|72-69—141
|Linn Grant
|67-75—142
|Yealimi Noh
|72-70—142
|Hae-Ran Ryu
|73-69—142
|Brooke Henderson
|73-70—143
|Chisato Iwai
|75-68—143
|Somi Lee
|69-74—143
|Patty Tavatanakit
|70-73—143
|Miyu Yamashita
|74-69—143
|Rose Zhang
|70-73—143
|Linnea Strom
|71-73—144
|Rio Takeda
|74-70—144
|Madelene Sagstrom
|75-70—145
|Mao Saigo
|72-73—145
|Jasmine Suwannapura
|73-72—145
|Bailey Tardy
|72-73—145
|Miranda Wang
|71-75—146
|Maja Stark
|71-76—147
|Lauren Coughlin
|77-71—148
|Jin Hee Im
|72-76—148
|Jennifer Kupcho
|75-73—148
|Angel Yin
|76-76—152
|Austin Ernst
|74-79—153
|Yuka Saso
|79-78—157
|Moriya Jutanugarn
|74-85—159
