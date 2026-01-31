BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 57, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 55
Alliance 60, Minerva 48
Alliance Marlington 71, Salem 51
Andrews Osborne Academy 61, Medina Christian Academy 52
Ansonia 54, New Paris National Trail 38
Apple Creek Waynedale 52, Dalton 42
Arcadia 51, Mt. Blanchard Riverdale 48
Arcanum 51, Pitsburg Franklin-Monroe 41
Archbold 61, Swanton 55
Arlington 40, Ada 27
Ashland Crestview 84, Ashland Mapleton 45
Ashtabula Edgewood 67, Conneaut 47
Avon 63, Berea-Midpark 57
Barnesville 39, Shadyside 37
Bascom Hopewell-Loudon 42, Sandusky St. Mary 27
Batavia 78, New Richmond 22
Bedford 82, Maple Hts. 53
Bellevue 60, Tiffin Columbian 53
Berlin Center Western Reserve 54, New Middletown Spring. 52
Berlin Hiland 76, Magnolia Sandy Valley 33
Bishop Ready 61, Cols. Bexley 58
Botkins 44, Anna 26
Bowerston Conotton Valley 67, Tuscarawas Cent. Cath. 38
Brecksville-Broadview Hts. 75, Solon 54
Brooklyn 50, Youngs. Mooney 36
Brunswick 69, Strongsville 59
Bryan 51, Metamora Evergreen 38
Burton Berkshire 69, Rootstown 44
Caldwell 63, Woodsfield Monroe Cent. 54
Canal Fulton Northwest 78, Navarre Fairless 36
Canfield 67, Warren Howland 44
Carrollton 61, Beloit W. Branch 49
Castalia Margaretta 69, Milan Edison 35
Cedarville 78, London Madison-Plains 49
Celina 45, Elida 41
Centerburg 43, Cardington-Lincoln 36
Centerville 67, Miamisburg 36
Chagrin Falls 46, Kirtland 45
Chagrin Falls Kenston 55, Chardon 47
Chillicothe Huntington 71, Bainbridge Paint Valley 41
Chillicothe Unioto 50, Chillicothe Zane Trace 48
Cin. Aiken 90, Cin. Withrow 45
Cin. Anderson 59, Kings Mills Kings 45
Cin. Deer Park 75, Cin. Mariemont 64
Cin. Hills Christian Academy 57, St. Bernard Roger Bacon 44
Cin. Hughes 75, Cin. Taft 71
Cin. La Salle 41, Cin. Moeller 39
Cin. McNicholas 48, Bishop Fenwick 36
Cin. Oak Hills 61, Middletown 39
Cin. Princeton 94, Cin. Colerain 48
Cin. Walnut Hills 47, Cin. Turpin 41
Cin. Winton Woods 57, Lebanon 33
Cin. Wyoming 77, Cin. Madeira 43
Circleville Logan Elm 39, Bloom-Carroll 37
Clayton Northmont 63, Kettering Fairmont 52
Cle. Benedictine 54, Mentor Lake Cath. 39
Cle. Hts. 55, Medina 45
Cle. St Ignatius 71, Can. McKinley 60
Clyde 82, Norwalk 51
Coldwater 61, Rockford Parkway 48
Collins Western Reserve 62, Greenwich S. Cent. 49
Cols. Hamilton Twp. 69, Amanda-Clearcreek 24
Cols. Upper Arlington 41, Powell Olentangy Liberty 38
Columbiana 79, Lisbon David Anderson 75
Copley 76, Barberton 60
Cornerstone Christian 70, Elyria Open Door 30
Corning Miller 43, Lancaster Fisher Cath. 37
Coshocton 56, Crooksville 49
Creston Norwayne 53, West Salem Northwestern 18
Cuyahoga Falls CVCA 71, Parma Hts. Holy Name 50
Danville 75, Loudonville 19
Day. Belmont 51, Day. Meadowdale 48
Day. Chaminade Julienne 52, Day. Carroll 43
Day. Northridge 67, Tipp City Bethel 39
Day. Oakwood 53, Carlisle 37
Defiance 75, Kenton 43
Defiance Ayersville 49, Defiance Tinora 40
Delaware Buckeye Valley 47, Cols. Franklin Hts. 29
Delaware Olentangy Berlin 58, Thomas Worthington 37
Delphos St John’s 71, Versailles 34
Dover 46, Mansfield Madison 37
Dresden Tri-Valley 64, Philo 48
Edon 51, Gorham Fayette 41
Euclid 84, Lorain 65
Fairfield 49, Cin. Sycamore 45
