Friday’s Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 1:00 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 57, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 55

Alliance 60, Minerva 48

Alliance Marlington 71, Salem 51

Andrews Osborne Academy 61, Medina Christian Academy 52

Ansonia 54, New Paris National Trail 38

Apple Creek Waynedale 52, Dalton 42

Arcadia 51, Mt. Blanchard Riverdale 48

Arcanum 51, Pitsburg Franklin-Monroe 41

Archbold 61, Swanton 55

Arlington 40, Ada 27

Ashland Crestview 84, Ashland Mapleton 45

Ashtabula Edgewood 67, Conneaut 47

Avon 63, Berea-Midpark 57

Barnesville 39, Shadyside 37

Bascom Hopewell-Loudon 42, Sandusky St. Mary 27

Batavia 78, New Richmond 22

Bedford 82, Maple Hts. 53

Bellevue 60, Tiffin Columbian 53

Berlin Center Western Reserve 54, New Middletown Spring. 52

Berlin Hiland 76, Magnolia Sandy Valley 33

Bishop Ready 61, Cols. Bexley 58

Botkins 44, Anna 26

Bowerston Conotton Valley 67, Tuscarawas Cent. Cath. 38

Brecksville-Broadview Hts. 75, Solon 54

Brooklyn 50, Youngs. Mooney 36

Brunswick 69, Strongsville 59

Bryan 51, Metamora Evergreen 38

Burton Berkshire 69, Rootstown 44

Caldwell 63, Woodsfield Monroe Cent. 54

Canal Fulton Northwest 78, Navarre Fairless 36

Canfield 67, Warren Howland 44

Carrollton 61, Beloit W. Branch 49

Castalia Margaretta 69, Milan Edison 35

Cedarville 78, London Madison-Plains 49

Celina 45, Elida 41

Centerburg 43, Cardington-Lincoln 36

Centerville 67, Miamisburg 36

Chagrin Falls 46, Kirtland 45

Chagrin Falls Kenston 55, Chardon 47

Chillicothe Huntington 71, Bainbridge Paint Valley 41

Chillicothe Unioto 50, Chillicothe Zane Trace 48

Cin. Aiken 90, Cin. Withrow 45

Cin. Anderson 59, Kings Mills Kings 45

Cin. Deer Park 75, Cin. Mariemont 64

Cin. Hills Christian Academy 57, St. Bernard Roger Bacon 44

Cin. Hughes 75, Cin. Taft 71

Cin. La Salle 41, Cin. Moeller 39

Cin. McNicholas 48, Bishop Fenwick 36

Cin. Oak Hills 61, Middletown 39

Cin. Princeton 94, Cin. Colerain 48

Cin. Walnut Hills 47, Cin. Turpin 41

Cin. Winton Woods 57, Lebanon 33

Cin. Wyoming 77, Cin. Madeira 43

Circleville Logan Elm 39, Bloom-Carroll 37

Clayton Northmont 63, Kettering Fairmont 52

Cle. Benedictine 54, Mentor Lake Cath. 39

Cle. Hts. 55, Medina 45

Cle. St Ignatius 71, Can. McKinley 60

Clyde 82, Norwalk 51

Coldwater 61, Rockford Parkway 48

Collins Western Reserve 62, Greenwich S. Cent. 49

Cols. Hamilton Twp. 69, Amanda-Clearcreek 24

Cols. Upper Arlington 41, Powell Olentangy Liberty 38

Columbiana 79, Lisbon David Anderson 75

Copley 76, Barberton 60

Cornerstone Christian 70, Elyria Open Door 30

Corning Miller 43, Lancaster Fisher Cath. 37

Coshocton 56, Crooksville 49

Creston Norwayne 53, West Salem Northwestern 18

Cuyahoga Falls CVCA 71, Parma Hts. Holy Name 50

Danville 75, Loudonville 19

Day. Belmont 51, Day. Meadowdale 48

Day. Chaminade Julienne 52, Day. Carroll 43

Day. Northridge 67, Tipp City Bethel 39

Day. Oakwood 53, Carlisle 37

Defiance 75, Kenton 43

Defiance Ayersville 49, Defiance Tinora 40

Delaware Buckeye Valley 47, Cols. Franklin Hts. 29

Delaware Olentangy Berlin 58, Thomas Worthington 37

Delphos St John’s 71, Versailles 34

Dover 46, Mansfield Madison 37

Dresden Tri-Valley 64, Philo 48

Edon 51, Gorham Fayette 41

Euclid 84, Lorain 65

Fairfield 49, Cin. Sycamore 45

Fairport Harbor Harding 77, Middlefield Cardinal 26