Fairport Harbor Harding 77, Middlefield Cardinal 26
Fairview 74, Cle. Rhodes 71
Felicity-Franklin 67, Blanchester 63, OT
Findlay Liberty-Benton 74, McComb 45
Fredericktown 64, Galion Northmor 57
Ft. Loramie 65, Sidney Fairlawn 43
Ft. Recovery 56, New Knoxville 55, OT
Gahanna Cols. Academy 59, Cols. Grandview Hts. 44
Galloway Westland 67, Dublin Scioto 59
Gates Mills Hawken 71, Orange 45
Genoa 79, Fostoria 38
Gibsonburg 56, Old Fort 52, OT
Gnadenhutten Indian Valley 62, Sugarcreek Garaway 35
Goshen 71, Wilmington 55
Granville 58, Newark Licking Valley 45
Greenville 61, Fairborn 51
Grove City 53, Westerville Cent. 44
Hamilton Badin 66, Kettering Alter 55
Hamilton Ross 56, Franklin 49
Hamler Patrick Henry 63, Liberty Center 56
Harrod Allen E. 59, Van Wert Lincolnview 55
Haviland Wayne Trace 64, Antwerp 51
Heartland Christian 80, Youngstown Urban Scholars 20
Heath 56, Hebron Lakewood 24
Hilliard Bradley 62, Hilliard Davidson 37
Hilliard Darby 55, Dublin Jerome 37
Holgate 61, W. Unity Hilltop 57
Hubbard 68, Niles McKinley 64, OT
Hudson 64, Macedonia Nordonia 39
Independence 48, Cuyahoga Hts. 32
Jackson Center 55, Houston 32
Jeromesville Hillsdale 81, Doylestown Chippewa 74
John Marshall, W.Va. 70, Bellaire 52
Kalida 60, Ottoville 44
Kansas Lakota 49, Elmore Woodmore 43
Kent Roosevelt 62, Aurora 46
Kidron Cent. Christian 67, Mansfield St. Peter’s 53
Kinsman Badger 59, Cortland Maplewood 55
LaGrange Keystone 72, Columbia Station Columbia 51
Leavittsburg LaBrae 78, Garrettsville Garfield 69
Legacy Christian 67, Bellefontaine Calvary Christian 27
Leipsic 67, Vanlue 41
Lewis Center Olentangy Orange 60, Dublin Coffman 48
Lewistown Indian Lake 60, Spring. NW 40
Lexington 64, Millersburg W. Holmes 47
Lima 76, Tol. Bowsher 29
Lima Bath 45, Ottawa-Glandorf 33
Lima Cent. Cath. 65, Delphos Jefferson 39
Lima Perry 51, N. Baltimore 42
Lima Shawnee 63, Wapakoneta 40
Lima Temple Christian 70, Marion Elgin 25
Lore City Buckeye Trail 65, Newcomerstown 59
Malvern 52, E. Can. 43
Manchester 50, Lynchburg-Clay 43
Mansfield 68, Wooster 59
Mansfield Christian 60, Lucas 47
Mantua Crestwood 69, Wickliffe 55
Maria Stein Marion Local 60, St. Henry (OH) 33
Mason 46, Hamilton 44
Massillon Jackson 66, Can. Glenoak 59
Massillon Perry 47, Green 28
Mayfield 97, Eastlake North 64
McGuffey Upper Scioto Valley 58, Mt. Victory Ridgemont 46
Mentor 88, Shaker Hts. 57
Miami Valley Christian Academy 70, Cin. Country Day 49
Milford (OH) 42, Loveland 37
Milford Center Fairbanks 74, Spring. NE 31
Millbury Lake 60, Oak Harbor 42
Miller City 64, Ft. Jennings 37
Millersport 63, Fairfield Christian 49
Milton-Union 50, Covington 31
Mineral Ridge 75, N. Jackson Jackson-Milton 37
Minster 40, New Bremen 26
Monroe 68, Oxford Talawanda 50
Monroeville 60, Plymouth 57
Montpelier 69, Pioneer N. Central 54
Morral Ridgedale 49, Dola Hardin Northern 43
Morrow Little Miami 50, Cin. West Clermont 47
Mt Gilead 48, Howard E. Knox 40
N. Can. Hoover 63, Uniontown Lake 46
N. Ridgeville Lake Ridge 52, Horizon-Lorain 25
N. Royalton 72, Twinsburg 50
New Albany 47, Gahanna Lincoln 28
New Concord John Glenn 66, Thornville Sheridan 46
New Madison Tri-Village 88, Bradford 25
New Philadelphia 60, Ashland 44
New Riegel 66, Lakeside Danbury 55
Newark 77, Canal Winchester 41
Newark Cath. 53, Johnstown Northridge 50
Norton 58, Peninsula Woodridge 42