Fairview 74, Cle. Rhodes 71

Felicity-Franklin 67, Blanchester 63, OT

Findlay Liberty-Benton 74, McComb 45

Fredericktown 64, Galion Northmor 57

Ft. Loramie 65, Sidney Fairlawn 43

Ft. Recovery 56, New Knoxville 55, OT

Gahanna Cols. Academy 59, Cols. Grandview Hts. 44

Galloway Westland 67, Dublin Scioto 59

Gates Mills Hawken 71, Orange 45

Genoa 79, Fostoria 38

Gibsonburg 56, Old Fort 52, OT

Gnadenhutten Indian Valley 62, Sugarcreek Garaway 35

Goshen 71, Wilmington 55

Granville 58, Newark Licking Valley 45

Greenville 61, Fairborn 51

Grove City 53, Westerville Cent. 44

Hamilton Badin 66, Kettering Alter 55

Hamilton Ross 56, Franklin 49

Hamler Patrick Henry 63, Liberty Center 56

Harrod Allen E. 59, Van Wert Lincolnview 55

Haviland Wayne Trace 64, Antwerp 51

Heartland Christian 80, Youngstown Urban Scholars 20

Heath 56, Hebron Lakewood 24

Hilliard Bradley 62, Hilliard Davidson 37

Hilliard Darby 55, Dublin Jerome 37

Holgate 61, W. Unity Hilltop 57

Hubbard 68, Niles McKinley 64, OT

Hudson 64, Macedonia Nordonia 39

Independence 48, Cuyahoga Hts. 32

Jackson Center 55, Houston 32

Jeromesville Hillsdale 81, Doylestown Chippewa 74

John Marshall, W.Va. 70, Bellaire 52

Kalida 60, Ottoville 44

Kansas Lakota 49, Elmore Woodmore 43

Kent Roosevelt 62, Aurora 46

Kidron Cent. Christian 67, Mansfield St. Peter’s 53

Kinsman Badger 59, Cortland Maplewood 55

LaGrange Keystone 72, Columbia Station Columbia 51

Leavittsburg LaBrae 78, Garrettsville Garfield 69

Legacy Christian 67, Bellefontaine Calvary Christian 27

Leipsic 67, Vanlue 41

Lewis Center Olentangy Orange 60, Dublin Coffman 48

Lewistown Indian Lake 60, Spring. NW 40

Lexington 64, Millersburg W. Holmes 47

Lima 76, Tol. Bowsher 29

Lima Bath 45, Ottawa-Glandorf 33

Lima Cent. Cath. 65, Delphos Jefferson 39

Lima Perry 51, N. Baltimore 42

Lima Shawnee 63, Wapakoneta 40

Lima Temple Christian 70, Marion Elgin 25

Lore City Buckeye Trail 65, Newcomerstown 59

Malvern 52, E. Can. 43

Manchester 50, Lynchburg-Clay 43

Mansfield 68, Wooster 59

Mansfield Christian 60, Lucas 47

Mantua Crestwood 69, Wickliffe 55

Maria Stein Marion Local 60, St. Henry (OH) 33

Mason 46, Hamilton 44

Massillon Jackson 66, Can. Glenoak 59

Massillon Perry 47, Green 28

Mayfield 97, Eastlake North 64

McGuffey Upper Scioto Valley 58, Mt. Victory Ridgemont 46

Mentor 88, Shaker Hts. 57

Miami Valley Christian Academy 70, Cin. Country Day 49

Milford (OH) 42, Loveland 37

Milford Center Fairbanks 74, Spring. NE 31

Millbury Lake 60, Oak Harbor 42

Miller City 64, Ft. Jennings 37

Millersport 63, Fairfield Christian 49

Milton-Union 50, Covington 31

Mineral Ridge 75, N. Jackson Jackson-Milton 37

Minster 40, New Bremen 26

Monroe 68, Oxford Talawanda 50

Monroeville 60, Plymouth 57

Montpelier 69, Pioneer N. Central 54

Morral Ridgedale 49, Dola Hardin Northern 43

Morrow Little Miami 50, Cin. West Clermont 47

Mt Gilead 48, Howard E. Knox 40

N. Can. Hoover 63, Uniontown Lake 46

N. Ridgeville Lake Ridge 52, Horizon-Lorain 25

N. Royalton 72, Twinsburg 50

New Albany 47, Gahanna Lincoln 28

New Concord John Glenn 66, Thornville Sheridan 46

New Madison Tri-Village 88, Bradford 25

New Philadelphia 60, Ashland 44

New Riegel 66, Lakeside Danbury 55

Newark 77, Canal Winchester 41

Newark Cath. 53, Johnstown Northridge 50

Norton 58, Peninsula Woodridge 42