Norwalk St Paul 62, New London 52
Oberlin 61, Lorain Clearview 45
Olmsted Falls 67, Amherst Steele 54
Orrville 77, Wooster Triway 62
Orwell Grand Valley 72, Andover Pymatuning Valley 64
Painesville Riverside 69, Willoughby S. 41
Parma Padua 74, Chardon NDCL 66
Pataskala Licking Hts. 73, Zanesville 56
Pataskala Watkins Memorial 48, Mt. Vernon 39
Paulding 63, Hicksville 16
Perrysburg 62, Bowling Green 31
Pettisville 48, Stryker 35
Plain City Jonathan Alder 74, London 46
Poland Seminary 67, Cortland Lakeview 51
Pomeroy Meigs 61, Athens 55
Port Clinton 53, Huron 48
Ravenna SE 67, Newton Falls 61
Reedsville Eastern 62, Stewart Federal Hocking 45
Richfield Revere 68, Medina Highland 61
Richwood N. Union 50, St. Paris Graham 40
Richwood N. Union 66, St. Paris Graham 34
Riverside Stebbins 66, Xenia 59
Rocky River 51, Bay (OH) 50
Rocky River Lutheran W. 67, Louisville 31
Ross County Christian 71, Cols. Patriot Prep 55
S. Webster 55, Waverly 46
Sandusky 46, Sandusky Perkins 42
Sardinia Eastern Brown 56, West Union 44
Seaman N. Adams 73, RULH 36
Sheffield Brookside 78, Wellington 51
Sherwood Fairview 52, Edgerton 35
Sidney Lehman 75, DeGraff Riverside 51
Smithville 68, Rittman 23
South Point 48, Gallipolis Gallia 37
Spencer 41, Cin. SCPA 21
Spencerville 65, Bluffton 31
Spring. Cath. Cent. 66, Spring. Greenon 46
Spring. Emmanuel Christian 58, Yellow Springs 34
Springboro 59, Beavercreek 50
St Bernard-Elmwood Place 50, Norwood 47
St Clairsville 75, Cadiz Harrison Cent. 44
St. Edward (OH) 70, STVM 57
St. Xavier (OH) 49, Cin. Elder 32
Steubenville 75, Beaver Local 58
Stow-Munroe Falls 31, Wadsworth 30
Strasburg 52, Sarahsville Shenandoah 44
Streetsboro 58, Ravenna 42
Sylvania Northview 58, Fremont Ross 45
Sylvania Southview 53, Findlay 42
Tallmadge 64, Cuyahoga Falls 54
Tiffin Calvert 67, Fremont St. Joseph 26
Tiffin Columbian 43, Bellevue 39
Tipp City Tippecanoe 73, Piqua 28
Tol. Cent. Cath. 67, Warren De La Salle, Mich. 21
Tol. Maumee Valley 77, Oregon Stritch 58
Tol. Ottawa Hills 44, Tol. Christian 38
Tol. Rogers 75, Tol. Scott 41
Tol. Whitmer 59, Napoleon 23
Toledo St John’s Jesuit 65, Birmingham Brother Rice, Mich. 63
Tontogany Otsego 66, Maumee 61
Uhrichsville Claymont 51, W. Lafayette Ridgewood 39
Union City Mississinawa Valley 43, Lewisburg Tri-County N. 33
Urbana 69, Spring. Kenton Ridge 60
Van Buren 44, Pandora-Gilboa 36
Van Wert 88, St Marys 50
Vandalia Butler 57, Sidney 49
W. Alexandria Twin Valley S. 59, New Lebanon Dixie 45
W. Carrollton 70, Troy 57
W. Chester Lakota W. 49, Liberty Twp. Lakota E. 30
Warsaw River View 48, McConnelsville Morgan 44
Washington C.H. 42, Hillsboro 29
Waterford 54, Glouster Trimble 47
Wauseon 50, Delta 40
Waynesfield-Goshen 84, Cory-Rawson 50
Wellsville 68, Salineville Southern 50
Westerville N. 92, Westerville S. 66
Westlake 49, Parma Hts. Valley Forge 34
Wheelersburg 69, Lucasville Valley 59
Wheeling Park, W.Va. 61, E. Liverpool 40
Whitehouse Anthony Wayne 52, Oregon Clay 50
Willard 59, Vermilion 45
Williamsburg 72, Bethel-Tate 40
Worthington Kilbourne 61, Hayes 40
Youngs. Boardman 71, Canfield S. Range 65
Youngs. Ursuline 74, Fitch 68
Youngs. Valley Christian 64, E. Palestine 33
Zanesville Maysville 87, Byesville Meadowbrook 38
Zanesville Rosecrans 73, Grove City Christian 66
Zanesville W. Muskingum 70, New Lexington 41