Norwalk St Paul 62, New London 52

Oberlin 61, Lorain Clearview 45

Olmsted Falls 67, Amherst Steele 54

Orrville 77, Wooster Triway 62

Orwell Grand Valley 72, Andover Pymatuning Valley 64

Painesville Riverside 69, Willoughby S. 41

Parma Padua 74, Chardon NDCL 66

Pataskala Licking Hts. 73, Zanesville 56

Pataskala Watkins Memorial 48, Mt. Vernon 39

Paulding 63, Hicksville 16

Perrysburg 62, Bowling Green 31

Pettisville 48, Stryker 35

Plain City Jonathan Alder 74, London 46

Poland Seminary 67, Cortland Lakeview 51

Pomeroy Meigs 61, Athens 55

Port Clinton 53, Huron 48

Ravenna SE 67, Newton Falls 61

Reedsville Eastern 62, Stewart Federal Hocking 45

Richfield Revere 68, Medina Highland 61

Richwood N. Union 50, St. Paris Graham 40

Richwood N. Union 66, St. Paris Graham 34

Riverside Stebbins 66, Xenia 59

Rocky River 51, Bay (OH) 50

Rocky River Lutheran W. 67, Louisville 31

Ross County Christian 71, Cols. Patriot Prep 55

S. Webster 55, Waverly 46

Sandusky 46, Sandusky Perkins 42

Sardinia Eastern Brown 56, West Union 44

Seaman N. Adams 73, RULH 36

Sheffield Brookside 78, Wellington 51

Sherwood Fairview 52, Edgerton 35

Sidney Lehman 75, DeGraff Riverside 51

Smithville 68, Rittman 23

South Point 48, Gallipolis Gallia 37

Spencer 41, Cin. SCPA 21

Spencerville 65, Bluffton 31

Spring. Cath. Cent. 66, Spring. Greenon 46

Spring. Emmanuel Christian 58, Yellow Springs 34

Springboro 59, Beavercreek 50

St Bernard-Elmwood Place 50, Norwood 47

St Clairsville 75, Cadiz Harrison Cent. 44

St. Edward (OH) 70, STVM 57

St. Xavier (OH) 49, Cin. Elder 32

Steubenville 75, Beaver Local 58

Stow-Munroe Falls 31, Wadsworth 30

Strasburg 52, Sarahsville Shenandoah 44

Streetsboro 58, Ravenna 42

Sylvania Northview 58, Fremont Ross 45

Sylvania Southview 53, Findlay 42

Tallmadge 64, Cuyahoga Falls 54

Tiffin Calvert 67, Fremont St. Joseph 26

Tiffin Columbian 43, Bellevue 39

Tipp City Tippecanoe 73, Piqua 28

Tol. Cent. Cath. 67, Warren De La Salle, Mich. 21

Tol. Maumee Valley 77, Oregon Stritch 58

Tol. Ottawa Hills 44, Tol. Christian 38

Tol. Rogers 75, Tol. Scott 41

Tol. Whitmer 59, Napoleon 23

Toledo St John’s Jesuit 65, Birmingham Brother Rice, Mich. 63

Tontogany Otsego 66, Maumee 61

Uhrichsville Claymont 51, W. Lafayette Ridgewood 39

Union City Mississinawa Valley 43, Lewisburg Tri-County N. 33

Urbana 69, Spring. Kenton Ridge 60

Van Buren 44, Pandora-Gilboa 36

Van Wert 88, St Marys 50

Vandalia Butler 57, Sidney 49

W. Alexandria Twin Valley S. 59, New Lebanon Dixie 45

W. Carrollton 70, Troy 57

W. Chester Lakota W. 49, Liberty Twp. Lakota E. 30

Warsaw River View 48, McConnelsville Morgan 44

Washington C.H. 42, Hillsboro 29

Waterford 54, Glouster Trimble 47

Wauseon 50, Delta 40

Waynesfield-Goshen 84, Cory-Rawson 50

Wellsville 68, Salineville Southern 50

Westerville N. 92, Westerville S. 66

Westlake 49, Parma Hts. Valley Forge 34

Wheelersburg 69, Lucasville Valley 59

Wheeling Park, W.Va. 61, E. Liverpool 40

Whitehouse Anthony Wayne 52, Oregon Clay 50

Willard 59, Vermilion 45

Williamsburg 72, Bethel-Tate 40

Worthington Kilbourne 61, Hayes 40

Youngs. Boardman 71, Canfield S. Range 65

Youngs. Ursuline 74, Fitch 68

Youngs. Valley Christian 64, E. Palestine 33

Zanesville Maysville 87, Byesville Meadowbrook 38

Zanesville Rosecrans 73, Grove City Christian 66

Zanesville W. Muskingum 70, New Lexington 41

